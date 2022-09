Denne uge viser, hvor meget Bitcoin mangler for at blive kendt som valuta

Den store overskrift til at starte ugen var, at det britiske pund faldt til et rekordlavt niveau efter udmeldinger fra den nye premierminister Lizz Truss om, at en række skattelettelser ville blive indført.

Investorerne frygtede, at dette ville underminere tilliden til pundet, og frasalget sænkede valutaens værdi til et historisk lavpunkt på $1,03. Nyhedsoverskrifterne var sprængfyldt med snak om den Ragnarok-agtige handling, såvel som pundets fremtid og hvad dette betyder fremadrettet.

En ting slog mig – alt dette viser, hvor langt vi stadig mangler at opnå, hvis Bitcoin skal betragtes som en sund form for valuta.

Som det kan ses i nedenstående graf, så faldt pundet med næsten 7% til $1,03 før det igen vendte tilbage til det niveau, hvor det nu handles til $1,07.

GBP/USD-diagram fra TradingView

Bitcoin

På den anden side, hvis vi ser på Bitcoins daglige afkast, så er dette fald på 7% blot en lille negativ afstikker. Jeg har plottet det daglige afkast af Bitcoin i løbet af det sidste år nedenfor for at illustrere dette. Faktisk har der været 23 tilfælde alene i løbet af det sidste år, hvor Bitcoin har haft en daglig bevægelse af en størrelsesorden på 7% eller mere (11 nedad, 12 opad).

Det er selvfølgelig klart, at dette er fuldstændigt uacceptabelt for en valuta eller en værdilager – og dette er netop derfor, at Bitcoin ikke kan betragtes som nogen af disse – i det mindste indtil videre. Og der er stadig lang vej tilbage.

Jeg er en trofast tilhænger af den kraft, som Bitcoin har, men det er simpelthen grotesk at erklære den som et velrenommeret værdipapir lige nu. Panikken omkring pundets store fald på 7% illustrerer dette bedre end noget andet. Et fald på 7% er knap nok tilstrækkeligt til at skabe nyhedsoverskrifter i kryptovaluta land.

Jeg så grænserne for Bitcoin på egen hånd, da jeg tog til El Salvador i sommer. Borgerne i El Salvador rapporterede, at de følte sig utilpasse med volatiliteten, og mange indstillede deres tildelte Chivo-app til øjeblikkeligt at konvertere alle de Bitcoin, som de modtog via deres virksomheder, til USD, så de ikke længere behøvede at bære volatiliteten.

Én eneste statistik burde være alt, hvad du behøver at vide for at slå fast, hvor langt Bitcoin endnu mangler: Verdens største kryptovaluta er faldet med 70% siden dens højeste niveau nogensinde for mindre end et år siden (november 2021). Forestil dig bare, at blive 100% tildelt Bitcoin, og så omtale den som et værdilager? Dette er ganske enkelt objektivt forkert.

Bliver Bitcoin mindre ustabilt?

Jeg plottede nedenstående diagrammer over alle daglige bevægelser i Bitcoin i procenter, der går tilbage til 2014. Resultaterne peger ikke i retning af, at volatiliteten er blevet reduceret på nogen særlig måde.

Men det er virkelig først i løbet af de sidste to år – COVID-æraen – at Bitcoin virkelig er blevet mainstream. Før dette var der stort set kun tale om et nicheaktiv, der opererede i de mere esoteriske hjørner af internettet. Det kan således blive de næste par år, der bliver de mest markante med hensyn til et fald i volatiliteten.

Én ting er dog sikker; volatiliteten lige nu i GBP forårsager kaos, og dette viser præcist, hvor langt Bitcoin stadig mangler for at nå sit mål om at blive et velrenommeret værdilager.

eToro

Køb BTC med eToro i dag

Bitstamp

Bitstamp er en af de førende kryptovaluta børser, og tilbyder handel med fiat-valutaer og de mest populære kryptovalutaer. Bitstamp er en fuldt reguleret børs, som kan tilbyde brugerne en intuitiv grænseflade, en høj grad af sikkerhed for dine digitale aktiver, fremragende kundeservice og adskillige udbetalingsmetoder.

Køb BTC med Bitstamp i dag