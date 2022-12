Eksperternes Prognose: Metacade kunne Tredoble sin Pris i dets Presale

Metacade er en helt ny metaverse platform, der forbinder play-to-earn fansene med en række spændende muligheder i Web3 og GameFi verdenerne. Med sit originale MCADE-token, der lige har startet sin presale-begivenhed, så forventer mange investorer nu store gevinster.

Selve projektet er godt positioneret til at opnå succes indenfor Web3, og således at blive kæmpestort. Metacade spænder over flere nøgleområder indenfor den teknologiske udvikling, samtidig med at de tilbyder en række fordele til fællesskabets medlemmer. Når man lægger det hele sammen, så tilbyder Metacade et bredt værdiforslag, der kan tjene utallige mennesker, og mange handlende hævder, at MCADE-tokenet potentielt kunne tredobles i værdi i løbet af de kommende uger. Men hvor meget kan Metacade egentlig vokse? Lad os kigge tage et kig!

GameFi: Rykker ved Gaming-områdets Grænser

Udtrykket GameFi er en kombination af gaming og finans, og opstod da blockchain-teknologien åbnede op for en helt ny verden af spil. Desuden er kombinationen af spil og indtjening muliggjort af bæredygtig likviditetsgenerering i in-game økonomierne. Dette er noget, som de traditionelle spil simpelthen ikke engang vil kunne begynde at matche.

GameFi er en hastigt voksende sektor indenfor blockchain-området. Integrerede markedspladser danner grundlaget for en fuldt fungerende økonomi i spillet, hvor brugerne kan købe og sælge digitale aktiver for at få adgang til spilfunktioner og genstande, der alle kan tilpasses. Det er også et sted, hvor spillerne kan tjene penge, mens de spiller.

I disse dage ser vi et stigende antal innovative udviklere skifte til at bygge deres spil on-chain. Og ser man bare en lille smule ud i fremtiden, så forventes GameFi-branchen kun at vokse yderligere. I øjeblikket er spilbranchen en branche til en værdi af mange milliarder dollars , og med over 3 milliarder individer rundt omkring i verden, der alle beskriver sig selv som værende gamere. Nu kan de alle få adgang til titler, der udbetaler belønninger i form af digital valuta.

Da de er bygget på blockchainen, så er processen med køb og salg en naturlig likviditets generator for GameFi-platforme. Denne likviditet kan bruges til at betale spillerne for den tid, som de bruger i spillet. Uanset om token belønningerne opnås ved at forbedre deres færdigheder, gå videre til de næste niveauer eller slå modstanderne, så er play-to-earn aspektet et ekstremt attraktivt forslag til spillere fra hele verden.

Værdien af Virtual Reality

Lige nu er Metaverset et arnested for den teknologisk udvikling. Der bygges en række virtuelle verdener, hvor nogle er designet til fritidsformål og andre til arbejdsformål. Disse bliver hovedsageligt skabt til at huse kæmpestore spiltitler i en åben verden, hvor spillerne kan fordybe sig fuldt ud i de fantastiske digitale miljøer.

Blockchain-spil og Metaverset går hånd i hånd. Selvejede digitale aktiver giver et større niveau af brugerkontrol, og selve metaverset giver brugerne et hidtil uset niveau af fordybelse. Disse egenskaber kombineres for at skabe utroligt realistiske landskaber, hvor spillerne kan udforske, gå på opdagelse – og takket være blockchain-teknologien – tjene penge.

Metacade er et af de projekter, der ser ud til at dominere dette fremtidige domæne. Metacade-platformen bygger et kæmpestort metavers, der tilbyder en række play-to-earn spil i arkade stil i kombination med en række unikke fordele. Projektet er i sagens natur fællesskabsdrevet, og sigter mod at levere et væld af nyttige tjenester, der kan hjælpe med at udvide GameFi og Web3 verdenerne.

Hvad er Metacade (MCADE) helt præcist?

Metacade er en Web3-platform, der er beregnet til at være one-stop området for P2E-gaming og Web3-gaming. Dette er en slags online arkade for krypto-fans. I stedet for kun at have én spiltitel, så vil Metacade i stedet være hjemsted for en hel række forskellige spil. Og endnu mere spændende, så vil nogle af disse spil blive planlagt og udviklet af Metacades faktiske brugere.

