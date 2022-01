Saitama-prisen er i dag $7,57e-8 med en 24-timers handelsvolumen på $80,9 millioner. Saitama er steget 48 % inden for de sidste 24 timer. Hvis du vil vide, hvad Saitama er, om det er værd at købe, og de bedste steder at købe Saitama, så kig ikke længere end denne korte guide.

Topsteder at købe Saitama nu

Da SAITAMA er sådan et nyt aktiv, er det endnu ikke børsnoteret på større børser. Du kan dog stadig købe SAITAMA ved at bruge en DEX (decentraliseret udveksling), hvilket blot betyder, at der er et par ekstra trin. Følg disse trin for at købe SAITAMA lige nu:

1. Køb ETH på en reguleret børs eller mægler, som eToro ›

Vi foreslår eToro, fordi det er en af verdens førende handelsplatforme til handel med flere aktiver, en børs og wallet i ét med nogle af de laveste gebyrer i branchen. Det er også begyndervenligt og har flere betalingsmetoder til rådighed for brugerne end nogen anden tilgængelig tjeneste.

2. Send din ETH til en kompatibel wallet såsom Trust Wallet eller MetaMask

Du skal oprette din egen wallet, få fat i din adresse og sende dine coins dertil.

3. Tilslut din wallet til Uniswap DEX

Gå til Uniswap, og "tilslut" din wallet til den.

4. Du kan nu bytte din ETH til SAITAMA

Nu, hvor du er forbundet, kan du bytte til 100vis af coins, herunder SAITAMA.

Hvad er Saitama?

Saitama er et fællesskabsdrevet token og platform, der ønsker at udvikle løsninger til at uddanne den næste generation af investorer og gøre krypto enkel og sikker for alle. Ifølge dens hvidbog fokuserer den på Gen Z-investorer, hvoraf 93% føler sig forvirrede eller frustrerede, når det kommer til finansiering. Saitamas vision er at give dem indhold, der lærer, hvordan penge fungerer, mens de investerer, og derved åbne muligheder for at skabe velstand. For at opnå det planlægger Saitama at udvikle sit eget økosystem, herunder en markedsplads, en smart wallet, en NFT-baseret launchpad-platform og en multi-kanal indholdsplatform.

Saitama er i øjeblikket i fase 3 af 5 i sin køreplan. Det planlægger yderligere at lancere en marketingkampagne på TikTok og Twitter for at øge bevidstheden og nå ud til 100.000 indehavere. Det vil sandsynligvis gå hånd i hånd med lanceringen af dele af dets økosystem. I sin sidste fase forpligter Saitama sig til at donere til studerende og velgørende uddannelsesorganisationer.

Skal jeg købe Saitama i dag?

Meme-mønter som Saitama kan være særligt flygtige. Dogecoin og Shiba Inu er eksempler på dette. Selvom Saitama lover meget, kan den vende sine hurtige gevinster meget nemt. Læs prisforudsigelser og lav markedsundersøgelser, før du beslutter dig for at investere i det.

Saitama pris forudsigelse

YouTuber Active Investors forudsiger, at Saitama kan eksplodere i de næste par år. De antyder, at den nye afbrændingsmekanisme kan resultere i tusindfold prisvækst på kun to år. For at gøre dette muligt skal der brændes flere tokens, så flere transaktioner skal finde sted.

