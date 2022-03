Kryptomarkedet har været op og ned på det seneste. Det volatile marked er simpelthen så svært at forudsige, men på trods af dette er der stadig nogle altcoins, der forbliver meget bullish fra et langsigtet synspunkt. Her er grunden til, at det er det bedste tidspunkt at købe:

De fleste kryptoer handles langt lavere end alle tiders højder.

Det geopolitiske og økonomiske pres vil sandsynligvis aftage på kort sigt.

Krypto leverer stadig mere værdi end nogen anden aktivklasse derude.

Hvis du overvejer at starte marts måneden med nogle altcoins i din portefølje, er her tre muligheder at overveje.

VeChain (VET)

VeChain (VET) har oplevet en stor nedtur i år. Mønten er faktisk faldet med næsten 15 % alene i løbet af den sidste uge. Men denne bearish trend vil ikke holde. Dette er en altcoin, der stadig har så meget at tilbyde, og de underliggende fundamentals er ganske utrolige.

Datakilde: Tradingview

For folk, der leder efter aktiver til at købe og holde i et år eller deromkring, er VeChain virkelig en god langsigtet indsats. Du skal bare være klar til den kortsigtede volatilitet.

Stacks (STX)

Stacks (STX) er faktisk et af de få kryptoaktiver, der er steget for nylig. Mønten er steget næsten 35 % i den sidste uge og formåede endda at svinge med 60 % i 24-timers intradag-handel. Lag-1 blockchain har en markedsværdi på omkring $2,3 milliarder, og der er plads til meget mere vækst. Ligesom VeChain er det også et godt langsigtet investering.

Huobi Token (HT)