10 bedste kryptovaluta forsalg at investere i 2022 (Kommende forsalg)

Kryptovaluta verdenen fortsætter med at udvide sig hurtigt, og derfor kan en investering i de nye digitale aktiver være en vanskelig bestræbelse, men også en meget lukrativ bestræbelse.

For at sikre, at du træffer smarte beslutninger med dine forsalgs investeringer, så vil vi i denne guide tage et ekspansivt kig på nogle af de kommende projekter – hvor vi vil skitsere, hvordan investorerne vil kunne finde det perfekte aktiv ud fra alle de bedste kryptovaluta forsalgsmuligheder, der er tilgængelige lige nu.

Her er derfor de 10 bedste kryptovaluta forsalg at investere i sammen med anmeldelser af hvert eneste projekt.

Det bedste kryptovaluta forsalg at investere i lige nu

Hvis vi ser frem til 2022, så afslørede vores research en lokkende række af kryptovaluta forsalg klar til investering. Baseret på tilbuddene på bordet skilte disse sig ud som særligt attraktive muligheder.

Metacade (MCADE) EstateX (ESX) LunaOne (XLN) Søvnpleje (SLEEP) Avoteo (AVO) WeSendit (WSI) Toon Finance (TFT) Artefact (ARTY) Metropol (METRO) Bet2ken (BTK)

Gennemgang af de 10 bedste forsalgs kryptovalutaer at købe i 2022

Metacade er Web3’s go-to til alt, der har med metaverse gaming at gøre, hvilket giver både spillere og kryptovaluta fanatikere mulighed for at interagere i den hastigt voksende Play2Earn verden.

Platformen giver mere magt tilbage til brugerne ved at belønne dem med MCADE-tokens, hver eneste gang de deler anmeldelser, alfa-udgivelser eller andre nyttige skrivninger – og skaber en hub, hvor spillerne kan lære mere om GameFi, mens de samtidigt fordyber sig i dette ekspanderende økosystem.

Med en ambitiøs vision, der bevæger sig fremad i 2022, som sigter mod at 10-doble sin værdi som en af de hotteste nye metaverse tokens på markedet, sås tår Metacade i spidsen for at bygge bro mellem tilgængelighed mellem håbefulde spiludviklere og håbefulde spiludviklere. spillere på tværs af platforme overalt, der eksisterer i dag.

Den spændende nye metaverse token-platform Metacade er fyldt med funktioner, der helt sikkert vil tiltrække spillere fra alle demografiske grupper.

Turneringer og præmielodtrækninger er blot nogle af platformens tilbud – hvor dens Metagrants også giver medlemmerne en innovativ mulighed for at finansiere deres egne spil via et konkurrencebaseret system, der hostes i en virtuel arkade.

Brugerne kan endda få chancen for at teste de forskellige titler ved at samarbejde med spiludviklerne – og således potentielt tjene et godt afkast i dette unikke Play2Earn-økosystem.

Med sådanne attraktive udsigter ombord, er der så virkelig så meget potentiale for 10x i afkast i løbet af 2023?

Metacade, der er det metaverse-token, der er tilknyttet GameFis blomstrende markedsvækst på 10x i forhold til de traditionelle spil inden 2025 (Crypto.com), er klar til at blive lanceret snart.

Med en forsalgspris på $0,020 pr. MCADE-token og 1,4 milliarder tokens i cirkulation ved dets børsnotering, så ser investorerne på en forventet potentiel stigning i markedsværdien fra $28 mio. til $3 millioner ($280 mio.).

GameFi-sektoren tager fart, og med denne kommer en ny generation af metaverse tokens. Kryptovaluta verdenen har allerede lagt mærke til The Sandbox og Decentraland, som har set deres markedskapitaler nå utrolige højdepunkter på henholdsvis $6,5 milliarder og $7 milliarder i 2021!

Hvis Metacade følger dette mønster, så peger alle tegn på, at dens værdiansættelse vil stige 100 gange i 2023 – og således nå en værdi på imponerende $2,8 milliarder, som kunne opnås, hvis estimaterne for branchens samlede størrelse viser sig at være nøjagtige (Crypto.com forudsiger en vækst på op til 50 milliarder).

