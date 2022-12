Afsløring: 5 altcoins at holde på lang sigt i 2023

Altcoins kan konsekvent melde om de største procentvise stigninger ud af samtlige digitale aktivklasser. Tidlige blockchain-projekter har potentialet til at tiltrække millioner af brugere med tiden, og innovationsniveauet i rummet er ofte helt svimlende.

Når dette så er sagt, så ser de seneste priser ud til at være en fremragende mulighed for at købe nogle altcoins, hvis du ønsker at opnå et langsigtet afkast, så en prognose på altcoin-priserne i 2025 ville derfor være på sin plads, og således give dig et solidt sammenligningsgrundlag. Derfor får du her en liste med prognoser over 5 altcoins, der viser tegn på at kunne give dig et kæmpe afkast inden 2025.

#1 Metacade (MCADE) – Den Største Arkade On-Chain

Oversigt

Metacade er en helt ny GameFi-platform, der ser ud til at være klar til at tage fart. Holdet bygger en avanceret play-to-earn platform, der vil blive den største digitale arkade indenfor Web3-universet. Metacade sigter mod at forbinde GameFi-spillerne med en uendelig række af indtjeningsmuligheder, samt give dem nye metoder til at modtage krypto belønninger ved at drage fordel af nogle af platformens unikke funktioner.

Platformen sigter mod at blive et knudepunkt for blockchain-spil, idet brugere belønnes med MCADE-tokens for at dele alt, hvad de ved om GameFi-rummet. Ved at dele den seneste indsigt, metoder og de bedste play-to-earn-titler, så kan medlemmerne af Metacade-fællesskabet tjene en indkomst, der udbetales i MCADE. Oven i dette vil Metacade tilbyde den mest værdifulde GameFi-alpha direkte på platformen, hvilket giver alle blockchain spillerne en nem og bekvem metode til at få adgang til alle de seneste oplysninger.

MCADE token-indehaverne vil også være i stand til at stemme på, hvilke nye GameFi-projekter de allerhelst vil spille i fremtiden, hvilket gøres muligt ved at uddele direkte finansiering til de mest kreative udviklere i Metagrants-programmet. På denne måde får fællesskabet en chance for selv at bidrage til udviklingen af nogle af de bedste up-and-coming gaming-applikationer på platformen.

Staking er blandt nogle af de mest almindelige faktorer, der vil påvirke altcoin-prisen i 2025, og ligge således højt på listen. Metacades brugere vil kunne stake deres MCADE-tokens for at tjene en passivt indkomst, og vil samtidigt være i stand til at stemme i forbindelse med styringsforslag, efterhånden som projektet modnes, og arbejder sig i retning af at blive en decentraliseret autonom organisation ( DAO ).

Tokenomics

Der er 2.000.000.000 MCADE-tokens i alt. 70% af denne forsyning, hvilket beløber sig til 1.400.000.000 MCADE, frigives i forbindelse med platformens altcoin-presale. Dette presale befinder sig i de tidligste investerings stadier indenfor krypto og har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra investorerne på tværs af GameFi og den bredere Web3 verden.

Hvorfor bør du købe MCADE?

Metacade har et utroligt dygtigt team, der lige nu er ved at bygge en avanceret GameFi-platform med en række unikke funktionaliteter. Ikke alene kan spillere få adgang til en bred vifte af forskellige play-to-earn titler, men de vil også kunne få direkte indflydelse på selve GameFi-branchens fremtid ved at stemme om Metacade ledelsesinitiativer, og ikke mindst ved at yde finansiering til spiludviklerne.

Projektet ser allerede ud til at være blevet populært blandt krypto-tilhængerne, idet projektet helt klart har en meget lovende fremtid. MCADE lanceres til blot $0,008 pr. token og ser ud til at eksplodere fra dette niveau under det aktuelle presale, efterhånden som flere og flere investorer bliver involveret. Det er også værd at huske på, at presalet finder sted før den offentlige IDO, hvilket kunne resultere i nogle store prisbevægelser fra dette nuværende niveau på grund af projektets betydelige langsigtede potentiale.

