Laura Shin siger, at undersøgelser peger på tidligere TenX CEO som manden bag hacket på The DAO.

Den påståede hacker har angiveligt afvist anklagen.

Krypto-journalist Laura Shin siger, at en udvidet efterforskning omkring det berygtede hack på The DAO i 2016 var i stand til at afdække hackerens identitet som værende Toby Hoenisch, en tilsyneladende velkendt skikkelse inden for kryptorummet.

Den senior Forbes-bidragyder afslørede , at hun arbejdede med blockchain-analysefirmaet Chainalysis for at spore DAO-fondenes bevægelse.

“Hvem hackede DAO? Min eksklusive undersøgelse, bygget på rapporteringen til min nye bog, The Cryptopians: Idealism, Greed, Lies, and the Making of the First Big Cryptocurrency Craze, ser ud til at pege på Toby Hoenisch, en 36-årig programmør, der voksede op i Østrig og boede i Singapore på tidspunktet for hacket,” skrev Shin i en artikel offentliggjort tirsdag den 22. februar.

Shin tilføjer, at Hoenisch indtil artiklernes offentliggørelse har en velkendt figur, hvis kryptoprofil inkluderer at være medstifter og administrerende direktør for TenX, et $80 millioner initial coin offering (ICO) projekt, der ikke levede op til forventningerne.

Det afviser den formodede hacker

Ifølge Shins artikel har Hoenisch nægtet at være hackeren bag angrebet i 2016, hvor DAO mistede 3,64 millioner ETH-tokens.

Hoenisch siges at have svaret på en e-mail, der beskriver hans rolle ved at sige, at den angivne "erklæring og konklusion" var "faktisk unøjagtig."

Men undersøgelser foretaget af Shin og blockchain-analyseplatformen Chainalysis, der sporede en transaktion på 50 BTC til en Wasabi Wallet, var i stand til at afsløre hackeren som Hoenisch.

Ifølge undersøgelsen var Chainalysis i stand til at bruge aldrig-før-afsløret overvågningsteknologi til at "de-mixe" bitcoins og spore dem til fire børser.

Blockchain-forskning hjælper med at identificere hackede midler

Fra en af børserne byttede den påståede hacker BTC'en ud med privatlivsmønten Grin. Disse tokens blev derefter sendt til en Grin-knude, som analysen viste som grin.toby.ai. IP-adressen på denne særlige node var også forbundet til andre noder såsom ln.toby.ai og lnd.ln.toby.ai, med en anden knyttet til TenX.

"For alle, der var til krypto i juni 2017, kan dette navn ringe en klokke. Den måned, da ICO-dillen nåede sit første højdepunkt, var der $80 millioner ICO ved navn TenX. Administrerende direktør og medstifter brugte håndtaget @tobyai på AngelList, Betalist, GitHub, Keybase, LinkedIn, Medium, Pinterest, Reddit, StackOverflow og Twitter. Han hed Toby Hoenisch.”

Bortset fra disse "links", siger Shin, at Hoenisch havde været en aktiv person omkring DAO, idet han separat sendte en e-mail til platformens udviklere Slock.it.

Historien er lige eksploderet efter at Shins bog blev udgivet, og det er nu sandsynligt, at meget mere kunne blive afsløret, inklusive fra dem, Hoenisch har sendt via e-mail.

DAO forbliver fortsat et af de største tyverier i kryptorummet, selvom hackeren aldrig formåede at udbetale alle de stjålne midler. På det tidspunkt i 2016 beløb DAO's stjålne midler sig til omkring $60 millioner.

I dag ville det være næsten 10 milliarder dollars efter at Ether-priserne (ETH) steg fra et lavpunkt på 20 dollar dengang.