Europa-Parlamentet stemmer imod Bitcoin-prægningsforbud

Europa-Parlamentet har stemt imod et udkast til forordning, der har til formål at forbyde Proof-of-Work (PoW) kryptovalutaer i EU på grund af bekymringer om prægningsdriftens CO2-fodaftryk. Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) er de to største kryptovalutaer, der i øjeblikket bruger prægningsdrift til netværkskonsensus.

Tilhængere af krypto siger, at argumentet går glip af pointen, især med Bitcoin der i stigende grad bruger vedvarende energikilder. Selv CO2-fodaftrykket fra BTC-minedrift i hele EU er ubetydeligt sammenlignet med andre sektorer.

Afstemningen, der blev afholdt mandag eftermiddag af Europa-Parlamentets Udvalg om Økonomi og Valutaspørgsmål (ECON), havde 32 mod 24 imod forslaget. Udvalget vedtog i stedet et udkast til forordning, der tilføjede Bitcoin til EU's taksonomi for bæredygtig finansiering.

Det mulige forbud var en del af en større ramme af regler kendt som Markets in Crypto-Assets (MiCA) rammen. I praksis betyder det ganske enkelt flere regler for bitcoin-markedet i Europa.

En lettelse for markedet

Afstemningen imod et forbud kommer som en stor lettelse for kryptovalutaindustrien. Repræsentanter advarede tidligere om truslen om et hårdt scenarie.

MiCA er et regelsæt, der indeholder 126 artikler. Den indeholder også en detaljeret plan for implementeringen af disse regler for EU og medlemslandene

Patrick Hansen, chef for strategi og forretningsudvikling hos DeFi-platformen Unstoppable Finance, kaldte dette en "stor lettelse og politisk succes for bitcoin- og kryptofællesskabet i EU."

“MiCA regulerer finansielle instrumenter og udbydere af finansielle tjenesteydelser. Det giver meget mere mening at behandle eventuelle bekymringer om bæredygtigheden af minedriftsteknologi separat," sagde Hansen.

Ifølge Hansen vil MiCA-designet gennemgå en forhandlingsfase med "triloger", der formentlig vil vare omkring to måneder. Som følge heraf vil Europa-Kommissionen, Parlamentet og Rådet alle overveje forordningen.

Lovforslaget bliver derefter lov, hvor virksomheder har op til seks måneder til at overholde. Det er usandsynligt, at dette fører til et forbud mod Bitcoin ifølge strategen.

»De grupper, der har tabt afstemningen, har en sidste mulighed. De kunne nedlægge veto mod en fremskyndet procedure for MiCA gennem trilogerne og tage diskussionen med til Parlamentets plenarmøde. De har brug for 1/10 af EP's stemmer for at gøre det, og det har de," bemærkede han. Men selvom dette skridt muligvis stadig ikke ændrer stemningen, betyder det ikke, at PoW ikke kan diskuteres uden for MiCA-reguleringen.

Strategi

Designet blev introduceret af Europa-Kommissionen i 2020. Dette er en del af den digitale finansieringsstrategi. MiCA dækker en bred vifte af kryptoemner, såsom status for alle større valutaer og stabile mønter. Det dækker også aktiviteterne for minedrift og udvekslingsplatforme.

Der er også nogle bemærkelsesværdige undtagelser. For eksempel for digitale valutaer udstedt af centralbanker. Såsom CBDC, sikkerhedstokens, NFT og DeFi.

Afstemning om typen af design

Mødet har et vigtigt dagsordenspunkt; Der kunne afgives stemmer på 2 forskellige udgaver af designet. En af versionerne indeholder et sprog, der kan forbyde alle kryptotransaktioner på PoW-protokollen. Denne regel kommer sammen med en forpligtelse for udbydere.

Der skal indsendes detaljerede planer for deres overensstemmelse med miljø- og bæredygtighedsstandarder. I tilfælde af Bitcoin kan disse oplysninger ikke gives.

Detaljeret plan

Indsendelse af detaljeplan gælder også for nogle andre decentrale systemer. Dette skyldes, at der ikke er nogen central operatør eller individuel eller kollektiv beslutningstagning.

Af denne grund er versionen allerede blevet rettet før. Dette er for at kunne bryde et sådant reguleringsmæssigt dødvande.

Endelig MiCa-version

Til sidst præsenteres den endelige version af MiCa. Det støttes dog ikke af flertallet af MEP'erne.

Patrick Hansen rapporterer, at 32 medlemmer af ECON-udvalget stemmer imod den restriktive version. Chefen for strategi hos Unstoppable Finance siger, at kun 24 personer stemmer for.

Dette mindretal består af venstrefløjspartierne. De er hovedsageligt medlemmer af den grønne gruppe.

Intet forbud mod minedrift med PoW

Den mere moderate version af MiCa er nu på vej til EU-institutionerne. Den indeholder intet direkte eller underforstået forbud mod minedrift ved hjælp af PoW.

Alle mineaktiviteter relateret til kryptoaktiver i EU's skattegrundlag for bæredygtig finansiering skal inkluderes.

Udelukket fra bistand

Kryptominedrift kan stadig kategoriseres som en uholdbar aktivitet indtil 2025. Den kan stadig udelukkes fra investeringer af virksomheder og regeringer.

Der er dog stadig langt fra et totalt forbud. Dets udstedelse kan drastisk ændre tilstanden for kryptovalutaer i Europa.

Det næste trin for MiCa er en tredobbelt behandling. Af Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og Rådet for Den Europæiske Union.