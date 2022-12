De forsvundne 100 BTC fra svindelbørsen QuadrigaCX flytter sig pludselig

Vigtigste konklusioner

QuadrigaCX indgav konkursbegæring i 2019 efter dets administrerende direktør Gerald Cotten døde under mystiske og pludselige omstændigheder

Cotten blev hævdet at være den eneste med adgang til kolde wallets indeholdende penge

Cotten blev senere afsløret for at have snydt sine kunder via QuadrigaCX et fupnummer

Over 100 BTC blev ved en fejltagelse overført til en wallet i 2019 efter konkursbegæringen, hvor konkursadministrator EY sagde, at midlerne nu var tabt, idet ingen havde adgang til dem

I weekenden vågnede disse wallets igen, med midlerne er overført til en kryptovaluta blandingstjeneste

Sovende bitcoin wallets, der tilhører den kontroversielle børs (nej, ikke den) QuadrigaCX vågnede op i weekenden. Over 100 bitcoins, der var knyttet til den hedengangne børs, flyttede sig nu ud af kolde wallets, som indtil nu blev antaget som værende wallets, som ingen kunne få adgang til.

QuadrigaCX – for enhver der ikke kender til den – er børsen grundlagt af Gerald Cotten og emnet for den fængslende Netflix-dramaserie “Trust No One: The Hunt for the Crypto King”. Det var en af de tidlige mainstream-udvekslinger, der håndterede over 80% af den canadiske Bitcoin-volumen på et bestemt tidspunkt. Det eneste problem var, at det hele var fup og fidus.

Hvad skete der med QuadrigaCX?

Platformen indgav konkursbegæring i 2019 med tæt på $200 millioner, der skyldtes kunderne. Det blev senere afsløret at være et fupnummer, hvor Cotten åbnede kontoer under aliaser og krediterede sig selv med fiktive saldoer, som han derefter handlede mod de intetanende kunder. Han levede således et dobbeltliv hele tiden, og udvekslingen var intet andet end en facade for et godt gammeldags pyramidespil.

De fire store firmaer Ernest and Young (EY) er konkursboet og laverede et ekstra lag af intriger, da det blev rapporteret, at virksomheden fejlagtigt sendte 100 bitcoins til en wallet, som den ikke kunne få adgang til.

“Den 6. februar 2019 overførte Quadriga utilsigtet 103 bitcoins…til Quadriga cold wallets, som virksomheden i øjeblikket ikke er i stand til at få adgang til. Monitoren arbejder sammen med ledelsen for at hente denne kryptovaluta tilbage fra de forskellige kolde wallets, hvis det ellers er muligt.”

Direktør dør under mystiske omstændigheder

Grunden til, at denne wallet var utilgængelig er naturligvis, fordi direktør Cotten døde under mystiske omstændigheder under en rejse, hvilket affødte en million konspirationsteorier. Han var tilsyneladende den eneste, der havde nøglerne til de pågældende offline wallets, der indeholdt kryptovalutaen, hvilket er grunden til at så mange anklagede ham for at forfalske hans egen død.

Denne weekend blev den kolde wallet, som modtog de 100 BTC i 2019, pludselig aktiv igen. Den sendte 36 BTC fra denne wallet og 33 BTC fra denne wallet, som var to af de største transaktioner. Men dog mere end mængden, så er destinationen interessant – mønterne blev sendt til blandingstjenesten Wasabi, en kryptovaluta blandingstjeneste, som fungerer ved at sløre kilden og destinationen for kryptovaluta midler.

Hvad betyder dette?

Så er Gerald Cotten i live og graver i sin bitcoin-opsparing?

Magdalena Gronowska, en konkursinspektør og medlem af Quadrigas kreditorkomité, sagde, at midlerne ikke blev flyttet af EY. Og tidligere rapporter fra EY sagde, at Cotten var den eneste med adgang til disse wallets.

Helt ærligt, ingen ved det. Dette er blot endnu et lag af mystik i en historie, der allerede var så bizar, forvirrende og lyssky, som det kunne være. Det eneste vi ved med sikkerhed, er at Gerald Cotten var en bedrager, og QuadrigaCX var et fupnummer, og nu flytter de mønter, som angiveligt kun han havde kontrol over – som blev antaget som værende tabt, fordi han døde – sig nu igen.

Så enten er Cotten i live, eller også har en anden person adgang til disse wallets. Men hvis spilleren var legitim, så lad mig spørge dig om dette: hvorfor sender de midlerne til en blandingstjeneste?