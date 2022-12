Det meste af Bitcoin forsyningen er nu tabsgivende

Vigtigste konklusioner

Bitcoin var den bedst præsterende aktivklasse mellem 2011 og 2021, men 2022 har kun bragt smerte

Efter at være steget 14X fra sit pandemiske lavpunkt i marts 2020 til sit rekordhøje niveau i november 2021 på $68.739, så har Bitcoin kæmpet midt i et risiko-off miljø

Reaktionen har været så alvorlig, at størstedelen af forsyningen nu er i tabsgivende position

Sikke en tur det har været for Bitcoin .

Men nu hvor vi lukker kapitlet for 2022, så er festen blevet til et mareridt for de fleste. Bogstaveligt talt, de fleste. Fordi størstedelen af Bitcoin-forsyningen, som mens jeg sidder og skriver dette er 19,24 millioner bitcoins, er i en tabsgivende position.

Jeg har tidligere skrevet om denne tendens, og som ovenstående diagram viser, så har vi før set mere end 50% af udbuddet i en tabsgivende position. Men efter et lille pusterum, så er markedet igen gået nedad – efter at en vis hr. Bankman-Fried blev afsløret.

Men det er en ganske bemærkelsesværdig statistik, når man tænker på, at Bitcoin i tiåret mellem 2011 og 2021 var den bedst præsterende aktivklasse i verden. Den eksploderede fra brøkdele af en krone til næsten $69.000 sidste år, og gjorde en masse mennesker meget, meget rige.

Men for alle dem, der købte sig ind under pandemien, så er historien sandsynligvis meget anderledes. Ved at udvide ovenstående graf tilbage i løbet af årtiet, så er op- og nedturene tydelige.

Makroklimaet er uden fortilfælde for Bitcoin

Den helt store ting, der her springer i øjnene er, at der for første gang i Bitcoins historie nu opleves et bjørnemarked i den bredere økonomi.

Bitcoin blev lanceret i 2009 og havde indtil 2022 haft et af de længste og mest eksplosive tyremarkeder i finanshistorien. Risikoaktiver over hele linjen blev skyhøje, og S&P 500 udskrev et 7X afkast fra sit lavpunkt midt i det store finansielle krak til dets niveau i starten af 2022.

“Skandalerne og den idiosynkratiske risiko indenfor kryptovaluta området har været mange i år. Ikke desto mindre, på trods af de voldsomme hændelser indenfor kryptovaluta branchen, som utvivlsomt har gjort tingene meget værre, så er Bitcoin styrtdykket på grund af det bredere makromiljø, som har gjort hån mod enhver tanke om, at Bitcoin ikke er et højrisikoaktiv”, sagde Max. Coupland, der er direktør for CoinJournal, da han vurderede Bitcoins prisbevægelser i 2022.

I denne tråd, når du indtegner Bitcoins prisniveau mod S&P 500, så ser alt sundt ud. Det eneste er dog bare, at jeg afskar diagrammet fra begyndelsen af 2022.

Nedenstående diagram gør det samme – indtegner S&P 500 mod Bitcoin. Kun denne gang fokuserer det på 2022, hvilket viser, at både aktiemarkedet og Bitcoin er faldet.

“Bitcoin er ukorreleret” fortællingen er død

Selvfølgelig er fortællingen om, at Bitcoin er ukorreleret, fuldstændig død. Ikke kun det, men den misforståede tankegang, der fik nogle til at konkludere, at Bitcoin er en inflationssikring, har vist sig at være tåbelig.

Der er ingen anden måde at sige det på – Bitcoin har handlet som et højrisikoaktiv.

Faktisk har den handlet som et aktiv med en så høj risiko, at det ikke kun var det bedst præsterende aktiv i årtiet mellem 2011 og 2021, hvor markederne steg, og alle disse risikoaktiver udskrev voldsomme gevinster, men nu hvor vi oplever bagsiden, så har den klaret sig dårligere end næsten noget andet aktiv.

Den har trukket sig så meget tilbage, at de gevinster, der gjorde den til den bedst præsterende aktivtitel, nu ikke er nok til at forhindre, at størstedelen af udbuddet er i hænderne på investorer med tabsgivende positioner.