Alt i alt, hvad angår en prognose af altcoin-priserne frem mod 2025, så skiller Metacade sig ud som værende en lovende kandidat til at blive den bedste mønt, og har en højt multipel takket være dets plads i centrum for både spil og krypto p2e. MCADE altcoin-prisprognosen i 2025 ligger et sted mellem $6,00 – $8,00, hvilket er en mangedobling på op til 750x til 1000x.

#2 XRP (XRP) – En global reserve for de finansielle institutioner

Oversigt

XRP er en kryptovaluta, der blev skabt af Ripple Labs i 2012. Dette er det originale aktiv hos XRPL (XRP Ledger), der er det decentraliserede blockchain-netværk, som er skabt af Ripple Labs. XRP-protokollen sigter mod at levere en hurtigere og billigere måde at sende penge på globalt. Udover at muliggøre grænseoverskridende betalinger, så kan XRP også bruges af de finansielle institutioner som reservevaluta.

XRP er en af de største kryptovalutaer målt efter markedsværdi og nævnes ofte i samme åndedrag som Bitcoin og Ethereum. Den er en af de originale kryptovalutaer, der blev lanceret 3 år efter Bitcoin og 3 år før Ethereum. XRP adskiller sig dog temmelig meget fra disse andre kryptovalutaer – både med hensyn til dens teknologi og anvendelsesområder – idet den er designet til at give central banksystemet et billigt alternativ til fiat-valuta.

Tokenomics

Den maksimale samlede forsyning af XRP-tokens er på 100.000.000.000. Der er i øjeblikket lidt over 50.000.000.000 tokens i omløb svarende til ca. 50% af det samlede udbud. Der er en tidsplan indbygget i protokollen om at frigive 1.000.000.000 XRP-tokens om måneden, hvilket startede tilbage i december 2017.

Hvorfor købe XRP?

Mens kryptovaluta og blockchain-teknologi fortsætter med at vinde indpas over hele verden, så har mange centralbanker besluttet sig for at undersøge, hvordan de kan indføre digitale valutaer som et middel til at lette betalinger på tværs af deres landes grænser. Disse digitale valutaer går under navnet CBDC’er, og der har været en stigende snak om at introducere disse altcoins til den globale økonomi.

Det er en udbredt opfattelse, at XRP vil spille en vigtig rolle i at muliggøre denne overgang. Et bevis, der understøtter dette synspunkt er, at Ripple Labs allerede har indgået en række partnerskaber med nogle af de større banker og finansielle institutioner, såsom Santander, The Bank of England og JP Morgan.

XRP altcoinen har været genstand for en langvarig retssag med SEC i forbindelse med at afgøre, om der her er tale om en kryptovaluta eller snarere et værdipapir. Denne retssag forventes dog at ende positivt for XRP. Prisbevægelsen hos XRP blev en smule hæmmet tilbage under tyremarkedet i 2021 på grund af den førnævnte SEC retssag, men når denne afsluttes, så kunne himlen være grænsen for XRP.

XRP Altcoin prisprognose for 2025: $4,42. Dette svarer omtrent til en stigning på 10 gange, hvis man vælger en mere positiv prognose, i forhold til tokenets nuværende pris. Dette skyldes det faktum, at altcoinen har et stærkt anvendelsesområde indenfor det globale finansielle system, og samtidigt ser ud til at blive frikendt i retssagen mod SEC i den ikke alt for fjerne fremtid.

#3 The Graph (GRT) – API’er for udviklere

Oversigt

The Graph er en decentral protokol til at bygge applikationer (dApps) på Ethereum blockchainen. The Graph giver udviklerne mulighed for at forespørge om data fra Ethereum ved hjælp af GraphQL, der er et forespørgselssprog til API’er . GRT er det originale token hos The Graph, og bruges til at sikre netværket og give adgang til API’er i databasen.

