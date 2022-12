Metacade vs Apecoin: MCADE Vil Sandsynligvis Overhale APE i 2023

Apecoin var et af de mest omtalte kryptoaktiver ved afslutningen på det sidste tyreløb. Det er dog også stadig et af de 50 største projekter målt ud fra markedsværdi. Men i 2023 og derefter er der en god chance for, at enhver Apecoin-prisprognose vil blive overgået af MCADE.

Vi vil i de følgende afsnit fortæller dig, hvorfor din Apecoin-prisprognose måske kunne være for høj.

Hvad er Metacade (MCADE)?

Metacade er et virtuelt samlingssted og et fællesskabs-hub, der vil være hjemsted for de nyeste, bedste GameFi- og P2E-spil – på samme måde som Steam fungerer til pc-spil. Med så mange forskellige titler på vej, så vil der være noget for enhver smag at lade sig underholde af i Metacade. Dette er blot noget af det, der gør projektet så lovende.

En anden grund til optimismen omkring Metacade er dets engagement i fællesskabet. Det tjener fællesskabet ved at åbne op for mange muligheder for at tjene penge online, såsom P2E-spil, staking, præmieudtrækninger og endda turneringer.

Derudover vil Metacade uddele finansiering via Metagrants til de håbefulde udviklere fra fællesskabet med de bedste ideer. Fællesskabet stemmer efterfølgende om hvem der skal modtage disse tilskud, og vil således give brugerne mere indflydelse på, hvordan Metacade kommer til at se ud fremover. Dette vil også være med til at sikre, at der altid er sjove, nye spil at spille på platformen, hvilket er lig med en god og værdifuld grund til at blive ved med at vende tilbage.

Metacade vil blive mere succesfuld end Apecoin – her er grunden

Nu hvor vi har dækket, hvad Metacade er for en størrelse, lad os nu tage et kig på, hvorfor vores Metacade prisprognose er højere end vores Apecoin prisprognose. Her er fire faktorer, som du skal overveje, når du vurderer din egen Apecoin prisprognose fremadrettet.

Metacade tilbyder noget for alle

Det, der virkelig gør Metacade speciel, er dets inkludering af mange forskellige Web3-spiltitler på en enkelt platform. De fleste projekter tilbyder kun et enkelt spil, som brugerne kan spille. Dette betyder, at hvis der nu ikke lige er et bestemt spil de syntes om, så har de ingen grund til at fortsætte med at engagere sig i platformen.

Metacades stigende bibliotek af spiltitler giver brugerne en stadigt voksende liste over grunde til at engagere sig i platformen, som kun vil stige i forhold til hvor mange forskellige spil der vil slutte sig til flokken. Dette er med til at sørge for at holde brugerengagementet højt, og dermed sikre den langsigtede vækst.

Apecoin har begrænset tiltrækningskraft

Når du skal lave din Apecoin prisprognose, så bør du altid huske på at at projektet er en udvidelse af Bored Ape Yacht Club NFT-kollektionen. Denne NFT-kollektion er en af de mest populære på markedet, men er dog også en af de mest latterliggjorte kollektioner indenfor kryptovaluta fællesskabet.

Der er mange krypto-fans, der hverken kan lide Bored Ape Yacht Club eller dens indehavere. Det er usandsynligt, at disse mennesker nogensinde vil engagere sig seriøst med Apecoin, og dette kunne være et problem for projektet, når vi bevæger os ind i 2023.

Metacade er for mere end blot spil

Som platform gør Metacade mere end blot at give folk adgang til de bedste spil. Det er også et socialt aktivt sted – hvor venner kan tilbringe tid sammen, og hvor folk kan møde nye venner. De personer, der ønsker at arbejde indenfor Web3, vil en dag kunne finde deres første job på platformen, hvor de vil komme til at beskæftige sig med ting, såsom at teste spil og administrere fællesskaber.

I denne forstand har Metacade mulighed for at fungere som et virtuelt bytorv eller rådhus, der leverer et vigtigt socialt rum i fremtidens metaverse. Dens potentiale rækker således ud over den almindelige gaming sektor.

Apecoin er afhængig af, at for mange ting går som de skal

Apecoin vil fungere som den originale valuta for Yuga Labs’ kommende Otherside-metaverse world-projekt. Derfor har Apecoin formået at bevare en relativt høj markedsværdi.

Men hvis noget dog skulle gå galt med Otherside – såsom ikke at have særligt mange brugere ved lanceringen eller oplever forsinkelser – så vil Apecoin uden tvivl opleve problemer. Det samme gælder for Bored Ape Yacht Club-økosystemet helt generelt, som vi netop kom ind på i det tidligere underafsnit.

Dette betyder, at Apecoin er alt for afhængig af andre projekter til at opnå succes på egen hånd. Der er derfor mange faldgruber forbundet med at investere i Apecoin, hvilket udelukkende skyldes risikoen for en dominoeffekt. Det er vigtigt at have dette i baghovedet, når du laver din Apecoin-prisprognose.

Metacade (MCADE) – uden tvivl den bedste investeringsmulighed

Set i lyset af alt det, som denne artikel har dækket indtil nu, så burde det nu være lettere at se, hvorfor Apecoin prisprognosen bør være lavere end MCADE prognosen. Metacade har masser af anvendelsesområder på tværs af sin platform, såvel som en potentielt kæmpe samlet målgruppe fra en boomende spil sektor. Det er derfor helt naturligt, at en platform med en lang række forskellige spiloplevelser vil være langt mere tilbøjelig til at kunne tiltrække og fastholde brugerne i et væsentligt højere tempo end en enkelt-titel-oplevelse.

Projektets presale priser begyndte ved 125 MCADE for $1 og vil gradvist stige til 50 MCADE for $1 ved afslutningen på projektets presale, så vent ikke for længe med at udforske dette kommende projekt – Metacade og dets MCADE-token forventes nemlig at blive en af de allerbedste investeringer i 2023 og fremover – og de potentielle investorer bør derfor sætte sig ind i projektet før masserne ankommer. Jo tidligere en solid investering foretages, jo større er potentialet nemlig for at opnå en profit.