Vil historien gentage sig? Kun tiden vil vise dette…

Metacade befinder sig i en førsteklasses position til at drage fordel af den hurtige vækst indenfor både GameFi og metaverse teknologierne efter at have kunne konstatere, hvor succesfulde de nye tokens, såsom The Sandbox og Decentraland kan være.

Med deres planer om at blive en stor spiller indenfor dette hastigt udviklende område, så kunne de tidlige brugere hurtigt høste enorme belønninger – med et indtjeningspotentiale på op til 10 gange af deres oprindeligt investerede beløb!

Du kan deltage i Metacade forsalget her .

2. EstateX (ESX)

EstateX planlægger at blive et af de bedste kryptovaluta forsalg i år, og deres innovative koncept har allerede tiltrukket et bredt publikum.

Projektet har planer om at revolutionere ejendomsinvesteringer ved at give folk over hele verden adgang i kombination med overkommelige priser på at eje ejendom gennem “fractional ownership”.

Med hvert eneste køb eller salg via ESX (EstateX’s originale token), så kan EstateX potentielt udnytte Europas voksende tokeniserede ejendomsmarked, der forventes at nå €1,5 billioner indenfor fire år.

Gennem EstateX kan investorerne tilslutte sig et revolutionerende nyt blockchain-system, hvor ejerskabsandele er yderst sikre og gennemsigtige.

De vil også have adgang til en række globale handelsmuligheder 24/7 på platformens sekundære markedsplads – samtidigt med at de kan låne på hurtig vis ved hjælp af aktiv-opbakkede tokens.

Plus, i 2022 vil de endda blive inkluderet i beslutningsprocessen om, hvilke ejendomme der skal blive en del af dette innovative DAO-kryptovaluta projekt!

3. LunaOne (XLN)

LunaOne laver store bølger i kryptovaluta rummet i år – og det er der gode grund til. Dette metaverse-projekt vil blive en altomfattende virtuel verden, der bruges til spil, virksomheder og uddannelsesformål.

Som en decentraliseret autonom organisation (DAO) har token-indehaverne direkte input i forbindelse med at forme, hvordan LunaOne vil fungere; samtidigt med at de kan nyde godt af masser af avancerede funktioner, såsom streamingplatforme med indbyggede belønningssystemer, kompatibilitet med Virtual Reality-headset og endda personlige avatarer i deres brugeres egne universer.

Det er derfor ingen overraskelse, at mange kalder dette en af de bedste Web 3.0-mønter derude – gå derfor ikke glip af dette!

Gør dig derfor klar til at slutte dig til over 7.600 kryptovaluta fanatikere i det længe ventede LunaOne-forsalg. Som en platform bygget på Binance Smart Chain-teknologi, så kan brugerne nu opleve lave netværksgebyrer og se frem til at udføre transaktioner med XLN – platformens originale token.

Der er helt sikkert masser af belønninger i vente forude på denne spændende rejse, så gå ikke glip af dette.

4. Sleep Care (SLEEP)

Sleep Care er sat til at revolutionere den voksende ‘Social-Fi’-niche som en innovativ blockchain-baseret platform, der betaler brugerne for deres sovevaner.

Ved at bruge GPS og kropssensorer tilsluttet med iOS- eller Android-enheder, så skaber Sleep Care et datakort over søvnkvalitet, som belønner brugerne i $SLEEP-tokens efter fem timers afslappende søvn.

For de brugere der tror, at de kan slå konkurrencen hver eneste måned, så vil der endda være præmier tilgængelige på de forskellige ranglister. Her kan du nemlig blive betalt for ganske enkelt at sove – det bliver ganske enkelt ikke bedre end dette.

Sleep Cares innovative tilgang til kryptovaluta har allerede givet dem en loyal tilhængerskare indenfor kryptovaluta verdenen.

Med en række fællesskabsfunktioner, såsom sammenligning af sovevaner og en indbygget afbrændingsmekanisme, så holder investorer nu skarpt øje med $SLEEP for at opnå et potentielt attraktivt langsigtet afkast. Vi anbefaler derfor, at du tager et nærmere kig på denne platform; denne perle med et lavt loft kunne nemlig være din billet til økonomisk succes.

