Cardanos oprindelige mønt-ADA steg med over 1000 % i 2021, fra 0,30 USD til et toppunkt på 3,09 USD, og på trods af et nyligt frasalg er det fortsat over 750 % højere i løbet af det seneste år.

Cardano Fondens CEO Frederik Gregaard siger, at 2021 har været et fantastisk år for Cardano-protokollen med "vedvarende vækst, teknisk innovation, fællesskabsudvidelse og [store] partnerskaber," de vigtigste højdepunkter.

Cardano Foundation-chefen sagde dette, da han fremhævede nogle af de on-chain-præstationer, der er opnået i løbet af året, i en blograpport offentliggjort den 22. december.

Ifølge Gregaard betød denne vækst en øget adoption for Cardano ( ADA ), især efter at blockchain nåede nye milepæle – tilføjelsen af native tokens og lanceringen af smart kontrakt-kapacitet. Der var også vigtige udviklinger i retning af at muliggøre en decentraliseret finansiering (DeFi) og decentraliserede udvekslinger (DEX'er) på blockchain, tilføjede han.

🎊It has been an incredible year of growth, achievements and major milestones reached for both the Cardano Foundation and the #Cardano protocol! We are happy to share some of the biggest highlights from 2021 with you! Check it out👇 https://t.co/YZj8RtDIDz pic.twitter.com/VtraaOFIub

Fra den 20. december 2020 havde Cardano-netværket set over 2,5 millioner indfødte aktiver præget siden 1. marts, hvor funktionen multi-asset hovedbog blev tilføjet. Af de 2,5 millioner indfødte aktiver, der er præget indtil videre, har 2 millioner været Non-Fungible Tokens (NFT'er).

Der er blevet oprettet 2,58 millioner nye tegnebøger og over 23,8 millioner on-chain-transaktioner.

En oversigt over on-chain vækstmilepæle for Cardano i 2021. Kilde: Cardano Foundation

Gregaard bemærker, at Cardano-økosystemet er åbent for mere on-chain-adoption og nytte takket være den succesfulde lancering af Alonzo Hard Fork i september. Han siger, at dette "bragte programmerbarhed til Cardano", hvilket gjorde det muligt for udviklere at bygge og implementere decentrale applikationer (dApps) på blockchain.

Cardano understøtter nu også decentraliseret finansiering (DeFi), en af de store kryptoudviklinger, der eksploderer i de seneste år.

Cardano havde også et breakout-år med hensyn til de mange partnerskaber, det indgik, med disse samarbejder og aftaler rettet mod at "skabe værdi og nytte i Cardano-økosystemet."

Nogle af de vigtigste partnerskaber inkluderer e-sportsplatform Rival, fintech UBX og non-profit Save the Children, der målretter brugen af ADA til humanitære projekter i Østafrika. Scantrust og Baia's Wine, som bruger Cardano blockchain til forsyningskædesporbarhedsapplikationer, var de andre nøgleaftaler, der blev annonceret i året.

Cardanos native token ADA er på omkring $1,35 til dollaren i skrivende stund, omkring 2% højere på dagen ifølge data på CoinGecko. Møntens værdi er steget med over 750 % inden for det seneste år efter at have steget fra et lavpunkt på $0,30 i begyndelsen af 2021.

Sidste uges frasalg betyder dog, at ADA-tab i løbet af den seneste måned ligger på -25 %, mens fald siden nåede et rekordhøjt niveau på $3,09 i begyndelsen af september er på omkring 56 %.

Møntens værdi kan stadig falde, da analytikere ser et nyt kollaps for markederne i starten af januar, selvom kryptoanalytiker Michael van de Poppe siger, at Cardano er en af dem, der sandsynligt vil holde en stærk position efter et opspring.

Still beautifully following the path for #Cardano.

And I still think we'll have a heavy run in 2022 on this one too.

When the time isn't feeling right, that's usually the best time to get your positions. pic.twitter.com/g3575gLELC

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 22, 2021