Hvorfor er der ingen, der taler om kryptovaluta handelsafhængighed?

Vigtigste konklusioner

Vi talte med et panel bestående af 5 eksperter om emnet kryptovaluta handelsafhængighed

Eksperterne var enige om, at der næsten ingen forskel er mellem kryptovaluta handelsafhængighed og ludomani

Den værst ramte demografiske gruppe for spilafhængighed er unge mænd – den samme demografiske gruppe, der er mest tilbøjelig til at gå ind i kryptovaluta handel

De influencere, der promoverede kryptovaluta til deres følgere, blev enstemmigt kritiseret

Eksperterne var enige om , at den øgede volatilitet indenfor kryptovaluta udgjorde en stor tiltrækningskraft for ludomaner

Tilsynsmyndighederne er nødt til at gøre mere for at forhindre afhængighed; forpligtelse til at handle mere ansvarligt

Kun 1 ud af vores 5 eksperter sagde, at verden ville være et bedre sted uden hverken gambling og/eller kryptovaluta

Introduktion

Jeg elsker kryptovaluta. Jeg tror, at Bitcoin kan gøre denne verden til et bedre sted. Jeg tror på, at den innovation der foregår indenfor den bredere kryptovaluta sektor vil kunne påvirke mange sektorer, økonomier og liv på en positiv måde.

Men kryptovaluta har dog også en mørk side.

Vi har set med det seneste markedskrak, at folk mistede deres universitetsopsparinger, livsopsparinger og penge, som de lånte fra venner og familie. Man hører i dag med jævne mellemrum om triste fortællinger om folk, der skader sig selv; der er psykiske nedbrud, og der er meget smerte derude.

Afhængighed er en meget alvorlig sygdom, som ikke kun påvirker den enkelte, men også deres venner og familie. Vi ønskede derfor at vurdere kryptovaluta afhængighed, hvilket er et emne som er relativt underdækket i mainstream-medierne, og hvor tætte lighederne er med gambling.

Mød vores eksperter

Vi undersøgte ikke kun tallene, men vi interviewede også et panel af eksperter. Deres cv’er og kvalifikationer er som følger.

Dr. Mark Griffiths – Autoriseret psykolog og professor i adfærdsrelateret afhængighed ved Nottingham Trent University

Dr. Jeremiah Weinstock – Professor i psykologiafdelingen ved Saint Louis University, der specialiserer sig i vanedannende adfærd med vægt på ludomani og motion som intervention.

Dr. Lia Nower – Professor og leder af Center for Gambling Studies & Addiction Counselor Training (ACT) programmet.

Dr. John McAlaney – Autoriseret psykolog og forsker og professor i psykologi ved Bournemouth University.

Tony Marini – Ledende kryptovaluta terapeut hos Castle Craig Addiction Rehab Clinic

Ligheder med ludomani

For det første er den demografiske gruppe, der er mest udsat for risiko for at udvikle ludomani, typisk yngre mænd, hvilket fremgår af mange undersøgelser om emnet. Når man ser på en undersøgelse foretaget af Pew Research, så korrelerer dette med den mest populære demografiske gruppe af kryptovaluta investorer. Hele 43% af mændene i alderen 18-29 år havde investeret, handlet eller brugt kryptovaluta i sammenligning med 16% af den samlede befolkning.

Den anden faktor, der er værd at bemærke handler om, hvor meget gambling minder om mange kryptovaluta investeringer. Når du bevæger dig ud på risikospektret til området for altcoins med lave markedslofter, skumle anvendelsestilfælde og anonyme grundlæggere, så kan afkastet enten være overdimensioneret (10X +) eller nul (de fleste af disse mønter går i sidste ende under, og nogle pludseligt). Dette er derfor den samme udbytteprofil som et traditionelt væddemål.

Både kryptovaluta og gambling deler et element af risiko”, sagde Dr. McAlaney. ”Det her er noget, som folk kan finde spændende og kan trække dem ind i adfærden. Derudover kan både gambling og kryptovaluta involvere en vis grad af dygtighed, og kan til gengæld resultere i et overskud,” tilføjede han.

“I begge tilfælde er det kun et mindretal af mennesker, der oplever succes,” advarede han – og deri ligger problemet.

Dr. Nower opsummerede lighederne på en kortfattet måde og hævdede, at kryptovaluta handel og gambling er en og samme ting. “De er ikke forskellige afhængigheder. Handel med kryptovaluta kan være en form for ludomani,” sagde hun.

“Gambling handler om at satse noget af værdi (penge) på et usikkert resultat i håbet om at tjene penge. Folk, der ofte handler med kryptovaluta (i forhold til at holde på kryptovaluta som investering), gambler rent faktisk”.

Faktisk var konsensussen blandt eksperterne, at der ikke var meget forskel mellem gambling og kryptovaluta afhængighed. Det psykologiske aspekt, risikoprofilen, usikkerheden og spændingen er alle fælles temaer hos begge.

Den forræderiske selvsikkerhed om, at man kan “vinde over dealeren”, eller “slå markedet”, har ligeledes et fast greb i underbevidstheden hos deltagere i begge brancher.

