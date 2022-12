Ethereum Classic Prisforudsigelse: ETC virker stabil, mens Metacade (MCADE) Fortsætter Sin Stigning

Web3 er en konstant voksende industri, og krypto priserne har en tendens til at favorisere projekter, der kan tilpasse sig dets hurtigt skiftende miljø. ETC er et klassisk eksempel på et projekt, der er blevet efterladt på grund af dets manglende evne til at skalere med resten af branchen.

I modsætning hertil fortsætter den seneste Ethereum blockchain (ETH) med at vokse. Der er nogle vigtige forskelle mellem de to Ethereum-kæder, herunder at ETH er hjemsted for hurtigt voksende projekter som Metacade.

Hvad er Ethereum Classic?

Ethereum Classic (ETC) er en kryptovaluta, der blev skabt som et resultat af et fork i Ethereum blockchain. I modsætning til Ethereum (ETH) understøtter Ethereum Classic ikke brugen af smart contracts. Da ETC ikke er Turing Complete, kan udviklere ikke oprette decentrale applikationer (dApps) på Ethereum Classic blockchain.

Ethereum Classic omtales ofte som “Ethereums originale kæde”, fordi den bevarer den originale Ethereum blockchain. Efter Ethereums hard fork i oktober 2016 blev Ethereum Classic holdt online af noder over hele verden. Dette betyder, at kryptobrugere stadig kan foretage transaktioner på Ethereum Classic-netværket, på trods af at Ethereum Mainnet har bevæget sig i en anden retning i løbet af de sidste 6 år.

I den seneste tid har Ethereum Mainnet foretaget skiftet fra en Proof of Work-konsensusmekanisme til Proof of Stake. Dette har reduceret omkostningerne ved at vedligeholde netværks infrastrukturen. Mens ETH nu er Proof of Stake, forbliver ETC en Proof of Work blockchain. Resultatet er, at Ethereum Classic er langsommere og dyrere at køre med en block time på 14 sekunder og høje transaktionsgebyrer på grund af dets energikrævende minesystem.

Prishandling mangler i ETC

Den aktuelle pris på ETC er $25,19. Da Ethereum Classic er den ældste Ethereum-kæde, og begrænset af dens manglende evne til at understøtte dApps, har den meget lavere transaktionsaktivitet end Ethereum Mainnet. Med færre mennesker, der køber tokenet, er ETC-prisen nu en brøkdel så høj som ETH.

På trods af dette er Ethereum Classic markedsværdien over 3 milliarder dollars. Kædens mangel på funktionalitet inden for Web3-verdenen betyder dog, at den har et lavere vækstpotentiale på lang sigt. For udviklere, der ønsker at bygge spændende digitale tjenester ved hjælp af blockchain-teknologi, er Ethereum Classic ikke en mulighed der er let at forsvare.

Det forventede resultat er, at nye projekter, der bygger på ETH, fortsat vil vinde værdi, mens prisen på ETC kan falde endnu mere i fremtiden. Det hele handler om nytteværdien.

Et nyt projekt i ETH-økosystemet giver store gevinster

Mens ETC-priserne skuffer en hel del på grund af dens manglende funktionalitet, er der et token der fortsætter med at imponere – nemlig Metacade . Bygget ved hjælp af den nyeste Ethereum blockchain, tilbyder dette projekt bred nytte til kryptoholdere, der ønsker at få mest muligt ud af Web3-brugeroplevelsen.

Metacade har til formål at støtte udvidelsen af GameFi som en kernesektor inden for blockchain-teknologi. Det er et fællesskabsdrevet initiativ, der belønner kryptoindfødte for at give værdi til økosystemet, blandt en lang række andre spændende funktioner, der tiltrækker bred interesse.

Hvad er Metacade?

Metacade er en bred spilleplatform, der har til formål at understøtte udvidelsen af GameFi. Play-to-Earn-projekter revolutionerer spilindustrien, da spillere får økonomiske belønninger for den tid, de bruger i spillet. Dette er en kerneårsag til, at så mange forudser et højt vækstpotentiale for GameFi-sektoren i de kommende år, og Metacade positionerer sig selv som en nøglespiller.

Støtte til GameFi-udviklere

Der er mange spændende nye P2E projekter under udvikling, og omfanget af, hvad der er muligt i metaverset, bliver hele tiden udvidet. Efterhånden som blockchain-teknologien bliver mere og mere avanceret, og verden bliver mere og mere digital, forventes millioner af mennesker at hoppe ind i metaversen for at nyde de hotteste nye Play-to-Earn-spil.

Metacade understøtter denne udvidelse direkte gennem sit Metagrants-program. Fællesskabet vil komme til at bestemme, hvilke nye GameFi-projekter, der lyder mest lovende, og yde finansiering direkte til deres respektive udviklingsteams med det formål at drive væksten af Play-to-Earn-spil. For innovative udviklere, der har spændende nye ideer, er dette en yderst værdifuld service. Metacade-økosystemet kan blive et knudepunkt for teknologiske fremskridt som et resultat, skubbe grænserne og sikre en frisk forsyning af fantastiske titler.

Belønner Play-To-Earn Gamere

Ud over at understøtte den fortsatte udvikling af blockchain-baseret spil tilbyder Metacade nogle unikke funktioner til P2E-spillere i sit eget Metaverse-omfang. Aktive medlemmer af Metacade-fællesskabet kan optjene MCADE-belønninger for deres bidrag. Dette inkluderer deling af tips, tricks og nyttig viden om, hvordan du optimerer din GameFi-spiloplevelse.

Spilfællesskabet er i centrum for Metacades planer for fremtiden. Projektet har til formål at forbinde ivrige spillere med de bedste Play-to-Earn-muligheder ved at skabe en virtuel spillehal, hvor brugere kan samarbejde og dele deres indsigt. Magten gives tilbage til fællesskabet, da spillere kan dele deres forslag med spiludviklere direkte og tjene MCADE-tokens undervejs.

MCADE vs ETC: hvilket token skal du købe?

Mens Ethereum Classic fortsætter med at holde sin pris over $20-mærket, favoriserer investorer projekter, der understøtter Web3-økosystemet. Ethereum Mainnet er fortsat det mest brugte netværk af decentraliserede applikationer, og folk er optimistiske med hensyn til den langsigtede fremtid for dApps selv.

Et godt eksempel på et projekt med høj potentiale, der bygges på Ethereum, er Metacade. Ved at støtte udvidelsen af GameFi og tilbyde eksklusive fordele til P2E-spillere i en fordybende digital verden, er Metacade en attraktiv mulighed for langsigtede kryptoinvestorer.

MCADE-presalet starter ved $0,008 pr. token. Det har et stort langsigtet potentiale, og prisen på hvert token vil stige, efterhånden som det skrider frem gennem de forskellige presale stadier. I modsætning hertil oplever ETC fortsat langsom vækst, da den seneste Ethereum blockchain tilbyder en markant forbedret brugeroplevelse.

