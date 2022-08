Rozhovor: Budoucnost je interoperabilita – CEO Router Protocolu

Jaký blockchain vyhraje? Častá otázka ve světě kryptoměn. Ale ve skutečnosti je budoucnost pravděpodobně budoucností interoperability. Některé blockchainy budou větší než jiné, ale bude jich existovat mnoho.

Sedl jsem si s Ramem Ramachandranem k nejnovější epizodě podcastu CoinJournal, abychom diskutovali o tomto problému a dalších. Ram je generálním ředitelem Router Protocol, což je vrstva infrastruktury, jejímž cílem je umožnit komunikaci mezi blockchainy.

Ram se kryptoměnám věnuje v nejlepší části dekády, což znamená, že má dobrý pohled na nedávný medvědí obrat a na to, jak se to srovnává s tím, co jsme viděli. Ram, který dříve pracoval na tradičních kapitálových trzích, dokonce během Velké finanční krize pracoval pro ratingovou agenturu Moody’s, což znamená, že má jedinečnou perspektivu ze své doby v srdci bouře.

Probíráme medvědí trh, proč Ram věří, že Ethereum zůstane králem, současnou ekonomiku, inflaci, interoperabilitu, spuštění start-upu v současné turbulentní době a mnoho dalšího.

Celý rozhovor je níže:

