2022: Et kig tilbage på de 10 bedste mønter for et år siden i dag

Vigtigste konklusioner

Kryptovalutaerne blev knust over hele linjen, hvor alle de 10 bedste mønter fik øretæver

LUNA var den værste, idet dets døden steg til næsten nul i maj

Solana har mistet 92% af sin værdi i år, og er faldet fra den tredjestørste krypto til den sekstende

De tre bedste resultater har været BNB, XRP og Dogecoin, men de faldt stadig med over 56%

Bitcoin faldt med 64% og Ethereum faldt med 67%

2022. Sikke et år.

På kryptovaluta markederne er det hævet over enhver tvivl at sige, at det ikke har været et af de bedste. Verden er skiftet til et nyt renteparadigme, hvor markederne nu er klar over, hvor meget af kryptovaluta rummet, der blev forudsagt på overlevelse til billige priser.

Den billige kredit er nu væk, og tæppet af likviditet er blevet trukket, og markedspriserne er nu kollapset som resultat. Smid et par skandaler ind – FTX, LUNA og Celsius, for blot at nævne nogle få – og markederne har været absolut hede.

I denne artikel kigger vi tilbage på de 10 bedste mønter i starten af året.

2022 ser ud til at være lang tid siden nu

Nedenstående er et historisk skærmbillede fra starten af året, taget fra CoinMarketCap.

Bitcoin ligger ikke langt fra en billion dollars, og handler tæt på $50.000 og fører vejen an for markedet som helhed. Ethereum er for nylig dykket til under $4.000, mens tredjepladsen er besat af Binances mønt, BNB.

Tether er den første stablecoin på listen på fjerdepladsen, mens Solana springer frem som den næste på femtepladsen. Mønten, der er forbundet med en højt anset iværksætter ved navn Sam Bankman-Fried, markedsfører sig selv som en ETH-morder og opnår seriøse gevinster – nu på over $50 milliarder i markedsværdi.

Den eneste anden stablecoin er USD Coin på en syvendeplads, mens Dogecoin ligger på en tiendeplads, hvis man ekskluderer stablecoins, eller den tolvte samlet set. Der er også LUNA, eller Terra, på niendepladsen – mønten, der driver det spirende DeFi-økosystem, Terra.

Livet er godt, livet er sjovt, livet er kun op. Nok er markedet faldet en smule tilbage fra november, hvor Bitcoin ramte sit højeste niveau på $68.739, men priserne er stadig høje, og overskuddet flyder. Godt nytår og fortsæt med 2022.

Et år senere

Et år senere kan du med sikkerhed sige, at tingene ser lidt anderledes ud. Jeg har samlet præstationerne hos de 10 bedste mønter (eksklusive de to stablecoins) i diagrammet nedenfor:

Luna er åbenbart stort set gået i nul. Solana kommer ind som den næst-dårligste performer og faldt med ufattelige 92% af sin værdi i 2022. Fra at være rangeret som den fjerdestørste kryptovaluta, så ligger den nu nummer seksten. Avalanche har også dræbt investorerne, og er faldet fra elleve til atten og har barberet 87% af sin værdi i processen.

De bedste performere er derimod BNB, XRP og Dogecoin, trioen mistede “kun” 56%/57% af deres værdi. BNB – på trods af den seneste kontrovers omkring Binance – ser ud til at ende året som den femtestørste kryptovaluta efter at have ladet USDC og USDT overhale den.

I år har det virkelig kun været stablecoins, der har været immune overfor prisbevægelserne. Selv Bitcoin og Ethereum er faldet med henholdsvis 64% og 67%. Igen ville alle disse tal blive forstørret yderligere, hvis de blev udvidet tilbage til de højeste niveauer fra november.

Investorerne vil derfor være lettede over at se året gå på hæld, så slemt har det været på markederne. Det eneste problem er, at vi stadig befinder os i et højrentemiljø, hvor branchen stadig er ved at håndtere nedfaldet fra FTX, og verden er et meget usikkert sted lige nu.