Fan Tokens har været involveret hyppigere i klubber på tværs af de fem store europæiske ligaer

Den engelske Premier League-klub Arsenal er blevet fundet skyldig af britiske reklamevagthunde for at tilsidesætte reglerne, da det pressede reklamer, der promoverede fan-tokens. I onsdags dikterede Advertising Standards Authority (ASA), at den engelske klub skal standse visningen af de " uansvarlige " annoncer, da de ikke havde fremhævet de risici, involveret med kryptovalutaer.

"Annoncerne må ikke vises igen i den form, der klages over," fastslog ASA.

Myndigheden citerede specifikt to annoncer, den ene offentliggjort på klubbens hjemmeside den 6. august og den anden på den officielle Facebook-konto den 12. august, der promoverede $AFC fan-tokenet.

ASA: Arsenal undlod at inkludere alle de nødvendige finansielle oplysninger

Selvom reklamevagthunden erkendte, at de annoncer, der var blevet kørt, ikke promoverede fan-tokens som en investering eller for økonomisk vinding, bemærkede den, at fodboldklubben undlod at specificere muligheden for kapitalgevinstskat (CGT) påkrævet på eventuelle gevinster fra at investere i krypto-tokens.

" Derfor, fordi annoncerne bagatelliserede investeringer i kryptoaktiver og udnyttede forbrugernes uerfarenhed eller godtroenhed ved ikke at gøre det klart, at CGT kunne betales på overskud fra investering, konkluderede vi, at annoncerne var uansvarlige og brød koden."

Yderligere kritiserede agenturet Arsenals undladelse af klart at angive risiciene ved at handle med aktiverne og præcisere, at disse aktiver ikke var reguleret i Storbritannien. Selvom den første annonce indeholdt tekst, der informerede potentielle forbrugere om, at fan-tokens nemt kunne miste værdi, hvilket førte til tab af en del af eller hele investeringen, var advarslen i bunden af annoncen. Som sådan løb den en risiko for ikke at blive set af dem, der engagerer sig i annoncen.

Gunners svar

Som svar sagde en talsmand fra klubben, at den tog sin markedsføring over for fansene med den største seriøsitet. Klubben forklarede, at den havde givet advarsler om de økonomiske risici og var ivrige efter den information, de gav til fans. Talsmanden bemærkede også, at klubben ville søge en uafhængig gennemgang af afgørelsen for bedre at forstå agenturets holdning.

Fan-tokens har opnået mainstream popularitet, mere i den europæiske fodboldscene. Kæmpeklubber inklusive italienske sværvægtere såsom Inter Milan, franske Ligue 1-ledere PSG og spanske FC Barcelona har for nylig tilpasset disse fan-tokens. Klubberne siger, at disse tokens giver mulighed for at interagere med fansene. Gennem poletterne kan fans deltage i beslutninger såsom sange, der skal spilles på stadionerne og dekorationer i omklædningsrummene.

Mere specifikt har Socios været på forkant med at promovere disse tokens. Arsenal havde slået sig sammen med Socios for at lancere $AFC-tokenet, som fans kunne købe fra Socio.com-appen. Transaktionerne blev udført i Chillz kryptovaluta.