The Graph er et handy værktøj for blockchain-udviklerne, da det indsamler og samler et bredt sæt af API’er, som kan bruges som grundlag for de decentraliserede applikationer på Ethereum-netværket. The Graph er en rent decentraliseret tjeneste, der er sikret af Ethereum blockchainen, hvilket betyder, at ingen ondsindede spillere vil kunne ændre de data, der opbevares på The Graph. Den er også open source, hvilket garanterer større transparens.

Tokenomics

GRT har en samlet forsyning på 10.000.000.000 tokens, hvoraf 69% af disse i øjeblikket er i omløb. Lanceringsplanen er sat til at låse op for de resterende tokens i regelmæssige intervaller over de næste 10 år.

Hvorfor købe BRT?

The Graph tjener en vigtig funktion indenfor Ethereum-økosystemet. Netop fordi Ethereum er open source og giver tilladelsesfri adgang til udviklerne, så leverer de også open source-værktøjer, der gør det muligt for enhver frit at bygge ved hjælp af de officielle ressourcer.

The Graph kan udvide denne funktionalitet og give udviklerne et omfattende værktøjssæt, der direkte kan hjælpe med at udvide Ethereum-økosystemet. Med tiden, og efterhånden som flere decentraliserede applikationer bygges og flere udviklere bruger The Graph, så er altcoin-prisprognosen for BRT derfor, at den potentielt vil kunne stige ganske markant.

GRT Altcoin prisprognose for 2025: $1,14. Denne altcoin ser ud til at genvinde en betydelig del af dens seneste tab, og den kunne endda skubbe sig fremad mod sit tidligere rekordhøje niveau på $2,34.

#4 BNB (BNB) – Den største CEX

Oversigt

BNB er det officielle token hos Binance, der er den største centraliserede børs (CEX) i verden. BNB var oprindeligt en ERC-20 altcoin bygget på Ethereum blockchainen, men er siden migreret til Binance Smart Chain, der er Binances egen blockchain. Binance Smart Chain er en forgrening af Ethereum, og tjener samme funktion som den originale Proof of Work-protokol, som Ethereum havde før deres The Merge-opgraderingen tilbage i september 2022.

BNB har en række anvendelsesområder på Binance, herunder som et middel til at betale gebyrer, staking og som en kontoenhed i Binance-økosystemet. BNB bruges også til at drive Pancake Swap, der er en decentraliseret udveksling (DEX) bygget på Binance Smart Chain.

Tokenomics

Der er i alt 200.000.000 BNB med lige under 160.000.000 i omløb lige nu. Dette beløb vil fortsætte med at falde, efterhånden som disse tokens afbrændes på kvartalsbasis indtil den samlede forsyning når 100.000.000 BNB.

Hvorfor købe BNB?

BNB’s pris er tæt knyttet til Binances succes, og i takt med at børsen er vokset i popularitet, så er altcoin-prisprognosen på BNB ligeledes vokset. Netop fordi kryptovalutaerne fortsætter med at ekspandere over hele verden, så forventes de centraliserede børser som Binance at spille en vigtig rolle. De leverer en handy og let tilgængelig metode for brugerne at købe og handle med kryptovalutaer.

BNB har også en afbrændingsmekanisme som en del af sin protokol, hvor der tages en procentdel af de samlede gebyrer, der betales på netværket, hvor det tilsvarende antal BNB-tokens fjernes fra omløb hvert eneste kvartal. Dette betyder, at det samlede BNB udbud falder hver 3. måned, hvilket også betyder, at hver eneste BNB i omløb bliver mere værdifuld med tiden.