5. Avoteo (AVO)

Avoteo rusker op i kryptovaluta verdenen med deres innovative forsalg i 2022. Ved at tilbyde en blockchain-baseret crowdfunding-platform, så sigter Avoteo mod at revolutionere kapitalrejsnings processen for startups i hele verden.

For AVO-indehaverne vil de forskellige afstemninger om de spændende projekter ikke blot resultere i at de gør en forskel, men også at de tjener en passiv indkomst gennem platformens overskudsdelingsfunktioner.

Udover dette, så er der faktisk endnu mere: nystartede virksomheder, der leder efter freelancere, vil også få deres behov dækket via de fremragende markedspladsmuligheder, og de brugere, der investerer vil have adgang til en række håndgribelige fordele, såsom governance-afstemning eller køb af varer/tjenester ved hjælp af AVO hos de understøttede virksomheder – det bliver næppe meget bedre end dette.

Når det kommer til sikkerheden, så er Avoteo allerede blevet revideret af Certik og understøttes af adskillige af de førende kryptovaluta firmaer, såsom Coinzilla og Blockchain Army.

Projektet er i øjeblikket i fase 2 af sit forsalg, hvor investorerne kan købe AVO-tokens via projektets hjemmeside. Og med en lanceringsdato planlagt til september, så vil alles øjne nu være rettet mod Avoteos fremskridt i den sidste portion af året.

6. WeSendit (WSI)

Med 10 års erfaring indenfor erhvervslivet, så er WeSendit blevet en pålidelig platform for over 3,5 millioner brugere fordelt udover 150 lande i forbindelse med nem fildeling.

Nu tager den schweiziske virksomhed alt dette et skridt videre, og træder nu ind i web 3.0 med deres decentraliserede udgave, der vil anvende blockchain-teknologien til at beskytte brugernes datasikkerhed og privatliv, mens transaktionerne overføres.

WeSendit revolutionerer det digitale rum med deres nye platform, der tilbyder brugerne to måder at få adgang til deres tjenester på.

Begge muligheder er lig med en sikker oplevelse – du kan enten logge ind og betale via PayPal eller anonymt overføre dine penge ved hjælp af WESENDIT-tokens, mens du samtidigt nyder godt af en imponerende rabat på 60%.

Desuden vil token-indehaverne modtage yderligere belønninger ved lanceringen af forsalget. Gør dig derfor klar til denne innovative måde at sende penge til andre i hele verden allerede i dag.

7. Toon Finance (TFT)

Siden sin relativt nye lancering er Toon Finance steget til toppen af kryptovaluta ranglisten! Et enestående team af udviklere og kunstnere står bag denne succes.

Med deres mange færdigheder og kreativitet, så har platformen revolutioneret selve den måde vi handler på; de bygger bro mellem de forskellige blockchains, handler med kryptovalutaer og engagerer os med en række spændende NFT’er – alt sammen samlet på ét sted.

Toon Finance Coin er hurtigt blevet den mest populære meme-mønter på markedet i dag, og har med god grund modtaget en masse opmærksomhed – og ikke kun fra investorerne, men også for deres innovative DEX-platform.

Deres originale utility token TFT kan bruges til at købe NFT’er, der er med til at forbedre gameplay-oplevelserne, samt stemme på fællesskabsy-spil med dens Cross Chain-ressource.

Denne fantastiske nye teknologi kunne potentielt revolutionere kryptovaluta handelsoplevelsen ved at give mere autoritet og troværdighed til aktier, såsom Toon Finance, og dette på trods af, at platformen oprindeligt begyndte sit liv ved at blive delt i memes!

TFT Coin-brugerne vil være i stand til at udføre sikre og omkostningseffektive udvekslinger uden at der involveres en tredjepart. Dette peer-to-peer netværk giver de handlende mulighed for at omgå de konventionelle handelsprotokoller, hvilket gør dem i stand til at købe og sælge direkte med hinanden på en nem og effektiv måde.

