De Bedste Kryptovalutaer at Købe Lige nu til Lave Priser i december 2022

Der er nogle store spørgsmål på alles læber indenfor kryptosfæren nu, hvor vi går ind i december 2022. Er Bitcoins bjørnemarked et overstået kapitel? Er “krypto vinteren” ved at tø lige i tide til den egentlige vinter her på den nordlige halvkugle? Hvis svaret er ja, så kunne man godt ende med at synge “glade jul” en lille smule højere. Efter vores mening vil der være mange glade handlende ved juletid, hvis de køber lidt op af kryptovalutaerne på vores liste her.

Bitcoin (BTC) har været uhyggeligt stillestående i handelen i de sidste fem måneder – fra og med juni til oktober. Det ellers normalt så volatile handelsmønster hos Bitcoin på kryptovaluta børserne gav plads til Bitcoins længste streak-handel afgrænset af et så snævert prisinterval siden 2020, startende denne sommer efter et stejlt fald fra kongekryptoens højeste pris fra tilbage i december 2021 (ATH) på $68K.

Det hele minder om en slags stilhed før stormen.

Som Bitcoins skæbne går, på samme går det spirende altcoin marked, såvel som dets mange nye projekter ( Jeg er spændt på at fortælle dig om ét af dem på denne liste over de bedste kryptovalutaer at købe til lave priser i december . Dette projekt har potentialet til at eksplodere i 2023!). Bitcoinere og krypto markedsobservatørerne er spændte på at se, om verdens ældste og mest dominerende krypto målt efter markedsværdi enten vil kunne skabe et rally, kapitulere igen eller blive ved med at udvide sin streak til $20.000 området.

Selvom alt virker stille i forhold til kryptovalutaerne i øjeblikket, så er det helt uhyggeligt, hvilken falsk følelse af stilhed dette er i en tid, hvor der sker så meget aktivitet i forbindelse med at udvikle og markedsføre produkter, der er drevet af funktionerne og fordelene ved blockchain teknologien. Der kunne efter denne forfatters mening være tale om den fredfyldte stilhed før stormen, og ved afslutningen på denne rapport vil du sandsynligvis være enig baseret på de præsenterede oplysninger og ideer.

De Fleste Bitcoins (BTC) er stadig i profit efter et-årigt fald på 65%.

Selvom kryptovalutaerne er faldet fra 60% til 90% til 99% fra højdepunkterne i den sidste kryptovaluta markedsboble for næsten 12 måneder siden, og fordi priserne nu ser ud til at være frosset, så gør sektoren måske ikke nær så ondt, som det måske kunne se ud til. I hvert Ikke når du dykker lidt ned i nogle af dataene for at overveje, hvad der rent faktisk sker på et dybere niveau end den daglige handelspris.

Lige lidt over halvdelen af alle Bitcoins holdes i øjeblikket til en urealiseret profit, og dette på trods af, at Bitcoins pris (BTC) er faldet med 65% efter et år pr. 27. Oktober 2022. Kryptovaluta markederne har tidligere været igennem dette ofte.

Dette minder lidt om da BTC prisen crashede fra 17.000$ til 3.000$, og på daværende tidspunkt solgte 86% af de investorer, der holdt på krypto på 17.000$ aldrig deres Bitcoins. Dem der solgte under højkonjunkturen klarede sig rigtigt godt. Dem der stadig holder på deres Bitcoins, og kan sælge dem for 20.000$ klarer sig også udmærket. Og den gode gamle kryptovaluta fungerer ganske som forventet, som et fremragende værn mod inflationen .

December og Q4 prognose for kryptovaluta markederne

Så hvordan ser det ud, hvis man skal købe krypto i december? Det ser relativt billigt ud. Kryptovaluta priserne falder overalt fra 50%, til 75%, til 90% og 95% fra deres tidligere høje priser. Selvom priserne er styrtdykket og er faldet til ro hele året efter det sidste store tyreløb, så er resten af verden blevet mere seriøs omkring at bruge kryptovaluta end nogensinde før.

