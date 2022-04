BNB Chain har med succes brændt over 1,8 millioner BNB-tokens i en transaktion gennemført den 19. april 2022.

I henhold til data fra Binance explorer blev 1.830.382,48 BNB brændt i transaktionen. Markedsværdien af tokens på tidspunktet for afbrændingen var over $772 millioner.

Binance CEO Changpeng Zhao havde tidligere bekræftet fjernelsen af de over 1,8 millioner BNB. Han anerkendte også den vellykkede forbrænding og udtalte, at denne aktivitet er en del af BNB’s whitepaper.

$741,840,738 worth of #BNB will be taken out of circulation soon.

Real time info: 👇https://t.co/BikWciOHY7#BNB is deflationary. If you don't know what that means, you lack basic financial knowledge to get lucky in this world. Harsh but true. Time to learn.🙏

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) April 19, 2022