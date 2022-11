4% af briterne mener, at kryptovaluta er en “Woke” ting, som Gen Z elsker

En af de største barrierer, når det kommer til adgangen til kryptovaluta handler utvivlsomt om blot at forstå dem.

Blockchain-teknologien er vanskelig at forstå. Den har kun eksisteret siden 2009, så det kan også nogle gange være vanskeligt at finde gode ressourcer, hvor man kan lære mere om teknologien. Og ikke kun det, men de gentagne kollapser – FTX-implosionen er blot det seneste eksempel – afskrækker folk fra at tage et nærmere kig på området.

Uddannelse er her altafgørende. Dette er den største enkeltstående ting, som jeg lagde mærke til, da jeg besøgte El Salvador i sommer, hvor Bitcoin fungerer som lovligt betalingsmiddel. Rigtigt mange af de folk jeg talte med, havde svært ved virkelig at forstå, hvad det hele gik ud på.

En Wallmart-medarbejder fortalte mig, at jeg ikke kunne betale med Bitcoin, fordi jeg ikke havde den statsejede Chivo-wallet. Dette var åbenlyst ikke sandt, idet Bitcoins lightning network ikke diskriminerer mellem de forskellige wallets – du skal blot bruge en QR-kode, og så vil dine Bitcoin blive overført. Det er jo netop et decentralt netværk, hvilket betyder, at der ikke er noget der hedder, at visse wallets ikke vil kunne sende kryptovaluta til andre wallets.

En bartender fortalte mig også, at han prøvede at lære om mønten, men blev dog nødt til at give op efter en uge, fordi han ifølge ham selv “ikke havde en computerhjerne”.

Det står heller ikke anderledes til udenfor El Salvador. Jeg skrev for nylig om, hvordan 48% af briterne næsten ikke ved noget som helst om kryptovalutaerne. Det samme gælder resten af landene verden over. Men fordi jeg netop er flyttet til London, så lad os foreløbig grave lidt ned i briterne.

De væsentligste misforståelser

Ved at tage et kig på en undersøgelse fra VoucherCodes.co.uk, der præsenterede de nedenstående som værende nogle af de største misforståelser i Storbritannien, som jeg efterfølgende har sammensat et diagram for:

Jeg syntes, at diagrammet siger det hele.

Selvom de to første punkter er rigtig forståelige, så viser de andre, at der stadig er en kæmpe del af den britiske befolkning, der ganske enkelt ikke forstår, hvad kryptovaluta går ud på. Det er helt fint. Faktisk er det en god ting – det viser nemlig, hvor meget branchen stadig kan vokse.

Men det første skridt til en større udbredelse handler om uddannelse. Jeg tror faktisk, at det netop var der, det gik galt i El Salvador. På spontan vis at annoncere Bitcoin som lovligt betalingsmiddel – i forbindelse med en Bitcoin-konference i Miami – uden forudgående varsel eller diskussion med befolkningen var ikke den bedste idé i verden.

Storbritannien vil selvfølgelig ikke annoncere Bitcoin som lovligt betalingsmiddel i den nærmeste fremtid (men hvis du tager den måde pundet har optrådt på i løbet af de seneste måneder i betragtning, så skal kan man dog ikke udelukke noget!).

Men barriererne er der stadig. Og til de 2% på listen: nej, Elon Musk fandt ikke på kryptovaluta. Medmindre de selvfølgelig tror, at han er den samme person som Satoshi Nakamoto? Dette kan vel ikke helt udelukkes, formoder jeg.