Nu er jeg selvfølgelig ikke din familie revisor eller professionel finansiel rådgiver. Og selv hvis jeg var dette, så er jeg hverken en spåkone eller i stand til at læse krystalkugler. Jeg ligger ikke inde med alle oplysningerne eller alle svarene, og jeg ved ikke med sikkerhed, præcis hvad prisen på nogen som helst krypto kommer til at blive i fremtiden. Så tag ikke nogen af mine meninger i denne artikel som værende løfter eller garantier.

Jeg vil dog alligevel gennemgå nogle af de bedste tyre og bjørne handelsargumenter i forbindelse med kryptovaluta branchens fremtid i løbet af det næste år og det næste årti. Og jeg vil forsyne alt dette kilder til at dokumentere de relevante fakta og oplysninger, der understøtter disse meninger. Det eneste jeg beder om, er at du tager alt hvad du læser, inklusive denne artikel, med et gran salt, og tænker kritisk, laver din egen research og bliver ved med at læse og uddanne dig selv om krypto.

Den bedste investering du kan foretage er i nok mere i viden, og viden er heldigvis altid billig, hvis ikke stort set gratis. Indlæring er normalt også en belønning i sig selv, så forbliv ydmyg og fortsæt også med at lære mere om de andre kryptovalutaer, og læn dig ikke kun op ad min liste her over de bedste kryptovalutaer at købe lige nu til lave priser i december 2022.

Kryptovaluta prognoser på bjørnemarkedet

Krypto kan ved første øjekast se ud til at befinde sig midt i en eller anden form for eksistentielt truende tilbageløb i 2022. De mest indædte kritikere af de digitale aktivklasser, såsom Europacific Capitals Peter Schiff, er blevet opmuntret af den kæmpestore korrektion efter den sidste krypto prisboble, og har igen erklæret, at de mener, at Bitcoin og de andre kryptovalutaer kunne gå i nul.

Deres for tidlige dans på kryptovalutaens grav har skabt en utroligt morsom liste over “Bitcoin Nekrologer”, der ikke er ældet alt for godt i kølvandet på omskiftelserne indenfor den blomstrende kryptovaluta sektor .

Krypto-konkurrenten JPMorgans administrerende direktør Jamie Dimon kaldte for nylig kryptovalutaerne for et “ decentraliseret pyramidespil “. Peter Brandt fra det globale handelsfirma Factor LLC har ligeledes udtalt, at Bitcoin kunne gå helt til nul. Oven i købet har mange andre artikler, der ellers normalt tilskynder til investering i krypto i stigende grad gjort opmærksom på at BTC “kunne lande i nul.”

Selvfølgelig kan kryptovalutaerne gå til nul. Det er muligt. Men bare det at kaste dette ind i diskussionen ville være det samme, som at fortælle din ven, at hans/hendes forlovede kunne være en øksemorder. Ja selvfølgelig, så ligger dette indenfor mulighedernes verden, men det gør det også at JPMorgan kunne gå fallit ligesom Kmart og Enron. Men det betyder dog ikke, at det er sandsynligt, eller endda at der er nogen seriøs grund til, at nogen vil have en teori om hvorfor og hvordan dette kunne ske.

Bitcoin, der snart er 14 år gammel, er lige så veletableret og sikker som Facebook (nu Meta) var, da den var 14 år gammel – for blot 4 år siden i 2018, da den sad øverst på ranglisten over børsnoterede virksomheder målt efter markedsværdi, og nej man kunne nærmest ikke forestille sig verden uden Facebook. Bitcoins markedsværdi er allerede langt større end Metas er i dag, og dette inkluderer endda med Metas 5-årige forspring. Og altcoin-markederne er først lige begyndt at tage jagten op efter et lige så stort projekt, som Bitcoin har vist sig at være.

Her er fem kryptovalutaer, der trender mod at ryge til tops i de nærmeste par år, hvis ikke endda i løbet af de næste par måneder.

