Origin Protocol (OGN) har taget et dyk i dag på næsten 10 %. Dette kommer, selvom de fleste mønter giver gevinster. Men på trods af dette forbliver de langsigtede indikatorer for OGN positive. Hvor længe de bliver positive er en anden historie. Men her er det, der betyder noget:

OGN-tokenet forbliver lidt over dets 25- og 50-dages simple glidende gennemsnit.

Mønten handles i øjeblikket til $0,45, et fald på omkring 10% i løbet af de sidste 24 timer.

OGN er også faldet næsten 88% fra dets rekordhøje niveau sidste år.

Datakilde: Tradingview

Kan Origin Protocol (OGN) holde sig over vandet?

Det faktum, at OGN er lidt højere end dets 25 og 50-dages simple glidende gennemsnit, er et godt tegn. Det betyder, at det endnu ikke kommer ind på bjørnemarkedet. Men der er bekymringer om, at det ikke længere er det samme. Den gode nyhed er, at OGN ser ud til at have nået bunden fuldstændigt.

Det er 88 % lavere end dets ATH og har været nedadgående i den sidste uge. I de fleste tilfælde vil mønter vende trenden, når de bunder. Denne vending kan komme meget snart for OGN. På trods af et tab på 10 % i dag forventer nogle analytikere, at OGN konsoliderer sig.

Mønten kunne let teste $0,8 igen på kort sigt, noget der vil føre til gevinster på mindst 40%. Den vigtigste støttezone at se i øjeblikket vil dog være $0,34. Ethvert fald under denne pris vil udløse et bearish fald.

Er Origin Protocol (OGN) en god investering?

Origin Protocol er et DeFi-projekt, der også bringer NFT-integration. Den har også en eftergivende stablecoin som en del af sit økosystem, noget der gør den ret unik sammenlignet med andre projekter.

Selvom OGN har været i frit fald siden slutningen af 2021, har det stadig et enestående langsigtet potentiale. Af denne grund kan du overveje det, hvis du ønsker at tilføje flere DeFi-mønter i din tegnebog.