Fantom (FTM) op med næsten 15 % efter notering på eToro

eToro har bekræftet, at det har noteret Fantom (FTM) på sin handelsplatform. Den sociale handelsplatform opførte også Theta Network. Noteringen forventes at blive enorm for Fantom, som for nylig er kommet under massivt salgspres. Her er nogle af detaljerne.

Kort efter eToro-noteringen steg Fantom (FTM) med omkring 15 %.

Mønten trak sig lidt tilbage og handlede til $1,2 ved pressetidspunktet.

eToro er en af de største handelsplatforme i verden.

Datakilde: Tradingview

Hvad betyder noteringen for Fantom (FTM)?

At blive noteret på større børser som eToro vil altid være positivt for enhver krypto. Det er grunden til, at Fantom (FTM) steg med hele 15 % kort efter nyheden brød ud. Vi så også handelsvolumen stige med næsten 75 % på 24 timer. Dette tyder på, at der var mange mennesker, der forsøgte at købe mønten via eToro.

Der er nu 57 vigtige kryptovalutaer, der handler på platformen, hvor FTM og Theta er de seneste. Det er sandsynligt, at vi vil se en vedvarende stigning i handelsvolumen og pris for FTM i de kommende dage. På trods af dette er udsigterne for mønten på mellemlang sigt stadig meget risikable.

For nylig så Fantom et massivt fald i Total Value Locked, efter at en af nøgleudviklerne forlod projektet. Mens prisen har stabiliseret sig fra et wipe-out, vi så i sidste uge; er investorernes tillid fortsat meget træt.

Hvad byder fremtiden på for Fantom (FTM)?

Det pludselige fald i TVL var et stort rødt flag for Fantom-investorer. Men der er ingen argumenter om, at dette er et meget lovende DeFi-projekt, og der er endnu ikke kommet mere fra det.

Vi forventer, at mønten vil vende tilbage på kort sigt, og noteringen på eToro vil hjælpe med at fremskynde dette. Lige nu er Fantom stadig et anstændigt projekt.