ECOMI (OMI) ser ud til at stige kraftigt efter at have ramt to ugers lavpunkter i begyndelsen af sidste uge. Dette kommer, selvom markedet fortsætter med at se øget volatilitet over hele linjen. Men hvor langt kan prisen egentlig gå? Her er nogle højdepunkter:

ECOMI (OMI) har rapporteret stigninger på næsten 20 % siden sidste tirsdag.

Mønten er også over sine 25- og 50-dages glidende gennemsnit.

På pressetidspunktet handlede ECOMI (OMI) til $0,004253, et fald på omkring 5% for dagen.

Datakilde: Tradingview

ECOMI (OMI) – Prisforudsigelse og analyse

Det skarpe opsving, som vi har set i de sidste to uger, ser ud til at have skubbet ECOMI (OMI) ind i bullish territorium. Til at begynde med handler mønten nu et godt stykke over sine 25- og 50-dages simple glidende gennemsnit. Dette kunne tyde på, at vi kan se et bullish breakout vedvarende i de kommende dage.

Desuden er MACD nu over den neutrale zone, hvilket tyder på, at kursmomentumet er stigende. ECOMI (OMI) bliver dog nødt til at overvinde en meget afgørende overheadmodstand på $0,48. Selvom dette ikke er umuligt, er mønten blevet afvist i den zone flere gange.

Og når man tænker på volatiliteten i markedet lige nu, er nedadrettede risici simpelthen enorme. Men den bullish tilpasning, vi har set, kan bringe ECOMI (OMI) yderligere frem på lang sigt.

Er ECOMI (OMI) et godt aktiv?

ECOMI (OMI) er baseret i Singapore og fokuserer på digitale samleobjekter. Tænk på det som den ultimative NFT-platform. Projektet driver også VeVe NFT-markedspladsen, hvor brugere kan købe og sælge samleobjekter.

Med NFT'er, der nu forventes at vokse endnu mere i de kommende år, vil ECOMI (OMI) vokse med dem. Derfor er der her en masse potentiale for langsigtede investorer til at opnå store afkast.