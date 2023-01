7 af de Bedste Kryptoer at Købe nu: Ultimativ Vækst i 2023

Selvom det kan være vanskeligt at vide, hvor du skal placere dine penge på det nuværende bear market, betragter mange nogle få projekter som de bedste kryptoer at købe nu. Efterhånden som kryptomarkeds tendenserne falder, kan det virke kontraintuitivt at begynde at udvide din portefølje nu. Men disse nedture indeholder nogle fantastiske investeringsmuligheder. Denne artikel vil udforske syv lovende projekter og forklare, hvorfor 2023 kunne blive deres bedste år endnu.

1. Metacade (MCADE) – Den bedste krypto for 2023

Metacade er et spændende nyt projekt, der har til formål at revolutionere verden af play-to-earn (P2E) spil. Det er et community-hub, hvor spillere kan komme i kontakt med ligesindede entusiaster, udforske de seneste P2E-titler og sige deres mening om fremtiden for Web3-spil. Du finder alt, hvad du har brug for på platformen for at komme videre i P2E, såsom dedikerede fora, live chats, anmeldelser, leaderboards og den hotteste GameFi -alfa, der deles af erfarne spillere.

En af Metacades vigtigste ambitioner er at tiltrække de dygtigste hjerner i GameFi til platformen for at dele deres viden med andre. Det er derfor, det tilbyder MCADE- tokenet til alle, der deler anmeldelser, tips eller andet værdifuldt indhold med fællesskabet. Så uanset om du er en garvet professionel eller en P2E noob, kan du tjene ved at hjælpe med at gøre Metacade til det ultimative sted at lære om og tjene mere på GameFi.

Men deling af indhold er blot én af mange måder, du kan tjene på via Metacade. Der er hyppige præmielodtrækninger, turneringer og muligheder for at øge din P2E-indkomst ved tilfældigt at teste spil ved hjælp af Metacades native testmiljø. Desuden vil Metacades jobtavle, der forventes at blive lanceret i 2024, være vært for snesevis af åbninger udsendt af titaner fra Web3 og spilindustrien, hvilket giver brugerne en chance for at forme deres karriere, mens de arbejder på deres passion.

I slutningen af 2023 vil Metacade uddele sin første Metagrant, et finansieringsværktøj, der giver fællesskabet mulighed for at vælge, hvilke spil der skal bygges. Processen er enkel: Udviklere kan indsende deres ideer til en pulje af konkurrerende projekter, og den, der trækker flest stemmer modtager midler fra Metacade-kassen. Dette fremmer ikke kun en følelse af samfundsengagement og ejerskab, men det skaber en græsrods fanbase for udviklere og giver dem mulighed for at modtage livsændrende finansiering, som måske tidligere har været utilgængelig for dem.

Metacades mål er at blive verdens første spillerejede virtuelle arkade. For at nå denne vision har den planer om at blive en decentraliseret autonom organisation(DAO), når den er fuldt udviklet. DAO vil give Metacade-brugere mulighed for at foreslå og stemme om ændringer foretaget på platformen, implementeret af ledere udvalgt af fællesskabet. For at sikre tillid og integritet blandt samfundet vil Metacade desuden kræve, at alle transaktioner foretaget fra statskassen skal have flere signaturer, før de behandles.

Med GameFi -industrien, der forventes at accelerere med en 100 % årlig vækstrate i 2025, ser 2023 ud til at blive fremragende. Dens community-first-filosofi og planen om at være en one-stop-shop for alt vedrørende P2E, adskiller det fra mængden, og tusindvis af investorer er enige om, at Metacade kan blive en topkrypto for 2023. Metacade er stadig i fase 1 af sit presale og har solgt 1,25 million dollars i tokens siden lanceringen!

En del af denne strøm af investeringer skyldes sandsynligvis det faktum, at MCADE ser bedre ud end mange topprojekter i samme periode.Metacade er den bedste krypto at købe lige nu.

>>> Du kan deltage i Metacade pre-sale her <<<

2. Binance Coin (BNB) – Vokser sammen med verdens største kryptobørs

Binance Coin er det oprindelige symbol på Binance-børsen, verdens største og mest populære kryptobørs. Det er et multifunktionstoken, der bruges til at få adgang til eksklusive funktioner og fordele på Binance, såsom nedsatte handelsgebyrer, shopping på Binance Marketplace og token-salg gennem dets Launchpad.

Siden starten i 2017 har BNB konsekvent været en af de bedst præsterende kryptovalutaer. Fra det laveste $0,50 i november 2017 til dets $691,80 top i maj 2021, værdsatte BNB næsten 140.000 %! Men i dagens bear market har BNB lang vej at gå for at nå sin bullrun pris før 2021.

