Algorand (ALGO) kunne stige med næsten 60 %

Algorand (ALGO) er blevet en af de mere modstandsdygtige topmønter på markedet. På trods af øget pres har mønten formået at holde en vigtig støttezone. Det ser nu ud til, at prishandlingen har nået et vigtigt punkt, der kan udløse et rally på 60 %.

ALGO har fundet stærk støtte ved $0,675-mærket.

Mønten har også nået et vigtigt skæringspunkt mellem likviditet og støtte.

Dette kan udløse et massivt tyreløb med gevinster på over 60% på kort sigt.

Datakilde: Tradingview

Algorand (ALGO) – Hvad kan du forvente næste gang?

Nøglen til ALGO lige nu er $0,675 support. Hvis tyrene holder det, så kan vi se på et meget godt løb. I øjeblikket handler Algorand til $0,693, relativt højere end den førnævnte support.

Endnu vigtigere, under støttezonen på $0,675 er det, vi kalder sell-stop-likviditet, der blev dannet i midten af 2021. Den likviditet vil blive mere afgørende. Hvis dette sker, så er det sandsynligt, at ALGO vil svinge over $1 eller højere.

Dette vil bidrage langt med at genvinde nogle af de tab, mønten har rapporteret i løbet af de sidste to måneder. Når alt kommer til alt, er ALGO stadig 78 % lavere sammenlignet med højdepunkterne i november 2021.

Men der er også en vis nedadgående risiko. Selvom ALGO mister støtten på $0,675, kan stigningen på 60 % stadig ske. Den eneste måde, hvorpå denne optrend kan blive ugyldig er, hvis mønten falder til under $0,62.

Hvad nu for Algorand (ALGO)?

Det massive dyk, vi har set i Algorand (ALGO), er ikke en overraskelse. Meget af det har intet at gøre med det fundamentale, men mere med et bredere pres på markedet.

Efterhånden som stemningen begynder at vende, vil ALGO genvinde priserne fra sine bedste dage. Mønten kunne faktisk nå 5 USD ved udgangen af 2022. Det er derfor noget at holde øje med for enhver investor.