8. Artefact (ARTY)

Artyfact er et ambitiøst projekt, der kombinerer high-fidelity grafik og et fantastisk gameplay fra et moderne åben-verden-spil med revolutionerende Play-and-Earn (PAE) funktioner.

Ved at anvende Binances Smart Chains blockchain-teknologi og Unreal Engine 5’s muligheder, så kan Artyfact blive det første gaming-metavers, der virkelig kombinerer både P2P- og P2E-elementer i én samlet pakke – hvilket giver spillerne mulighed for at kombinere deres passion for at spille spil med at tjene belønninger fra at gøre dette.

Efter at have annonceret sin demo tidligere på måneden, så er spillere overalt allerede begejstrede for at træde ind i Artyfacts fordybende Web3-verden!

9. Metropol (METRO)

Metropoly revolutionerer ejendomsinvesterings verdenen, og giver brugere overalt en chance for at høste økonomiske fordele fra indkomstgenererende ejendomme verden over.

Uden barrierer eller skjulte gebyrer kan privatpersoner drage fordel af denne nemme og problemfri måde at investere på, hvor der kun opkræves $100 for at få adgang.

Et erfarent team udvælger omhyggeligt hver eneste ejendom baseret på inspektionsrapporter, så kunderne ved, hvad de går ind til, før de foretager en investering! Platformen tilbyder investorerne både langtidsleje og korttids feriehuse; hvilket åbner op for helt nye veje til at nå deres mål hurtigere end nogensinde før.

Metropoly ryster op i kryptospillet med deres limited edition ERC-20-token, METRO. Tokenet er bygget på Ethereum Blockchainen og kan prale af en samlet forsyning på 1 milliard tokens, hvilket betyder, at dette utility token bruges til at foretage betalinger eller modtage belønninger i Metropolys innovative økosystem.

Og nu har platformens early adopters fans oven i købet en eksklusiv chance for at blive en del af alt dette under platformens kommende forsalg!

Med fem niveauer, der spænder fra Student til Tycoon – som hver især tilbyder en række særlige incitamenter såsom NFT’er, cashback-investeringer og bonus tokens til brug på platformen – så kan enhver deltage i alt, hvad Metropoly har at byde på. Gå derfor ikke glip af dette – opsnap dit stykke historie i dag!

10. Bet2ken (BTK)

Med Bet2ken kan du deltage i begivenhederne hos de store sportsgrene, såvel som andre begivenheder verden over. Og når vi siger “action”, så mener vi det – denne førende online platform tilbyder ikke blot traditionelle (og sikre) væddemål via kryptovalutaer, men også Play-to-Earn-spil og en Prediction Marketplace.

Det er endda muligt at tjene penge via Peer-to Peer-væddemål. Alle spillerresultater er sikret gennem smarte kontrakter, hvilket betyder, at alle vil blive belønnet retfærdigt for deres indsatser.

Plus som en ekstra bonus er der eksklusiv adgang til økosystemets originale token – så uanset om du vælger sportsbetting eller satser dine odds på et andet spil, så har Bet2ken masser af forskellige måder, hvorpå spillere kan vinde mange penge.

Bet2kens lancering af et revolutionært token vil være sammenfaldende med FIFA VM i Qatar, hvilket giver investorerne adgang til en række suveræne belønninger og styringsrettigheder.

Med 25% i overskud omfordelt hver eneste måned, så kan selv spillere med tabende indsatser tjene penge – selv tab er nemlig gevinstmuligheder her. Og ikke nok med dette, men denne almindelige forsalg kryptovaluta kan også satses direkte fra Bet2kens hjemmeside – så gå ikke glip af din chance for at blive en del af denne historiske begivenhed.

Hvad er et kryptovaluta forsalg?

Et kryptovaluta forsalg tilbyder investorerne en unik mulighed – nemlig potentialet til at opnå enorme afkast på digitale aktiver købt til nedsatte priser.

Forud for et Initial Coin Offering ( ICO ) kan man erhverve sig disse tokens enten direkte fra platformens hjemmeside eller gennem andre investorkanaler, hvorefter de kan videresælges for en profit, når de først er blevet børsnoteret.

