Alchemy Pay (ACH) ser ud til at være gået ind i en vigtig konsolideringsfase. Mønten har bevæget sig stort set sidelæns efter at have været under pres i de seneste to uger. Men på trods af dette forbliver ACH stadig i en bearish trend, og der skal noget særligt til at bryde denne. Her er nogle fakta:

ACH har kastet sig ud over en meget bred vifte, hvilket indikerer vild volatilitet.

Mønten er over 77 % lavere end dens rekordhøje rekorder i 2021.

Det forbliver under den afgørende 25-dages SMA, hvilket tyder på mere svaghed.

Datakilde: Tradingview

Alchemy Pay (ACH) – hvornår vil den nedadgående tendens bryde?

Det er meget svært at sige lige nu, hvornår eller hvordan ACH vil bryde denne nedtrend. Der er jo bare for mange risikofaktorer. Truslen om inflation, globalt økonomisk nedfald på grund af stigende energipriser og krigen i Europa er nogle af de faktorer, der tynger stemningen.

Vi forventer, at mønten fortsætter med at falde, før den bunder ved sin støtte på $0,032. Derefter kan tyre forsøge at finde enhver efterspørgsel. I skrivende stund solgte ACH til $0,039. Der er derfor et stykke vej endnu, før vi når bunden.

Vi forventer heller ikke, at ACH vil genvinde sine rekorder fra alle tider snart. Mønten vil stadig være ustabil og kan være perfekt til kortsigtede investeringer. Lige nu har ACH en markedsværdi på omkring $160 millioner, og handelsvolumen er fortsat meget lav.

Er Alchemy Pay (ACH) bæredygtig?

Krypto-baserede betalinger vil blive enorme i den nærmeste fremtid. Der er et væld af virksomheder derude, der investerer kraftigt i disse projekter, og som sådan vil Alchemy Pay (ACH) få en masse konkurrence.

Men dette burde ikke bekymre nogen investor. ACH har allerede etableret sig inden for både det centraliserede og decentraliserede betalingsøkosystem. Det har helt sikkert så meget potentiale for fremtiden.