BNB’s fortsatte popularitet, skyldes primært Binance børsens succes og popularitet. Efterhånden som antallet af mennesker, der bruger Binance vokser, stiger efterspørgslen efter BNB også. Desuden vil Binance, som en af de mest velbetroede og etablerede spillere i spillet, sandsynligvis fortsætte med at dominere. Af den grund gør BNB et fremragende valg som en af de bedste kryptoer at købe nu.

3. Ethereum (ETH) – Sharding baner vejen for 100.000 TPS

Ethereum er verdens mest populære smart contract platform, der muliggør oprettelsen af tusindvis af decentraliserede apps ( dApps ), NFT-projekter og krypto-tokens. Nogle gange kaldet “kryptoens dronning”, har Ethereum brugt sin first-mover-fordel til at dominere feltet indenfor smart contracts. Og selvom mange konkurrenter har forsøgt at slå det af førstepladsen, har de endnu ikke været i stand til at opnå Ethereums ry.

En nylig artikel fra Bankless Times tilbyder nogle imponerende statistikker om Ethereum. For eksempel har omkring 24,4% af kryptoejere ETH globalt, mens dens gennemsnitlige daglige transaktionsvolumen er omkring $16 milliarder! Derudover er Ethereum-bevidstheden på 19,49% globalt, og 2,38% af den globale befolkning har Ethereum.

Mens Ethereum har modtaget kritik for høje transaktionsgebyrer, langsomme hastigheder og ineffektive energiforbrug, bør dets nylige overgang til proof-of-stake løse disse problemer. En af de vigtigste opgraderinger til Ethereum, der forventes i slutningen af 2023, vil være sharding. Sharding vil gøre det muligt for Ethereum-netværket at skalere betydeligt, hvilket øger transaktionshastigheden fra omkring 15 transaktioner i sekundet (TPS) til over 100.000 TPS. Dette træk kan i høj grad udvide anvendelsesmulighederne for Ethereum og kan være katalysatoren for en ny bølge af kryptoadoption. Det gør Ethereum til det tredje valg for de bedste kryptoer at købe nu.

4. Ripple (XRP) – SEC vs. Ripple slutdato i sigte?

Ripple er et betalingsnetværk og en digital valuta designet til at muliggøre hurtige og billige internationale transaktioner, især for finansielle institutioner. I stedet for at bruge det traditionelle SWIFT-banksystem, som er langsomt og dyrt, kan banker bruge Ripple til at realisere næsten øjeblikkelige betalinger, der koster en brøkdel af en cent.

Denne innovation er bestemt revolutionerende, men Ripples langvarige sag med SEC har overskygget dens fremskridt. I slutningen af 2020 anlagde SEC en retssag mod Ripple Labs, skaberne af Ripple, med påstand om, at dets salg af XRP udgjorde et uregistreret værdipapirudbud. Siden da har tusindvis af Ripple-investorer sluttet sig til kampen mod SEC.

Ifølge advokat og Ripple-tilhænger John Deaton skulle sagen nå frem til et forlig i marts, april eller maj. Med flere formildende faktorer for Ripple og en tilsyneladende ikke overbevisende sag fra SEC, vil XRP sandsynligvis vinde sagen. Desuden, hvis beslutningen falder i Ripples favør, forventes det, at XRP vil blive til en sand raket natten over, hvilket gør Ripple til en af de bedste kryptoer at købe for massiv vækst i 2023.

5. Chainlink (LINK) – Et vigtigt projekt med næsten ingen konkurrence

Chainlink er en decentraliseret oracle netværk, der har til formål at levere sikre og pålidelige data til smarte kontrakter. Oracles er tredjepartstjenester, der gør det muligt at få adgang til eksterne data, såsom hændelser, transaktioner og API’er, ved hjælp af smarte kontrakter, hvilket i høj grad forbedrer brugen af blockchain-teknologi.

For eksempel kan Chainlink give finansielle tjenester adgang til prisdata i realtid, hvilket gør det muligt for komplekse finansielle produkter at blive fuldstændig automatiserede. Denne adgang har været tilfældet på tværs af flere DeFi-projekter, der kræver Chainlink for at fungere, som MakerDAO, Aave og Synthetix. Alternativt kan Chainlink få adgang til data genereret af smarte sensorer og målere til brug i smarte kontrakter.

Denne service er afgørende for masseadoptionen af krypto, men Chainlink står over for meget lidt konkurrence. Dens nærmeste konkurrent er BAND Protocol, et projekt med mindre end en tiendedel af markedsværdien for Chainlink. Sammen mange store navne-partnerskaber med virksomheder som Google, Amazon Web Services og SWIFT virker Chainlinks status som den førende udbyder af decentraliserede oracles urokkelig. Det er derfor, det er den femte bedste krypto at købe nu.