Kryptovaluta afhængigheden vokser

Husk at kryptovaluta kun eksisteret i et par år – og i mainstream i meget kort tid. Det giver derfor mening, at farerne endnu ikke er tydeligt afdækket på samme måde som, når det kommer til ludomani. Men i takt med at kryptovaluta fortsætter med at vokse, kan vi så forvente, at problemerne ligeledes vil vokse?

Konsensussen ser ud til at være ja hos vores ekspertpanel.

Dr. Griffiths siger, at situationsmæssige faktorer også er et problem. “Situationelle karakteristika omfatter ting i miljøet, der kan påvirke engagementet i adfærden. I tilfælde af gambling vil dette omfatte ting som antallet af spillesteder i et givent område, markedsføring og reklame for gambling og nem adgang til gambling, såsom at kunne spille på ens smartphone”.

Han opsummerer problemet med en pæn analogi. “Når det kommer til ludomani, så er det meget få mennesker, der bliver afhængige af at spille et to-ugentligt lotterispil (fordi der kun er to trækninger om ugen og er en diskontinuerlig form for gambling), hvorimod langt flere mennesker bliver afhængige af spilleautomater, fordi hvis en person har tid og penge, så kan de spille igen og igen og igen (hvilket netop er en kontinuerlig form for spil)”.

I forbindelse med ovenstående, så forekommer det sandsynligt, at efterhånden som kryptovaluta fortsætter med at vokse – hvilket den hidtil har gjort med en hastighed svarende til internettet i dets tidlige dage – så vil afhængigheden også stige. Børserne dukker tilsyneladende op dagligt, udbredelsen er stigende, og der skabes adskillige derivatprodukter og tjenester – hvilket alt sammen øger adgangen til markederne.

Det skal også bemærkes, at handel med kryptovaluta er 24/7. I modsætning til de traditionelle finansmarkeder, så lukker kryptovaluta markedet aldrig. På samme måde som sportsbetting, hvor man kun kan spille, hvis en begivenhed er aktiveret, så er der ingen “off timer” i krypto.

Influencere der promoverer kryptovaluta

Når den konventionelle visdom bakkes op af ekspertudtalelser, så var der noget andet, der slog os som værende mærkeligt. Hvorfor har influencere lov til at give deres følgere adgang til obskure kryptovalutaer og promovere disse mønter mod betaling?

“Er I til krypto”, skrev Kim Kardashian i et Instagram-opslag til sine 228 millioner følgere i juni sidste år. Hun fortsatte derefter med at promovere Ethereum Max, der tilsyneladende er en copy-and-paste kryptovaluta, der siden er faldet med 99%.

Mindst én part ønsker konsekvenser for reality stjernen. Der er blevet indgivet et gruppesøgsmål mod hende for at have deltaget i et svindelnummer, idet tokenet faldt med 99%. Særligt bekymrende er den demografiske gruppe af Kardashians tilhængere, hvoraf mange er mindreårige og derfor letpåvirkelige.

Konsensussen blandt eksperterne her var næsten enstemmig afsky over, at mange influencere er så villige til at udnytte deres følgere. Marini kritiserede influencerne for “kun at bekymre sig om pengene og ikke folks sundhed”. Dr. Nower sagde, at influencerne “udnytter FOMO’en (Fear of missing out) hos den gennemsnitlige person”.

Dr. Weinstein kom også med den interessante pointe, ved at linke til vores tidligere afsnit om situationelle faktorer, at “(influencernes) promovering af disse valutaer øger den opfattede tilgængelighed. Tilgængelighed er en nødvendig komponent for at udvikle en vanedannende lidelse”.

Dr. Griffiths gentog denne holdning og fremhævede, at influencere er nøglen i erhvervelsesprocessen. “Influencere (i oversigten over de forskellige karakteristika, der påvirker afhængighed ovenfor) er situationelle karakteristika, der forklarer, hvordan individer i første omgang kan begynde at handle”

Med den foragt for influencere, som tydelig kan konstateres hos dem, der dagligt arbejder med misbrugere, så er det slående at de ikke oplever nogen konsekvenser. Mens vi nævnte retssagen mod Kardashian ovenfor, så virker det stadig usandsynligt, at der vil komme noget betydningsfuldt ud af dette, og man har til gengæld kunne se en flok lignende indlæg fra andre berømtheder i løbet af tyreløbet.

Kryptovaluta volatilitet og mental sundhed

Det er et velkendt faktum, hvor ustabil kryptovaluta verdenen er. Priserne kan stige på et øjeblik, men også falde markant – som vi netop har set i år. Vi ønskede derfor at vurdere, hvor meget denne volatilitet påvirker omfanget af afhængigheden og påvirkningen på den mentale sundhed.

Der var enighed om, at selvom volatiliteten langt fra er den eneste faktor, der forårsager en mental sundhedsbelastning, så er den alligevel et vigtigt aspekt. “For nogle personer vil volatiliteten være spændende, og de vil jagte spændingen ved at forsøge at “time” markedet”, sagde Dr. Weinstock. Han advarede endvidere om, at “da enkeltpersoner tilknytter deres kryptovaluta investering til deres identitet, så påvirker den også deres selvværd og bidrager til depression og angst”.