Hvilken metode der er bedst afhænger naturligvis i høj grad af den individuelle risikovillighed, samt hvor stærkt det specifikke projekt ser ud i forhold til dets overordnede levedygtighed.

Kryptovaluta forsalg udgør med andre ord en lukrativ mulighed for investorerne, hvor nogle projekter tilbyder belønninger til de tidlige deltagere, hvilket blot gør deres bidrag endnu mere attraktive.

Mens visse platforme kræver dog en mere avanceret tilmelding, så giver andre platforme som Metacade alle chancen for at deltage i aktionen – helt uden bindinger!

Sådan finder du det bedste kryptovaluta forsalg at investere i

Kryptovaluta markedet er ikke længere en nichebranche, idet de digitale aktiver nu har potentialet til at tage deres plads indenfor det mainstream erhvervsliv.

På trods af den negative holdning hos mange investorer i denne kryptovinter periode, så findes der dog stadig tokens, der udviser en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed og præsenterer fremragende muligheder for kyndige købere, der er i stand til at spottte et godt kommende projekt.

Med flere nye kryptovalutaer, der kommer på banen hver eneste måned, så er det vigtigt at dine smarte investeringer er afhængige af solide analyser af disse projekter, før de køber dig ind i dem.

Investorerne behøver ikke at søge blindt efter de mest profitable kryptovaluta forsalg ved hjælp af nøgleindikatorer. Ved at holde disse væsentlige faktorer i baghovedet, så kan der på denne måde træffes intelligente købsbeslutninger, der kunne give lovende resultater.

Se de rigtige steder

For dem, der leder efter de kommende udgivelser indenfor kryptovaluta, så er det altid vigtigt at lave din research før du investerer.

Kryptovaluta sammenligningssider såsom Coinmarketcap og Coingecko er vigtige værktøjer, men glem heller ikke de populære sociale mediesider og forummer på nettet, såsom Twitter eller Reddit, der også vil kunne give dig værdifuld indsigt i, hvilke nye digitale tokens der måske snart vil dukke op.

Med en række forsalg, der finder sted, selv før ICO’erne eller IDO’erne bliver børsnoterede på børserne, så vil der helt sikkert være en mængde information derude – hold derfor øjnene åbne.

Gør tilstrækkelig research om projektet

Investering i et nyt kryptovaluta projekt kan være en skræmmende opgave, da overfloden af svindel indenfor området gør det svært at gennemskue, hvilke platforme der er legitime.

Derfor er god research altid afgørende for dem, der ønsker at foretage kloge investeringer. Efter at have udvalgt potentielle projekter fra din shortliste og blevet klogere på deres whitepapers, så kan du nu overveje at tage et endnu nærmere kig på deres køreplan – dette vil vise dig, hvornår de planlægger at nå deres enkelte milepæle, såvel som hvor succesfulde de har været indtil videre.

I sidste ende kombineres alle disse elementer i én effektiv måde til at forstå, hvorvidt investering i det pågældende projekt kan give dig belønninger senere hen.

Hvis et bestemt kryptovaluta projekt ikke har et whitepaper eller en køreplan, så er dette et rødt flag, som investorerne bestemt ikke bør overse.

Når dette så er sagt, så er det ikke alle projekter med et whitepaper, der repræsenterer et godt valg. I stedet bør investorerne overveje, hvad projektets unikke værdiforslag er, og hvorfor det ville være en overbevisende mulighed.

Undersøg udviklingsteamet

Et førsteklasses kryptovaluta projekt er produktet af et dygtigt og erfarent team, der forstår og omfavner sin branche.

For at garantere succes skal projekterne bakkes op af eksperter, der er fortrolige med blockchain-teknologien, samt andre relaterede koncepter, såsom play-to-earn gaming modeller. På denne måde kan en langsigtet levetid opnås for enhver given investering.

Gennemgå og forstå projektets ‘Tokenomics’

Kryptovaluta forsalg tilbyder en unik mulighed for at få tidlig adgang til de nyeste og mest lovende tokens indenfor blockchain-området.

