Obchodníci s kryptoměnami se připravují na nový token ASI od AltSignals

Orientace na kryptotrhu může být náročná, vzhledem k jeho volatilní povaze a reakcím na makroekonomické a politické události, které jej ovlivňují. Tuto volatilitu dále podporuje spekulativní povaha projektů, na které jsou kryptoměny navázány, přičemž nové a špičkové technologie jsou aplikovány ještě v plenkách, ale s potenciálně revolučními výsledky ovlivňujícími budoucnost.

AltSignals je jednou z platforem, která zavádí zcela nové technologie, a zároveň zahajuje presale kolo svého nového tokenu ASI. Zde se dozvíte, proč se obchodníci s kryptoměnami již nyní hrnou na palubu této vzrušující a jedinečné příležitosti.

AltSignals: zjednodušuje online obchodování

Společnost AltSignals zahájila svou činnost v roce 2017 a rychle se rozrostla ve velmi úspěšnou online obchodní komunitu, která nyní čítá 52 000 členů. Platforma poskytuje obchodní informace včetně nejlepších vstupních investic a cílových cen, které by její komunita měla prozkoumat před nákupem nebo prodejem. Nový algoritmický obchodní indikátor AltAlgo™ je navržen tak, aby členům pomohl maximalizovat ziskovost volatilní povahy kryptotrhu.

Vedle této dobře zavedené schopnosti využívá AltSignals sílu umělé inteligence (AI), aby dále zlepšila kvalitu svých signálů a začala revolučně měnit trh s obchodními signály pomocí sady nástrojů ActualizeAI.

Aby se AltSignals mohla prosadit do čela kryptoměnové revoluce poháněné umělou inteligencí, uvádí v současné době na trh svou minci ASI během pětikolového presale, než se token později v roce 2023 dostane na burzy. Držitelé mince ASI získají několik výhod, včetně exkluzivního přístupu k signálům ActualizeAI a vstupu do klubu ActualizeAI Club.

Může ASI v roce 2023 dosáhnout 1 $?

Beta fáze presale zahájila prodej nového tokenu ASI za cenu 0,012 $, tato hodnota má v průběhu akce vzrůst na konečných 0,02274 $. Zdá se, že deflační tokenomika a vestavěná užitečnost v rámci platformy AltSignals, kterou schopnosti AI dále posílí, katapultuje ASI do čela Web3 projektů využívajících AI.

Díky velkému potenciálu ASI by token mohl po vstupu na burzy vyletět do nebes a někteří analytici předpovídají, že by se ASI mohl do konce roku přiblížit k hranici 1 $. I kdyby této hranice úplně nedosáhl, je více než pravděpodobné, že se první investoři dočkají slušných výnosů z počátečních investic během presale.

Co je AltSignals?

AltSignals je jedna z největších online obchodních komunit na Web3, která pomáhá investorům trvale dosahovat zisků díky orientaci v tržních trendech. Uvolnění tokenu ASI pomůže rozšířit blockchainové operace pro všechny členy AltSignals spolu se sadou nástrojů ActualizeAI.

ActualizeAI využívá algoritmy strojového učení, které nepřetržitě prohledávají trhy 24/7, aby poskytly nejaktuálnější data, která jsou přiváděna průkopnickým nástrojem pro prediktivní modelování, a nakonec spojena se zpracováním přirozeného jazyka (NLP), aby komunitě AltSignals poskytla vysoce přesné signály.

Výsledkem signálů s podporou ActualizeAI je působivá úroveň dat, která určuje nejlepší vstupní body pro investory hledající nové obchody za nejlepší nákupní/prodejní ceny. Přístup k sadě nástrojů je k dispozici všem držitelům tokenů ASI.

Jak ASI funguje?

Kromě odemčení přístupu k signálům ActualizeAI se držitelé mincí mohou rozhodnout, zda se stanou členy klubu ActualizeAI Club. Tím se odemkne přístup k některým z nejlukrativnějších krypto příležitostí, včetně nejlepších presale akcí a nejvýnosněji vypadajících p2p prodejů.

Kromě toho mohou držitelé mincí ASI tyto mince nechat dále vydělávat, a to získáním kryptoodměn několika cestami. Zaprvé, program Innovate2Earn motivuje uživatele k poskytování zpětné vazby k novým funkcím během beta testování. Krypto tokeny jsou vypláceny těm, kdo testují a komentují použitelnost a proveditelnost jednotlivých komponent. Navíc získají na omezenou dobu exkluzivní přístup k novým funkcím ekosystému.

A konečně, ASI kromě toho, že má značnou užitečnost v AltSignals, je také tokenem pro správu. Díky tomu mají všichni držitelé mincí hlasovací práva v oblasti řízení platformy a jejího budoucího strategického směřování. Toto komunitní zaměření je ústředním bodem celkové investiční atraktivity ASI.

Mohla by být umělá inteligence další velkou věcí v obchodování s kryptoměnami?

Technologie blockchainu a umělá inteligence jsou teprve v plenkách. Plná síla každé z nich ještě nebyla plně využita a kryptoprojekty rozhodně vypadají, že budou hrát velkou roli v rozvoji AI. Pozorovatelé budou s velkým zájmem sledovat, jak Altsginals postupuje při zavádění technologie AI v rámci blockchainu.

Vzhledem k tomu, že AI je postavena tak, aby analyzovala složité a rozsáhlé soubory dat a neustále se vyvíjela a učila, čímž se zvyšuje přesnost signálů, a blockchain efektivně poskytuje obrovskou, decentralizovanou databázi, ze které lze těžit, se má za to, že se tyto dvě technologie vzájemně doplňují a tím mohou přinášet bohaté dividendy.

Zdá se, že společnost AltSignals má velmi dobré předpoklady k tomu, aby rychle využila potenciál obou technologií a stala se předním osvojitelem umělé inteligence v odvětví kryptoobchodování a v širším světě blockchainu. Toto inovativní využití obou technologií by mohlo AltSignals velmi rychle katapultovat k nebesům.

Vyplatí se ASI koupit?

Presale tokenu ASI je vynikající investiční příležitostí, protože jde ruku v ruce s ambiciózním, průkopnickým kryptoprojektem a těší se podpoře zavedeného jména v kryptosvětě.

Nová sada nástrojů AltSignals s podporou umělé inteligence může pomoci obchodníkům s kryptoměnami snadněji maximalizovat jejich zisky. Jelikož je nepravděpodobné, že by se tento nový token ASI vrátil k nízkým cenám z presale akce, je nyní čas pro ranné investory, aby se zapojili za současnou cenu, kdy jsou dividendy na obzoru.