Dr. Nower advarede om den “vanedannende cyklus”, som volatiliteten kan skabe, “stress, abstinenser, tolerance (nødt til at købe mere for at føle det samme niveau af begejstring), jagt (købe mere for at genvinde ens tab). Dette kan fuldstændig tære en person rent mentalt, sådan at de forsømmer andre mennesker og ansvar i deres liv”.

Dette giver mening. Dopaminjagten, adrenalinrusen og følelsen af engagement øges, når priserne bevæger sig med million kilometer i timen. Indenfor kryptovaluta er der sjældent en stille dag – hvilket betyder, at man nemt kan opnå den ønskede rus.

Lovgivningen og kryptovaluta afhængighed

Idet afhængighedens svøbe er så stærk – og kryptovaluta langt fra immun – så er det vigtigt at fokusere på nogle forskellige aspekter, der kan forhindre en person i at blive offer for afhængighed.

Det første tema, der dukkede op i eksperternes svar, var de involverede virksomheders ansvar for at gøre mere. “Kryptovaluta branchen bør følge NYSE’s og andre aktiemarkeders eksempel, idet de fremmer ideen om, at penge på markedet er en investering og ikke en hurtig måde til at blive rig på” sagde Dr. Weinstock. Dr. Nower sagde: “Jeg synes, at de burde være bedre forbundet med ressourcer for at hjælpe problemspillere, men de ønsker selvfølgelig ikke, at deres produkt skal betragtes som descideret gambling”.

En anden faktor, som vi var nysgerrige på at dykke ned i, var aldersgrænsen. I forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt der bør indføres en minimumsalder for kryptovaluta handel – på samme måde som hos gambling, så var de fleste eksperter tilhængere af dette.

Dr. Nower sagde: “At sætte en aldersgrænse for disse ting kunne beskytte de yngre mennesker, der har tendens til at være mere impulsive”, mens hun sagde dog også, at hun ville være villig til at gå så langt som at gøre det samme for risikable aktier.

Dr. McAlaney var også enig i dette, men advarede dog om, at “dette er ekstremt svært at regulere”, og tilføjede, at “den type person, der bliver interesseret i kryptovaluta, er ganske ofte den slags person, der forstår og ved, hvordan man omgår computersystemer”.

Dr. Weinstock foreslog, at “kryptovaluta branchen skulle følge NYSE og de andre aktiemarkeders eksempel, idet de fremmer ideen om, at penge på markedet er en investering og ikke en hurtig måde at blive rig på”, mens alle vores eksperter påpegede den generelle mangel på regulering på tværs af markedet som helhed, og ikke kun i forbindelse med afhængighed. “Det burde være reguleret som udgangspunkt”, sagde Marini kortfattet.

Dr. Griffiths påpegede, at “enhver tjenesteudbyder, der har et produkt, som kan være potentielt problematisk og vanedannende, også har en pligt til at passe på sine kunder”. Men der er tilsyneladende enighed om, at virksomhederne ikke gør deres del i denne henseende. “Det er klart, at privatpersoner skal tage et vist ansvar for deres handlinger, men dette betyder dog ikke, at spilfirmaer og handelsvirksomheder skal fritages for deres eget ansvar”, tilføjede han.

Interessant nok hævdede kun én af vores fem eksperter, at verden ville være et bedre sted uden både gambling eller kryptovaluta – og fremhævede, at vi burde holde opsyn med, regulere, hjælpe og studere dette problem i stedet for direkte at forbyde det.

Konklusion

Vi mener, at forskningen her viser, at kryptovaluta handelsafhængighed er en meget farlig og virkelig lidelse. Der ser næsten ikke ud til at være nogen som helst forskel mellem dette og så ludomani. På trods af dette er holdningen blandt mainstream-medierne, influencererne og offentligheden dog ikke opmærksom på disse faldgruber på samme måde, som man normalt ville være opmærksom på reklamer for spil eller anbefalinger.

Nu hvor kryptovaluta er blevet mainstream og har oplevet en meteorisk vækst, og dette på trods af faldet i priserne i år, så er branchen således kommet for at blive. Dette betyder desværre, at handelsafhængighed ligeledes er kommet for at blive.

Det er derfor på tide at vi erkender dette problem, og begynder at prøve at løse det.

Ovenstående er et sammendrag af de interviews, som vi afholdt med de fem eksperter om emnet. For at se de fulde spørgsmål og svar, se venligst nedenstående links:

Hvis du, eller nogen du kender, lider af en ludomani eller kryptovaluta afhængighed, så bedes du kontakte os for at få hjælp. Der er en række ressourcer tilgængelige online og numre at ringe til, alt afhængigt af hvor du befinder dig, herunder NCPG, health-tourism.com, problemgamblingguide.com eller tal med en du kender. Vi håber, at denne artikel har vist dig, hvor farlige, men også almindelige, denne slags afhængigheder kan være.

Kilder

Demografi af spillere -> her

Kryptovaluta demografi -> her