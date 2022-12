Kryptovinteren slutter måske ikke lige foreløbigt

Vigtigste konklusioner

Kryptovalutaerne er nu et år inde i et ondsindet bjørnemarked

Dette er første gang, at kryptovaluta området også har oplevet et bjørnemarked i den bredere økonomi

Med for mange negative makrovariabler og en nulrente-æraen, der nu er overstået, så virker det nu naivt at tro, at kryptovalutaerne vil kunne stige væsentligt på kort sigt

Enhver, der regner med en hurtig genopretning på kryptovaluta markederne, burde måske genoverveje dette.

Hvis du er bekendt med mine analyser, så vil du også vide, at jeg har været negativ i et stykke tid nu. Dette handler hovedsageligt om makro-opsætningen, da økonomien spræller overfor dette nye paradigme med høje renter.

Kryptovalutaerne repræsenterer en af de højest risikoaktive klasser, og derfor ville de altid have det vanskeligt, når tæppet blev trukket væk under dem. Og det er lige præcis, hvad der er sket, idet Jerome Powell og Federal Reserve har trukket det ovennævnte tæppe ud på nådesløs vis.

Med denne makro-baggrund i dens nuværende position, så er der nu et loft på plads. Kryptovalutaerne vil ikke stige før inflationen er slået og renterne topper. I øjeblikket handles statsobligationerne til 4%, men vil sandsynligvis stige til 5% i begyndelsen af 2023.

Der er stadig bekymring for, at inflationen, der ser ud til at have toppet, alligevel vil vare ved i nogen tid. Arbejdsmarkedet har endnu ikke mærket en virkelig stramhed, mens efterspørgslen har været afdæmpet – men dog ikke væsentligt.

Flere dårlige nyheder

Dette landskab fik mig til at erklære, at kryptovalutaerne blot kunne være én dårlig begivenhed væk fra et kollaps. De lå alt for længe i intervallet omkring $20.000 og var ude af stand til at bryde ud, mens de blev holdt tilbage af den nedadgående stemning på de bredere markeder.

Jeg havde dog ikke forventet, at begivenheden ville være helt så seismisk. FTX’s implosion repræsenterer et skelsættende øjeblik for kryptovalutaerne. Jeg tror, at det vil forårsage endnu mere skade, end hvad de fleste forudsiger.

Vi så kreditbureauet Moody’s placere Coinbases obligationer til en revision i forbindelse med en nedgradering, hvilket antydede de skadelige effekter, der kunne følge i kølvandet på børsens insolvens. Jeg skrev en artikel, der analyserede syndfloden af Bitcoin, der strømmede ud af børserne, og viste, at tilliden var blevet brudt og befandt sig på et historisk lavpunkt.

Faktisk strømmede utrolige 200.000 bitcoins ud af børserne mindre end en måned efter FTX-kollapset. Og selv Cathie Wood advarer nu om en tilbagegang i den institutionelle udbredelse.

Man siger “vær grådig, når andre er bange”, men jeg er ikke sikker på, at dette gælder her. Kryptovalutaerne befinder sig ved en milepæl lige nu. De har aldrig eksisteret under et bjørnemarked i den bredere økonomi før – husk, at Bitcoin blev lanceret så sent som i 2009, og har derfor ikke oplevet andet end et eksplosivt tyremarked på de finansielle aktiver.

Nu ser tingene dog anderledes ud. Smitten spredes igen, og kryptovalutaernes omdømme er nu i stykker, og valutaprinteren understøtter ikke længere alting. Tiderne er med andre ord hårde.

De tidligere kryptovintre

I denne sammenhæng er dette miljø uden fortilfælde indenfor kryptovaluta. Det er derfor jeg mener, at det er naivt at ekstrapolere tidligere cyklusser til de nuværende forhold. Det er meget nemmere at vende tilbage, når renten er på 0%, og resten af økonomien boomer. Og ikke kun dette, men omfanget af kapitalødelæggelsen er denne gang meget større, idet kryptovalutaerne voksede så meget i pandemiårene.

Når dette så er sagt, så vil der komme et tidspunkt, hvor inflationen bliver slået. Der kommer et tidspunkt, hvor renten ikke længere bliver hævet. Det er denne form for cykliske verden vi lever i, og derfor vil risikoaktiverne stige igen.

Jeg tror bare, at denne gang kunne vinteren vare lidt længere end mange forventer. Og når man ser på de tidligere cyklusser, så varede vintrene også længe dengang. Nedenstående diagram indtegner Bitcoin-prisen tilbage til 2014, og illustrerer dette godt.

Efter højdepunktet på næsten $20.000 i december 2017, så var det først i fjerde kvartal af 2020 – dybt inde i pandemien – at Bitcoin igen brød forbi dette niveau. Dette markerede en næsten 3-årig brakperiode, hvor investorerne ikke kunne nyde godt af nogen væsentlige gevinster indenfor kryptovaluta verdenen.

Vi er nu et år inde i dette bjørnemarked, både indenfor kryptovaluta og de finansielle aktiver helt generelt. At forudsige fremtiden indenfor kryptovaluta vil kun ende med, at du tager dig fjollet ud, men jeg prøver ikke desto mindre alligevel. Jeg ville blive overrasket, hvis vi lige nu var halvvejs igennem dette bjørnemarked.

Mens vinter lussingen rammer hårdt i Europa, og folk lider under de høje energipriser, og hvor krigen i Ukraine raser videre, og inflationen fortsætter på stædig vis, så føles det ganske enkelt naivt at tro, at kryptovalutaerne vil kunne stige i den nærmeste fremtid.

Selvfølgelig kan dette teoretisk ændre sig på et øjeblik. Positive nyheder fra Ukraine kunne sende markederne opad på et øjeblik, men dette er dog umuligt at forudsige. Jeg tror dog, at det grundlæggende scenarie vil være en længere periode med mere smerte forude, end mange mennesker egentlig er klar over.