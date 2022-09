Denne uge beviser, at der kun er én ting der betyder noget for kryptovaluta priserne

Denne dag i sidste uge gennemførte Ethereum den største software opgradering i kryptovalutaernes historie, da den længe ventede Merge langt om længe fandt sted. Det hele skete helt uden problemer, og lige præcis som det var planlagt.

I ugen efter opgraderingen har Ethereum mistet 12% af sin værdi.

Jerome Powell påvirker markedet

Dette viser, at ikke engang en begivenhed så stor som opgraderingen var nok til at overvinde det, der virkelig kontrollerer markederne lige nu: nemlig makrosituationen. Og med makrosituationen mener jeg, hvordan Jerome Powell og Federal Reserve reagerer på den.

Fed har annonceret endnu en renteforhøjelse på 75 bps, hvilket hovedsageligt er ansporet af den skuffende inflationsmåling i sidste uge. Budskabet til markedet er nu meget klart: renteforhøjelserne vil fortsætte med at komme i stimer indtil inflationen er dæmpet.

Og hvis der var nogen tvivl før, så er der bestemt ingen tvivl nu: kryptovalutaerne vil følge disse rentestigninger.

Hvorfor styrer renterne kryptovaluta priserne?

Kryptovalutaerne forbliver lige så højrisiko som det kan blive. Jo længere ud på risikospektret du kommer, jo mere ustabile er bevægelserne – både når det er opadgående eller nedadgående.

Fed-forhøjelserne gør det dyrere at låne og investere, hvilket tjener til at trække likviditeten ud af økonomien. Dette sænker inflationen, samtidig med at det truer om en recession, som er den balance, som Fed forsøger at balancere på.

Aktierne er faldet som reaktion på dette, og især højvækst- og teknologiaktierne, som traditionelt får deres pengestrøm ind i fremtiden fratrukket yderligere. Hvis disse diskonteringsrenter stiger, så bliver værdien af virksomhederne i dag også lavere, og dermed falder aktiekursen også.

Når det kommer til kryptovalutaerne, og på trods af mange fortællinger om inflationssikring, så er vi der ikke endnu. Korrelationen mellem aktiemarkedet og kryptovalutaerne er skyhøj, og de to har bevæget sig i takt med hinanden.

Hvad byder fremtiden på?

Jeg har skrevet meget om dette emne for nylig. Selvom jeg tror på Bitcoin langsigtet, så kommer man dog ikke udenom det faktum, at prisbevægelsen på kort sigt er makrodrevet.

Personligt er jeg meget negativ overfor økonomiens retning og er bange for, at vinteren kunne blive rigtig grim. Hvis denne prognose går i opfyldelse, så vil Bitcoin følge med resten af markedet nedad.

I kriser ender korrelationerne på én, idet der sker en flugt i retning af kvalitet over hele linjen. Investorerne sælger deres mest risikable aktiver, og vælger i stedet mere sikre aktiver. Dette er en del af grunden til at dollaren er så stærk, da den anses som den sikreste af alle sikre aktiver.

Dette er et mønster, som vi har set gentage sig igen og igen i tidligere recessionsperioder. For kryptovalutaerne er dette den første makro-nedtur i deres korte historie. Og lige nu, og på trods af en række positive begivenheder såsom opgraderingen, så er de bredere bevægelser i økonomien det eneste, der betyder noget for kryptovaluta kursen.