6. Polkadot (DOT) – Kunne DOT skaleres til 1 million TPS?

Polkadot er en Ethereum-rival, der har til formål at løse interoperabilitets problemet på tværs af blockchain-aktiverede netværk. Udviklere skabte Polkadot for at være skalerbar, fleksibel og i stand til at lette kommunikationen mellem separate applikationer og blockchains, som Bitcoin og Ethereum. Forestil dig først det prikkede mønster; nu, forestil dig at forbinde linjer mellem alle prikkerne. Hvis hver prik er en individuel blockchain, så er Polkadot den, der forbinder prikkerne.

I modsætning til andre layer-1-løsninger blev Polkadot bygget med decentralisering, hastighed og sikkerhed i tankerne. Mens andre blockchains måske udmærker sig på et eller andet område, har få været ude af stand til at udmærke sig alle tre, i modsætning til Polkadot. Meget af denne succes skyldes Polkadots brug af parachains, som effektivt tillader transaktioner at finde sted samtidigt i stedet for fortløbende.

I Q1 af 2023 vil Polkadot lancere parathreads, som vil øge dets skalerbarhed massivt. Ikke alene vil blokeringstider blive halveret, fra 12 sekunder til 6 sekunder, men transaktionshastighederne bør øges med 100 til 1.000 gange. Denne stigning i hastigheden vil tage Polkadot fra 1.000 TPS til op mod 100.000 TPS og potentielt endda 1 million TPS, hvilket gør projektet til en potent konkurrent mod Ethereum. Disse lovende tal gør DOT til en af de bedste kryptoer at købe nu.

7. Filecoin (FIL) – Styrker fremtiden for AI?

Det sidste valg som en af de bedste kryptoer for 2023 er Filecoin . Filecoin er et decentraliseret lagernetværk, der giver brugerne mulighed for at leje ubrugt harddiskplads ud for at tjene FIL-tokens. Oprindeligt blev Filecoin skabt som en løsning til den centraliserede lagringsindustri, som er fyldt med prisstigninger, svindel, hacks og censur. Filecoin er reelt det modsatte: Markedet sætter prisen, og den decentraliserede karakter af dets protokol betyder, at uautoriseret adgang og censur er praktisk talt umuligt.

Med behovet for datalagring, der kun forventes at stige i de kommende år, er Filecoin den perfekte løsning. Det koster en brøkdel at gemme data ved hjælp af Filecoin sammenlignet med udbydere som Amazon Web Services eller Microsoft Azure og kræver ikke at der bygges flere datacentre. Frem for alt andet kunne Filecoin snart dominere takket være fremkomsten af AI.

AI kræver enorme mængder data for at fungere. Ifølge OpenAIs CEO, Sam Altman, er prisen for et enkelt svar fra ChatGPT “sandsynligvis et etcifret antal cents”, eller mellem 10x til 100x prisen for en almindelig websøgning. Disse omkostninger afspejler det faktum, at den computerkraft (og antallet af servere), der kræves for at generere AI-svar, er enorm. Derfor kunne Filecoin bruges af virksomheder som OpenAI til at skalere deres produkter uden at stå over for ublu omkostninger.

Med AI, der vokser hurtigere end hidtil antaget, kan denne nødvendighed for billig masselagring komme hurtigere end vi regner med, måske endda ved udgangen af 2023. Som følge heraf vil Filecoin sandsynligvis fortsætte sin regeringstid over det decentraliserede lagermarked og er en af de bedste kryptoer at købe nu.

Metacade (MCADE) er den bedste krypto at købe nu

Hvordan 2023 vil klare sig for kryptovalutaens verden er endnu ikke fastlagt. Men med Federal Reserve, der forventes at trække renteforhøjelserne tilbage i 2023, kan det betyde enden på kryptobjørnemarkedet. Når det sker, vil de syv kryptovalutaer på denne liste sandsynligvis raket, især i betragtning af de mange nævnte katalysatorer. Metacade skiller sig dog ud som den bedste krypto for 2023.

Med potentialet for eksplosiv vækst i GameFi -industrien, flere fællesskabsbaserede funktioner, som spillere helt sikkert vil elske, og en dokumenteret track record for at tiltrække investeringer, er Metacade sat til succes i 2023 Så hvis du ønsker at komme ind fra begyndelsen, i hvad der kunne være førende inden for P2E -gaming, så stop med at lede. Tjek i stedet Metacades presale og opdag, hvad du kan gå glip af!

Du kan købe de tokens vi har nævnt i artiklen på eToro her .