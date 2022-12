FTX-kollaps åbner døren for nye virksomheder som Metacade (MCADE) – her er grunden

FTX-kollapset har skadet tilliden blandt krypto-fællesskabet alvorligt

Projekter, der fokuserer på fællesskab, decentralisering og transparens, vil sandsynligvis drage fordel heraf

Metacade, et nyt play-to-earn fællesskabs hub, er et godt eksempel på et af disse projekter med lang levetid og stabilitet

I løbet af de sidste par uger er krypto-området blevet rystet af det chokerende kollaps på flere milliarder dollars hos en af verdens mest anerkendte kryptovaluta børser, FTX. Men dette er måske ikke kun en dårlig ting. Behovet for transparens og decentralisering er blevet skubbet tilbage i fokus for nylig, hvilket er to ting, der er afgørende for at genoprette tilliden hos krypto fællesskabet.

Denne artikel vil forklare, hvorfor FTX-kollapset faktisk kunne være en positiv ting for nye tokens som MCADE og Metacade platformen som helhed.

Hvad skete der med FTX?

FTX var en af verdens største centraliserede kryptovaluta børser med over fem millioner kunder og en handelsvolumen på over 700 milliarder dollars i 2021. Børsen blev grundlagt af Sam Bankman-Fried, som også drev Alameda Research, et kvantitativt handelsfirma med nær tilknytning til FTX.

Den 2. november rapporterede en artikel fra Coindesk, at Alameda havde omkring 5 milliarder dollars i FTT, FTX’s originale token, i sine aktiver til en værdi af næsten 15 milliarder dollars. Da disse tokens effektivt blev skabt ud af den blå luft, så opstod der nu bekymringer omkring Alamedas, og dermed også FTX’s, evne til at forblive solvente, hvis prisen på FTT faldt.

Den første dominobrik faldt, da Changpeng “CZ” Zhao sagde, at han ville sælge Binance’s beholdninger af FTT den 6. november. Dette startede en dødsspiral af negative spekulationer, som fik FTT’s pris til at falde. Dette førte til en likviditetskrise, da investorerne skyndte sig at trække deres aktiver ud af FTX-børsen. Og den 8. november satte FTX alle udbetalinger på pause.

Som følge heraf styrtdykkede FTT’s pris fra 21,8 dollars til et lavpunkt på 3,26 dollars, hvilket decimerede FTX’s aktiver. I mellemtiden annoncerede Binance en plan om at købe FTX, men trak sig ud den følgende dag. Dette førte til, at FTX ikke havde midlerne til at betale investorerne tilbage, og det førte i sidste ende til, at børsen ansøgte om konkursbeskyttelse den 11. november. Gennem konkursbehandlingen blev det fastslået, at FTX skyldte sine 50 største kreditorer over 3 mia. dollars. De af retten udpegede likvidatorer har anført alvorlig svindel og dårlig risikostyringspraksis som årsagerne til FTX’s kollaps.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er et fællesskabs-hub, der har til formål at blive den førende destination for spil til spil med gevinst. Det er et sted, hvor gamere, kryptoinvestorer, udviklere og iværksættere kan interagere og have det sjovt. På platformen vil du kunne se de nyeste trending-spil, læse anmeldelser og få adgang til den mest avancerede GameFi alpha for at hjælpe dig med at få mest muligt ud af dit play-to-earn-eventyr.

Metacade har på det seneste tiltrukket sig en del opmærksomhed på grund af sin fællesskabs-først filosofi, der først og fremmest prioriterer brugerne. Metacades mål er at maksimere brugerværdien på alle trin af vejen og at give spillerne spil tilbage i hænderne på spillerne. Metacade belønner f.eks. alle der poster anmeldelser, tips eller andet værdifuldt indhold med MCADE-tokenet. Der lanceres også Metagrants-ordningen, som gør det muligt for brugerne at dirigere finansieringen til de spil, de ønsker at spille i en konkurrencebaseret arena, og den færdige titel tilføjes til Metacades virtuelle spillehal.

Metacades endelige plan er at blive verdens første spillerejede virtuelle arkade og dermed revolutionere den måde, hvorpå traditionelle fællesskabs-hubs dannes. For at opfylde denne vision har Metacade planer om at blive en decentraliseret autonom organisation (DAO), når udviklingen er afsluttet. Det betyder, at alle beslutninger, der påvirker fællesskabet, vil blive sat til afstemning for MCADE-haverne.

Hvorfor kunne FTX-kollapset være positivt for Metacade (MCADE)?

Når man kombinerer alt dette, så ses det hvorfor FTX’s kollaps kunne åbne døren for nye tokens som Metacade. Nogle har sammenlignet kollapset med dotcom-boblen, som alvorligt ramte tilliden, men samtidig også opfordrede internetbaserede virksomheder til at vedtage mere bæredygtige forretningsmodeller. Det samme vil sandsynligvis ske for kryptomarkedet, da lav tillid betyder, at flere kryptoinvestorer vil være på udkig efter transparente projekter med solide fundamentale forhold, såsom netop Metacade.

For eksempel har Metacade gjort det klart, at 70% af dets tokens vil være tilgængelige i deres aktuelle presale, og helt uden stifter- eller venturekapital tildelinger. Det er også ved at implementere multi-signatur wallets, som kræver flere nøgleindehavere til at underskrive de transaktionerne, der foretages fra Metacade finansielle system. Som holdet formulerer det i Metacade whitepaper, så er en “opnåelse af maksimal sikkerhed for $MCADE og dens indehavere vores højeste prioritet”, hvilket er grunden til, at de gennemgår en fuld revision fra Certik, en af de førende inden for blockchain revision.

Der er også sandsynligt, at der vil være et større skift mod decentrale projekter, der ikke har et centralt fejlpunkt. Når Metacade først bliver en DAO, så er sandsynligheden for, at den bliver offer for centraliseringens ulemper, stærkt reduceret, idet beslutningerne træffes af fællesskabet og ikke af en håndfuld mennesker med bagtanker.

Frem for alt vil projekter, der fokuserer på deres brugere og ikke på overskud, sandsynligvis blive meget mere attraktive for investorer. FTX er et godt eksempel på, hvad der sker, når en centraliseret gruppe prioriterer profit og ikke deres brugere, og projekter som Metacade kunne være en modgift mod denne giftige filosofi.

Metacade (MCADE) kan måske fremstå som en vinder efter FTX-fiaskoen

Det er endnu uvist, hvordan konsekvenserne af FTX’s kollaps vil påvirke fremtiden indenfor krypto. Der er en god chance for, at der kommer mere lovgivningsmæssigt tilsyn, hvilket måske ikke er en dårlig ting for projekter som Metacade. Tilliden er lav lige nu, og denne slags transparente projekter vil sandsynligvis blive meget efterspurgt af kryptoinvestorer fra hele verden.

I betragtning af det hurtige tempo, som play-to-earn området vokser – kombineret med en række innovative funktioner og en transparent – fællesskabs-først tilgang, så fremstår Metacade som en fremragende investeringsmulighed i kølvandet på FTX-kollapset. Og lige nu er der ikke noget bedre tidspunkt at blive involveret i MCADE tokenet, der stadig er midt i dets aktuelle presale. Hvis du er på udkig efter et friskt token, der sætter investorerne, og ikke profitten, først, så ville det absolut være en god idé at tjekke Metacades presale ud i dag.