Bitcoins strømmer ud af børserne på hele markedet efter FTX-kollapset

Begivenheder i den seneste uge har været fuldstændig lammende for Bitcoin.

FTX’s kollaps fremstår som den mest betydningsfulde insolvens hos en centraliseret virksomhed i kryptovaluta området siden Mt Gox’ undergang tilbage i 2014. For dem, der er uheldige nok til at have fået deres midler indespærret i FTX, så fungerer Mt Gox som en tankevækkende sammenligning – hele otte år efter at børsen lukkede sine døre, så har kunderne endnu ikke fået en eneste cent tilbage.

Enhver konkursbehandling er en langtrukken proces, og denne vil sandsynligvis ende med, at kunderne under alle omstændigheder kun vil få en lille portion af deres midler tilbage. Virkeligheden med et hul på $8 milliarder i balancen hos FTX forsvinder ikke lige foreløbig.

Kold opbevaring er den eneste sikre løsning

Disse begivenheder kunne ikke være en bedre påmindelse om de farer, der er forbundet med kryptovaluta-rummet. Der findes nemlig ingen redningsaktioner indenfor kryptovaluta rummet. Der er nemlig ikke tale om banker, der dækkes af forsikringen, reservekrav eller andre strenge regler.

Virkeligheden er, at det er næsten umuligt at vide, hvad børserne foretager sig med kundernes midler. Indtil det altså er for sent – så vil vi sandsynligvis snart vide, hvad der præcist skete med alle de midler, der var fanget i Alameda og FTX’s sammenfiltrede net.

Der er kun én måde, hvorpå nogen kan håndtere deres kryptovaluta aktiver med 100% sikkerhed, og det er via kold opbevaring. At trække ens aktiver offline betyder, at der ikke vil være nogen modpartsrisiko, og at indehaverne ikke behøver at lægge deres tillid i en anden person, modpart eller mellemmand. Kold opbevaring svarer på en måde til at gemme dine guldbarrer under din madras.

Midlerne strømmer ud af børserne og ind i kold opbevaring

Hvis man tager et kig på dataene fra on-chain analysefirmaet Glassnode, så viser strømmen af Bitcoin i løbet af den seneste uge, hvor skræmt markedet rent faktisk blev. Folk har på den hårde måde fundet ud af, at kold opbevaring er den eneste sikre måde at beskytte sig selv på.

Faktisk har børserne netop oplevet en af de største ugentlige udstrømninger i hele Bitcoins historie, idet næsten 73.000 bitcoins forlod børserne.

Dette placerer ugen på samme niveau som panikken tilbage i marts 2020, da COVID-pandemien jo ramte os alle sammen, såvel som juni og juli i år, da markedet styrtdykkede i kølvandet på Terra-krisen, og alle de virksomheder, der blev fanget i dette net.

Hvis man kigger på Ethereum, så gentager mønsteret sig også:

Har Tether oplevet et frasalg?

Tether er en anden interessant faktor at spore i kølvandet på disse (uheldige gentagne) kriser. Den kontroversielle stablecoin faldt helt ned til $95 cent i kølvandet på Terra-krisen, idet folk frygtede, at den ikke havde tilstrækkeligt med reserver til at håndtere det enorme salgspres, som resulterede i at markedet faldt fra $83 milliarder den samme aften som kollapset til $63 milliarder blot en måned senere.

Denne gang har reaktionen dog været mere afdæmpet – i hvert fald indtil videre. Tether har oplevet et frasalg – bare ikke på helt det samme niveau som i maj – da dets markedsværdi nu er faldet fra $69,8 milliarder til $66,3 milliarder, hvilket markerer et fald på 5%.

Bindingen har ikke kunne bevare $1 niveauet, men den er dog ikke kommet i nærheden af at styrtdykke, så meget som til de samme $95 cent fra i maj. Denne gang, så nåede den bunden ved $0,986 – og dette var blot kortvarigt sidste torsdag. Selvom den ikke har genvundet sine tidligere $1, så er den dog ikke langt fra ved kun en brøkdel af en krone mindre.

Afslutningsvis har denne krise haft en åbenlys effekt på markedsstemningen. Det er bemærkelsesværdigt, at CZ, Binances administrerende direktør, mens det hele kollapsede, tweetede, at enhver der er interesseret i sikkerhed, simpelthen skal vende blikket mod kold opbevaring.

Det ser ud til, at markedet lytter til hans råd. Dette og vel at mærke også at sælge. Begge reaktioner er forståelige, idet kryptovalutaerne lige nu lider efter endnu et lammende slag, der stammer fra en centraliseret spiller, der har anvendt en kombination af dårlig risikostyring, naivitet og hensynsløs gearing – hvor det endnu engang er kunderne, der står tilbage med regningen.