1. Metacade (MCADE) – Den Næste Krypto der Eksploderer!

Metacade (MCADE) er et splinternyt DeFi gaming token der er ved at være klar til at eksplodere, og vil have en Q1-lancering på tre af de fem bedste centraliserede krypto børser og på en DEX (decentraliseret børs) eller to. Metacade er i øjeblikket i presale-stadiet med platformens utility token, MCADE, i 4. kvartal 2022. Målet er at blive det foretrukne #1 fællesskabs-hub for blockchain gamere til at nyde alt, hvad GameFi, Meta og play-to-earn har at tilbyde. Men selvom Metacade vil bygge verdens første og største decentraliserede, P2P, digitale metaverse arkade, så bliver det ikke kun et sted at spille spil. Det bliver et fællesskabs forum, hvor DeFi-spillerne kan tjene penge på at dele deres viden. Projektet indfører også praktikophold og karrierer undervejs, som skal betales af MCADE-fællesskabets fælleskasse.

2. Bitcoin (BTC)

BTC og ETH sluttede begge oktober af med et relativt stærkt lille rally. Mange kommentatorer har peget på, at årsagen til denne begejstring skyldes, at Elon Musk har overtaget roret hos Twitter . (DOGE, der er Musks yndlings token, steg i kølvandet på disse nyheder.) Men hvis man tager med i ens overvejelser, at både Google og Walmart vil tage krypto til sig, så kunne dette også være endnu et par årsager til, at Bitcoin har stor, bæredygtig vækst foran sig i 2023.

3. BNB Coin (BNB)

BNB Coin vil sandsynligvis overraske mange med dens præstationer i 2023. Solana, Polkadot og Cardano modtager meget opmærksomhed ligesom mange andre andengenerations Layer 1 smart kontrakt kryptovalutaer, der potentielt vil kunne true Ethereums markedsandel. Men BNB’s smart chain-økosystem er dog alligevel klar til at vokse med stormskridt næste år. Det er lige nu et godt tidspunkt at investere i BNB, da den er nede med ca. 50% i forhold til sidste år.

4. Filecoin (FIL)

Filecoin er et decentraliseret fil opbevaringssystem, der giver deltagerne mulighed for at sælge serverplads til at gemme filer på en decentraliseret, peer-to-peer blockchain fil-hosting tjeneste. Det anvender proof-of-space til at bevise, at “minerne” opbevarer filer på vegne af blockchainens brugere. Minerne kan tjene penge på at udleje ekstra computerplads. De brugere, der gemmer filer, kan spare penge i forhold til traditionelle virksomhedsløsninger til filopbevaring. Filecoin er nede fra dens rekordhøje niveau på $55 til´blot $5, så der er i øjeblikket tale om et fremragende køb, hvis du føler dig sikker på, at de vil klare sig gennem vinteren.

5. Zcash (ZEC)

Zcash er en meget overset altcoin med et enormt potentiale. I skrivende stund var den kun den 58. største kryptovaluta målt efter markedsværdi med en markedsværdi på 825 millioner dollars. Den modtager ikke al den opmærksomhed som en privacy token, som de øvrige andre smart kontrakt blockchains og stablecoins har oplevet, men dens topmoderne privatlivsfunktioner er ikke desto mindre utroligt værdifulde.

Opsummering

Glem ikke, at Metacade-tokenet (MCADE) først nu vil have sin debut på kryptovaluta børserne. Det er meget interessant at opdage holdet bag projektet, og den slags ROI-lignende tokens, som Axie Infinity (AXS), har opnået for tidlige investorer. Jeg mener at du bør – hvis du altså har lidt ekstra penge liggende – vove dig ud i en spekulativ satsning på et nyt projekt med et utroligt potentiale, for her er der tale om et af de bedste kryptovalutaer at købe lige nu. Den kunne endda ende med at blive en af de næste kryptovalutaer til at eksplodere. Når dette så er sagt, så kan du heller ikke gå galt i byen ved at holde på BTC i en længere periode.