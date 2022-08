Cena tokenu Wing Finance v posledních dnech rostla, zejména od čtvrtka 28. července. Cena vyletěla a v pátek 29. července dosáhla vysoko nad 53 USD, než se výrazně propadla na současnou cenu 16,69 USD. Token WING za posledních 7 dní získal asi 167,8 % a je stále býčí.

Přesto se investoři domnívají, že zvýšení cen z minulého týdne je ukazatelem toho, že by token WING mohl v nadcházejících dnech vyskočit na vyšší maxima. Ostatně aktuálně se obchoduje za více než trojnásobek své ceny 27. července, což je zhruba pět dní.

Aby pomohl investorům a obchodníkům, kteří chtějí využít token Wing Finance, zejména nyní, když klesl ze svého pátečního maxima, vytvořil Coinjournal tento stručný článek, který vám pomůže s identifikací nejlepších míst, kde si koupit tokeny WING.

Wing Finance, běžně jen Wing, je úvěrová decentralizovaná platforma, která je navržena pro půjčování kryptoaktiv a křížovou komunikaci mezi projekty decentralizovaného financování (DeFi).

Zaměřuje se na to, aby služby půjčování kryptoměn byly inkluzivnější prostřednictvím modulu hodnocení kreditu, který eliminuje potřebu použití zajištění při půjčování. Umožňuje také vytváření nových blockchainových projektů.

Wing využívá decentralizované řízení (DAO) spojené s mechanismem kontroly rizik k rozvoji vztahu mezi věřiteli, dlužníky a ručiteli. To zvýšilo počet projektů využívajících platformu a také zvýšilo dostupnost služeb pro půjčování a půjčování kryptoměn pro uživatele

Wingu se úspěšně podařilo vypořádat se s problémem nadměrného zajištění, který sužuje průmysl DeFi, pomocí Wing DAO. DAO vytvořilo kreditní protokol DeFi, který běží na blockchainu Ontology (ONT) a umožňuje uživatelům účastnit se také rozhodování, operací a procesů navrhování produktů.

Pokud hledáte kryptoměnu, která v nadcházejících dnech vykazovala známky rozmachu, zejména v důsledku nedávného zhroucení kryptotrhu, pak by Wing Finance mohla být dobrou volbou.

Přesto byste měli být opatrní, protože kryptotrh je extrémně volatilní, jak jsme byli právě svědkem u WING o víkendu, kdy jeho cena vzrostla nad 53 USD a během pěti dnů klesla pod 20 USD.

Většina se domnívá, že páteční zvýšení Wing Finance bylo jen zahřátím a mohlo by být připraveno k velkému vzletu, zejména po rostoucí aktivitě na platformě Wing.

Platforma Wing nedávno spustila Wing NFT Pool a oznámila společnou akci Wing x Flamingo a Wing Polkapets NFT Airdrop Update.

Všechny oči se upírají na cílovou cenu 60 USD do konce tohoto týdne.

