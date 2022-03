Uniswap (UNI) har rapporteret gevinster over de sidste tre dage i træk. Dette anstændige momentum er faldet sammen med forbedret ydeevne på det generelle marked. Det ser dog ud til, at UNI stadig har nok momentum til at gå i de kommende dage. Her er hvad du behøver at vide:

På pressetidspunktet handlede UNI til $8,77, en stigning på omkring 5% i de sidste 24 timer.

Mønten forventes at genvinde sin afgørende støttezone på $9,4 i de kommende dage.

Hvis dette sker, kan UNI gå på et anstændigt tyreløb med gevinster på mindst 30 %.

Datakilde: Tradingview

Uniswap (UNI) – Prisanalyse

I løbet af den sidste uge har UNI handlet mellem et meget vigtigt område. Mens mønten har formået at holde sig over $8,13-støtten, har den ikke kunnet overvinde $9,4. Faktisk er UNI flere gange blevet afvist ved $9,4.

Men det seneste momentum kunne give det tiltrængte løb, der endelig konverterer $9,4 fra modstand til støtte. Mønten har trods alt haft tre dage med kontinuerlige gevinster. På pressetidspunktet var det allerede steget med 5 % i de sidste 24 timer.

Hvis tyre kan genvinde modstanden på $9,4 og formår at konsolidere sig der ved udgangen af ugen, kan UNI udløse et bullish løb, der giver mindst 30% i gevinster. Men hvis mønten falder under den nuværende modstand på $8,13, vil denne forudsigelse blive annulleret.

Hvorfor købe Uniswap (UNI) i dag?

Uniswap (UNI) er den vigtigste decentraliserede udveksling af Ethereum-netværket. Det er et af de største projekter også i DEX-området med en markedsværdi på næsten 6 milliarder dollars.

Men der kunne stadig komme mere fra UNI. Faktisk var det lige den anden dag, mønten testede $20. Det er muligt, at det kan vende tilbage til disse høje højder på mellemlang sigt.