BNB Altcoin prisprognose for 2025: $2800. Netop fordi Binance ikke længere behøver at konkurrere med FTX i toppen af CEX-diagrammerne, så forventes BNB altcoinen at skyde i vejret under det næste tyremarked, da disse øjeblikke typisk tiltrækker flere brugere. Kombineret med et deflationært udbud, så kunne tokenet stige 10x fra sin nuværende pris.

#5 Splinterlands (SPS) – Populær TCG

Oversigt

Splinterlands er et digitalt byttekort spil, der bruger blockchain-teknologi. Splinterlands-platformen giver spillerne mulighed for at købe, bytte og kæmpe med digitale kort, der er blevet udgivet som NFT’er. Spillet er meget populært, hvor over 1 milliard forskellige kampe allerede har fundet sted mellem de forskellige spillere i PvP kampe.

Splinterlands bruger Splintershards (SPS) som et governance-token på platformen. Spillerne kan bruge SPS til at stemme på en række forskellige forslag, der direkte kan påvirke platformens fremtid, herunder nye funktioner og finansforvaltning. Splinterlands har et andet originalt token kaldet Dark Energy Crystals (DEC), som anvendes til belønninger.

Tokenomics

Der er 967.721.814 SPS-tokens i alt, hvor cirka 87% af disse er i omløb.

Hvorfor købe SPS?

Efterhånden som Splinterlands-platformen vokser i popularitet, så forventes efterspørgslen på SPS at vokse sideløbende med dette. Splinterlands tilbyder et avanceret byttekort spil, der kan betjene et stort antal brugere over hele verden med fuld Play-to-Earn-funktionalitet.

Gennem handel med digitale aktiver på platformens integrerede børs giver Splinterlands mere kontrol tilbage til spillerne, og genererer likviditet til token-belønninger. Spillet er veldesignet og har allerede oplevet stor vækst i antallet af brugere, selvom det først blev lanceret så sent som i juli 2021.

SPS-prisprognose for 2025: $1,63. Efter at have tiltrukket et betydeligt antal brugere på kort tid, så ser Splinterlands nu ud til at være klar til at udvide sin eksisterende succes. Hvis projektet fortsætter med at vokse, så vil SPS altcoinen kunne drage fordel af en højere efterspørgsel, hvilket for prisprognosen betyder, at den kunne stige betydeligt som følge heraf.

Konklusion: Metacade er den bedste Altcoin at købe – en stor mulighed på trods af tristheden på bjørrnemarkedet

Altcoin-prisdyk kan være brutale, så meget er vi vist ikke i tvivl om efterhånden. Vi har set flere nøgleprojekter kapitulere i løbet af de seneste måneder, herunder både FTX- og Terra-økosystemerne. Konsekvenserne af alle disse projekters kollaps har været katastrofale for altcoins, og priserne er styrtdykket over hele linjen.

Men opmærksomme investorer ser nu en kæmpe mulighed foran sig. De 5 altcoins på denne liste har alle høje prispognoser for 2025.

MCADE-prisprognose for 2025: 6-$8$ (750x-1000x fra den aktuelle pris)

XRP-prisprognose for 2025: 4,42$ (10x fra den aktuelle pris)

GRT-prisprognose for 2025: 0,55$ (9x aktuelle pris)

BNB-prisprognose for 2025: 2800$ (10x fra aktuelle pris)

SPS-prisprognose for 2025: 1,63$ (40x fra aktuelle pris)

De projekter, der forbliver stærke rent fundamentalt repræsenterer en førsteklasses købsmulighed til disse lave priser, og disse altcoins vil med stor sandsynlighed opnå store gevinster, selv før det næste tyremarked skydes i gang.

Metacade ser ud til at eksplodere under dets presale, hvor det originale MCADE lanceres til kun $0,008 pr. token. Selvom det kunne opnå nogle store procentvise stigninger over tid, så ser alle de altcoins, der er anført her, ud til at have en stor fremtid foran sig. Dette seneste fald ligner mere et brandudsalg end noget andet, hvilket betyder, at de langsigtede investorer har masser at se frem til.