For at garantere succesen, så skal investorer gennemgå de forskellige platformes tokenomics – hvor mange samlede mønter blev udstedt, og om nogen mønter vil blive “afbrændt” efter lanceringen – da dette kunne drastisk påvirke dets langsigtede prispotentiale.

Vores guide til forhåndskøb af kryptovaluta vil hjælpe de interesserede med at låse op for alle disse oplysninger, så de har alt det nødvendige for succesfulde investeringer, der skiller sig ud fra mængden!

Brug de sociale medier

Digitale mønter har fået stor succes takket være de sociale medier, hvor Dogecoin er det seneste eksempel.

Elon Musks tweets og Reddit-diskussionerne drev prisen op i en forbløffende visning af kollektiv magt over finansmarkederne.

Sociale fora kan således være kraftige værktøjer for de investorer, der ønsker at opdage potentielle nye kryptovalutaer – men de bør tage grundlæggende skridt såsom baggrundsforskning først, før de foretager sig noget.

Er det en god idé at investere i et kryptovaluta forsalg?

Et kryptovaluta forsalg giver investorerne mulighed for at drage fordel af de nedsatte priser og potentialet for en fremtidig fortjeneste ved at opsnappe tokens til deres laveste pris, før de rammer børserne.

Højt prispotentiale

Med reducerede adgangsomkostninger og ekspansive vækstmuligheder kunne kyndige kryptovaluta investorer drage fordel af at købe større mængder tokens, hvilket kunne vise sig at være utroligt lukrativt, hvis disse mønter stiger i værdi over tid.

Mulighed for at tjene en passiv indkomst

Kryptovaluta projekterne giver ikke kun investorerne mulighed for at komme tidligt ind på de mest innovative nye teknologier, men giver dem også en potentielt passiv indkomst.

Ting som Avoteo-tokens fordeler den skat opkrævet fra transaktioner tilbage til indehaverne – op til 3% af hver eneste transaktion.

For at kunne tilbyde en ekstra gevinst, så har mange kryptovaluta initiativer en staking funktion, der giver dig mulighed for at låse din investering for større belønninger.

Hvis du overvejer, hvilket forsalg der er din tid og dine penge værd, så sørg for at tjekke alle tilknyttede fordele; dette kunne nemlig betyde større indtjening end blot en prisstigning alene.

Tidlig investorfordel

Investering i forsalgs kryptovaluta projekter giver investorerne mulighed for at komme ind på stueetagen af et innovativt koncept, hvilket sikrer et potentielt højt afkast i mange år fremover.

Derudover er der en god chance for at skabe forbindelse til andre passionerede og kloge medlemmer af fællesskabet.

Dogecoin er måske et glimrende eksempel – hvad der begyndte som en meme-mønt, har siden set sine tidlige brugere blevet belønnet på glimrende vis for at deltage på et så tidligt tidspunkt.

Risikoerne i forbindelse med kryptovaluta forsalg

At investere i et kryptovaluta forsalg kan være en spændende måde at sætte gang i din digitale valutaportefølje, men potentielle investorer bør dog have én ting for øje: risikoen.

Et projekt vil måske ikke ende som forventet og i stedet efterlade dig med en bunke værdiløse tokens; eller hvis markedsbetingelserne pludselig ændrer sig efter dens ICO, så kunne de eventuelle profitindtjenende muligheder synke ned sammen med denne.

At gøre status over disse farer er derfor afgørende for alle, der ønsker at få deres kryptovaluta drømme til at gå i opfyldelse.

Bedste kryptovaluta forsalg – afsluttende tanker

Med løftet om nedsatte tokens og yderligere belønninger kan et forsalg være en attraktiv mulighed for de investorer, der ønsker at få en fordel.

Men med snesevis af nye projekter, der lanceres hver måned, så er det svært at finde dem, der virkelig er værd at investere i – indtil nu!

Metacade tilbyder deres sidste fase forsalg på MCADE-tokenet, hvilket giver investorerne adgang til alt, hvad de behøver for at opnå succes på dette voksende marked sammen med rabatter, der ikke er tilgængelige andre steder. Invester derfor i nogle tokens, mens du stadig har chancen, og begynd at drage fordel af, hvad kryptovalutaerne har at byde på.