Udover at tilbyde en række Play-to-Earn-titler på Metacade, så tilbyder projektet nogle unikke indtjeningsmuligheder for brugerne. Metacade sigter mod at tilskynde til den fortsatte vækst i GameFi-sektoren gennem en række incitamenter til en fællesskabsorienteret tilgang til at tackle de seneste Play-to-Earn spil.

Kort sagt, så kan brugere dele deres viden om deres yndlingsspil, inklusive alle de seneste tips til, hvordan du forbedrer din præstation, og alle de bedste tricks til, hvordan du maksimerer dit indtjeningspotentiale, mens du spiller. Derefter vil Metacade belønne dig med MCADE-tokens fordi du delte din viden.

Særlige roller indenfor GameFi

Metacade-fællesskabet får også adgang til nogle unikke jobmuligheder. Nogle af de bedste kommende GameFi-platforme vil nemlig annoncere testroller indenfor Metacade-metaverset, hvor de netop er på udkig efter GameFi-fans og Web3-indfødte til at lede efter potentielle fejl og give deres feedback.

Der vil også være nogle fantastiske muligheder for at få adgang til de hotteste spil, før de officielt går live. Metacade-fællesskabet kan spille disse titler og derefter optjene MCADE-tokens som belønning for den service, som de leverer til de forskellige spiludviklings teams.

Styrker Innovationen

Metacade har også indarbejdet en funktion, der vil give de bedste innovatører indenfor GameFi mulighed for at lancere deres kreationer i Web3-verdenen. Finansiering er en integreret del af udviklingsprocessen. For at spil kan opnå sit fulde potentiale og fuldt ud levere på de grundlæggende ideer, som spillere ønsker at se, så vil tidlig finansiering være afgørende.

Metagrants-programmet er designet til at hjælpe spiludviklerne i denne proces. Fællesskabets medlemmer vil beslutte, hvilke spil de helst vil se udviklet, og kan stemme på én vinder, der vil modtage tilskuddet som en del af programmet. På denne måde vil Metacade-fællesskabet direkte påvirke fremtiden for GameFi-branchen, da de kommer til at danne tidlige relationer med de mest innovative udviklere, og samtidigt give en hjælpende hånd med under udviklingsprocessen.

Hvorfor har især Metacade (MCADE) så stort potentiale?

I øjeblikket er MCADE-tokenet prissat til en kæmpe underpris. Tokenet har netop startet sit presale, hvilket betyder, at de tidlige investorer har en fremragende mulighed for at opnå nogle store afkast, i takt med at dette banebrydende metaverse verden vokser.

Projektet har indtaget en stærk position i krydsfeltet mellem de forskellige teknologisektorer, der konstant ekspanderer i disse år. Mellem 2016 og 2021 voksede det samlede antal krypto holdere fra mindre end 5 millioner til næsten 300 millioner. Dette svarer til en stigning på 59 gange på blot 5 år.

I løbet af denne periode har branchen oplevet store teknologiske forbedringer på nogle nøgleområder. dApp-økosystemer som Ethereum og Solana har forbedrede transaktionshastigheder, hvilket i høj grad er til fordel for Web3s fremtid. Metacade betjener Web3-brugerne på en række vigtige måder, forbinder fællesskabet og uddeler samtidigt krypto belønninger i processen.

MCADE Prisprognose

Med så mange fantastiske funktioner, så ser Metacade-projektet ud til at blive en stor spiller indenfor metaverset. Uanset om det handler om innovative decentraliserede applikationer ( dApps ), at skubbe den teknologiske udvikling i metaverset eller i form af at tilbyde eksklusive indtjeningsmuligheder til gamerne med et udvalg af spil i arkade stil, så har Metacade-projektet virkelig et kæmpe potentiale.

Netop fordi MCADE-tokenet kun lige er begyndt sit presale, så skynder krypto investorer overalt sig nu at blive involveret. Eksperterne forventer mellem 100% og 200% i afkast, og nogle siger, at dette tal kunne vokse yderligere end dette. En ting er dog sikkert, MCADE-tokenet sælges i øjeblikket til underpris – og sælges for blot $0,008 pr. token under det aktuelle presale. Med al den værdi der tilbydes, så vil projektet kunne konkurrere med de største GameFi platforme i verden i løbet af de kommende år.