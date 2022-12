Et netto flow på 200.000 bitcoins forlader børserne efter FTX-kollapset, idet tilliden nu er forsvundet

Vigtigste konklusioner

Balancen hos børserne er lige nu næsten 200.000 bitcoins lavere i sammenligning med før-FTX, idet kunderne nu har mistet al tilliden til børserne

Dette overtrumfer Celsius-insolvensen tilbage i juni, hvor 128.000 bitcoins blev trukket ud af børserne måneden efter Celsius’ død

Terra kollapsede i maj, men da dette var en DeFi-protokol, så var tilliden til de centraliserede enheder endnu ikke ødelagt på daværende tidspunkt

Kun tiden vil vise, hvor slem smitten fra FTX-konkursen vil blive

Tilliden til kryptovaluta børserne er lige nu på et rekordlavt niveau . Det er da heller ikke vanskeligt at finde ud af hvorfor, idet FTX’s kollaps har sendt chokbølger gennem branchen. For mindre end en måned siden blev FTX betragtet som værende blandt de sikreste børser derude.

Kunderne hæver deres bitcoins fra FTX

Tallene underbygger også dette. Vi på CoinJournal.net kiggede på blockchainen, hvor vi kunne konstatere, at der lige nu strømmer Bitcoins ud af børserne i en hidtil uhørt hastighed i kølvandet på FTX-konkursen.

I de 27 dage siden FTX-historien begyndte at ramme overskrifterne, så er et nettotal på næsten 200.000 bitcoins blevet fjernet fra børserne. Det ser derfor ud til, at tusindvis af Bitcoin-indehavere lige nu stikker af med deres Bitcoin for at søge sikkerhed i kold opbevaring.

“FTX var intet andet end kongelige blandt de forskellige børser. Dets kollaps har skræmt investorerne, som det selvfølgelig også burde. Børsernes transparens er utrolig lav, og virkeligheden er, at det er næsten umuligt at vide, hvad der foregår bag kulisserne. Bevægelsen af Bitcoins ud af disse børser viser, at kunderne nu har indset dette” , sagde Max Coupland, der er direktør for CoinJournal.

Desværre er FTX-skandalen langt fra den eneste, der har rystet kryptovaluta området i år. Så hvordan adskiller kundernes reaktion sig så denne gang?

Celsius resulterede i en lignende panik

Da Celsius søndag den 12. juni 2022 sendte en e-mail til sine kunder om, at de havde valgt at suspendere deres udbetalinger på deres platform, så var dette en dolk i hjertet på enhver investor, der havde aktiver på platformen.

Netop fordi disse aktiver nu var utilgængelige, så gik kunderne naturligt nok hurtigt i panik over, at de midler, der blev opbevaret på andre udlånsplatforme, snart kunne blive truet, idet smitten fortsatte med at brede sig over hele branchen.

Den vigtigste forskel her var, at børserne ikke var under pres. Ikke desto mindre gik kunderne stadig i panik, som grafen nedenfor viser. Børsernes balancer blev reduceret med 128.000 bitcoins i løbet af den næste måned, hvor over 100.000 strømmede ud i løbet af en 5-dages periode kort efter Celsius blev erklæret for insolvent.

Terra dødsspiral var anderledes

Den tredje chokerende variabel, der rystede kryptovaluta markeder i år var Terra-dødsspiralen tilbage i maj. Faktisk var det her alting startede. Celsius faldt på grund af den efterfølgende smitteeffekt (noget som jeg personlig også blev fanget af ) – sammen med Three Arrows Capital, Voyager Digital og en hel masse andre firmaer.

Det var især også på dette tidspunkt, at handelsvirksomheden Alameda Research led nogle store tab, hvilket førte til, at Bankman-Fried angiveligt sendte kundernes indbetalinger fra FTX for at opbygge mere likviditet i firmaet. Så set på én måde, så stammede det hele fra Terra.

Men Terra var dog anderledes, idet dette ikke var et centraliseret firma og blev bevist som insolvent. Dette var en decentraliseret finansprotokol med en defekt model. Reaktionen fra kunderne var derfor vidt forskellig.

Vi kan se dette ved at se på strømmen af Bitcoins til og fra børserne i nedenstående diagram.

Bemærk her, at de første par dage viser en kæmpe tilstrømning af Bitcoins til børserne. Dette var den krigsskattekiste, som Luna Foundation Guard holdt på, der blev sendt til børserne for at blive indløst, da Terra desperat sprællede for at bevare sin binding.

Derefter var aktiviteten helt normal, og uden noget mærkbart mønster mellem de bitcoins, der strømmede til og fra børserne.

Resumé 2022

Tilliden til børserne har ikke været så lav siden Mt Gox-kollapset tilbage i 2014. Men når man tager et kig på hele årets aktiviteter på børserne, så står det klart, at to begivenheder har skadet tilliden mere end nogen andre: nemlig Celsius og FTX.

Med hensyn til fremtiden, så vil kun tiden vise, hvor meget kryptovalutaernes omdømme er blevet skadet på lang sigt.

Hvis du bruger vores data, så vil vi sætte pris på et link tilbage til https://coinjournal.net . Hvis du henviser til vores arbejde med et link, så hjælper du os nemlig med at kunne fortsætte med at levere dataanalyse research til dig.

Forskningsmetodologi

Data hentet on-chain. Wallets svarer til kendte offentlige wallets.