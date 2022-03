Populariteten af Stellar har været stigende lige siden en symbolsk brænding for to dage siden. Den 30. største mønt målt på markedsværdi opnåede en ugentlig stigning på omkring 4 %.

Led ikke længere end denne korte artikel for at få detaljerne om Stellar, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Stellar nu.

Topsteder at købe Stellar nu

Hvad er Stellar?

Stellar er et åbent netværk, der gør det muligt at flytte og opbevare penge. Da det blev udgivet i juli 2014, var et af dets mål at øge den finansielle inklusion ved at nå verdens bankløse.

Kort efter skiftede dets prioriteter til at hjælpe finansielle virksomheder med at forbinde med hinanden gennem blockchain-teknologi.

Netværkets indfødte token, lumen, fungerer som en bro, der gør det billigere at handle aktiver på tværs af grænser. Alt dette har til formål at udfordre eksisterende betalingsudbydere, som ofte opkræver høje gebyrer for en lignende service.

Stellar var oprindeligt baseret på Ripple Labs-protokollen. Blockchainen blev skabt som et resultat af hard fork, og koden blev efterfølgende omskrevet.

Burde jeg købe Stellar i dag?

Du bør altid foretage din egen research. Enhver investeringsbeslutning, du træffer, bør være baseret på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funktionerne og spredningen af din portefølje. Overvej også, hvordan du ville have det med at tabe penge.

Stellar prisforudsigelse

Stellar skiftede hænder for omkring $0,17 i skrivende stund. Digital Coin Price forudsiger, at 1 XML vil handle for 0,24 USD i gennemsnit i år og 0,34 USD i 2025. I 2030 kan den i gennemsnit handle for 0,80 USD.

Prisforudsigelsen er lidt mere bullish og siger at mønten vil nå et gennemsnit på $0,26 i 2022. Dens langsigtede forudsigelse er dog ret optimistisk. De forudser en gennemsnitspris på $0,74 i 2025 og $5,11 i 2030.

