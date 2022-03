Zde si nyní můžete koupit komunitně řízený token shibnobi

Živá cena shibnobi, dalšího tokenu s tematikou shiba, je 8,82E-15 $ s 24hodinovým objemem obchodování těsně pod 2 miliony $. Shibnobi byl před třemi dny kotován na burze Dojoswap. Dnes si připsal 3,33 %.

Pokud vás přitahují jedinečné funkce a chcete se dozvědět, jak a kde koupit shibnobi, tento průvodce je pro vás.

Vzhledem k tomu, že SHINJA je tak novým aktivem, ještě není kótováno na velkých burzách. Stále však můžete zakoupit SHINJA pomocí DEX (decentralizované burzy), což znamená, že existuje několik kroků navíc. Chcete-li koupit SHINJA právě teď, postupujte takto:

Budete muset vytvořit vlastní peněženku, zajistit si adresu a odeslat na ni vaše mince.

Stačí přejít na Uniswap a "připojit" k ní vaší peněženku.

Nyní, když jste připojení, budete moci měnit za 100ky mincí, včetně SHINJA.

Platforma řízená komunitou vyvíjí ekosystém pro další generaci investorů, aby byla kryptoměna jednoduchá a bezpečná pro každého.

Jejím úkolem je změnit kryptoprostor tak, aby byl bezpečnější, spravedlivější a informativnější pro průměrného investora a prověřené projekty.

Hlavními produkty jsou Dojoswap, víceřetězcový DEX se stakingovou platformou, blockchain Kusari s vylepšenými bezpečnostními funkcemi a solidním procesem prověřování projektů na něm uvedených a Katana, peněženka s dvoufázovým ověřováním. Dojoverse je prostředí multiverza platformy.

Vzhledem k tomu, jak těžké je přijít s přesnou předpovědí kryptoměny, neměli byste nikdy přijímat žádná rozhodnutí ovlivňující vaše finance před hloubkovou analýzou trhu. Neinvestujte více, než si můžete dovolit ztratit.

GOV Capital je ohledně tokenu býčí a předpovídá, že jeho cena vzroste na 3,37E-14 $ za jeden rok. Up to Brain předpovídá, že 1 SHINJA v roce 2023 vzroste na 6,44E-13 $.

