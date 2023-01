Enjin blev lanceret i 2009 i Singapore og blev hurtigt den største platform for oprettelse af gaming-fællesskaber. Dens store popularitet førte til fødslen af ENJ, der er en kryptovaluta og smart kontrakt, der er beregnet til at skabe mere tillid og større sikkerhed indenfor fællesskabet med kun minimale transaktionsgebyrer.

Enjin lader brugerne oprette NFT’er helt uden kodning. Desuden kan brugere modtage betaling, når de andre brugere handler med digitale aktiver via Enjin-markedspladsen.

ENJ har en markedsværdi på over $450 millioner og en cirkulerende forsyning på 1 milliard. I begyndelsen af 2023 steg ENJ-mønten med næsten 100% overfor den amerikanske dollar, og med ca. 16% blot i dag.

Men er det så sikkert at købe ENJ her?

ENJUSD-diagram fra TradingView

Er kryptovinteren slut efter 2022?

Kryptovaluta markedet led under en række dårlige nyheder i 2022. For det første var der Bitcoin, der førte vejen an ved et lavere niveau, idet den førende kryptovaluta styrtdykkede fra over $60,000 til under $20,000.

Bitcoin-elskerne har i mange år argumenteret for en hurtig kryptovaluta udbredelse blandt de institutionelle investorer. Endelig blev mønten accepteret, men med denne accept blev Bitcoin også korreleret med de almindelige markeder.

Bitcoin blev med andre ord hårdt ramt i 2022 af en stærk amerikansk dollar. Desuden blev den primært påvirket af grundlæggende nyheder, der påvirker det samlede marked, såsom den amerikanske inflation eller ændringer i Federal Reserves politik.

Derfor vendte spekulanterne indenfor kryptovaluta branchen hurtigt deres opmærksomhed mod andre mønter. Men Bitcoins betydning stadig betyder noget for den overordnede branche.

Derfor, da Bitcoin steg til over $21,000 i starten af 2022, så udløste dette en lignende bevægelse på det meste af kryptovaluta markedet.

ENJ er en de mønter, der fulgte trop. Den steg med næsten 100% i 2023 efter at have dannet et faldende kilemønster i slutningen af sidste år.

Så er det rimeligt at antage, at kryptovinteren 2022 er forbi?

På dette tidspunkt tester ENJ modstanden i et område, der tidligere ydede den støtte. Hvis Bitcoins rally ikke er forbi, så skal man ikke blive overrasket over at se ENJ skubbe sig over modstanden.