Er Nexo sikkert? Kryptovaluta låneudbyder trækker $150 millioner fra MakerDAO tilbage

Det er den uheldige virkelighed, at enhver kryptovaluta låneudbyder i disse dage vil blive mødt med kontrol, da markedet stadig er ved at komme sig efter de kaos, der blev forårsaget af Celsius tidligere i år.

Nexo har til dato adskilt sig fra flokken. I sidste uge annoncerede platformen endda en andel i den føderalt oversete Summit National Bank. Den har gentagne gange erklæret, at de vil undgå lån uden sikkerhed. Den lancerede endda et overtagelsestilbud på Celsius, da den kriseramte långiver var på vej ind i insolvens (selvom der er en chance for, at dette blot var et reklamestunt).

Men nu er der ekstra bekymring efter en række regulatoriske problemer og nogle bemærkelsesværdige bevægelser på blockchainen.

Regulering

Otte stater indgav en suspensionsordre mod Nexo i sidste uge. Det er den samme gamle historie om, hvorvidt de udbudte produkter udgør værdipapirer. Jeg vil derfor ikke komme nærmere ind på detaljerne, fordi jeg ikke er advokat, men truslen om at skulle trække visse produkter tilbage fra det amerikanske marked kunne naturligvis presse Nexo hårdt.

Tilsynsmyndighederne i Kentucky beskyldte faktisk Nexo for at være insolvent og erklærede, at uden dets originale token – NEXO – så ville firmaet have “forpligtelser (der ville) overstige dets aktiver”. For alle dem med en kort hukommelse, så er dette lige præcis, hvad Celsius førte, før de suspenderede deres udbetalinger og indgav deres konkursbegæring.

Idet Nexo tokenet har en ekstremt lavt handelsvolumen på 1% af dets markedsværdi, så er det som folk ikke er klar over, at hvis alt vender op og ned, så er Nexos evne til at tjene penge på sine beholdninger betydeligt mindre end man på papiret måske skulle tro. Deraf bekymringen.

Nexo flytter penge på blockchainen

Den anden del kommer med en sjov tilbagetrækning på blockchainen, der bestemt fik folk til at spidse ører. En wallet mærket som en Nexo wallet hævede i går over $150 millioner fra MakerDAO.

https://twitter.com/WuBlockchain/status/1576016313918836736

Dette har naturligvis bekymret mange mennesker i betragtning af parallellerne med Celsius-situationen. For hvad det er værd, så ville det dog overraske mig, hvis nogen som helst insolvens for Nexo skulle forekomme kom midt i en periode med relativ ro på markedet.

Men det faktum, at suspensionsordrerne blev udstedt af tilsynsmyndighederne for nylig, så tilføjes der et ekstra lag her. Men så igen, spørgsmålet om sikkerhed-eller-ikke-en-sikkerhed har næppe været uforudsigeligt – Nexo burde have vidst, og vidste sandsynligvis, at dette var på vej.

Efter at tiltagene havde skabt en del kontroverser på markedet, så udsendte Nexo efterfølgende en erklæring, der præciserede, at “denne rutinetransaktion, der blev foretaget i går, repræsenterer en tilbagebetaling af lån i overensstemmelse med den seneste markedsdynamik og i overensstemmelse med virksomhedens standard likviditetsstyring.”

Min holdning til dette? Jeg tror stadig på, at Nexo er OK, men hvis jeg havde midler derinde, så ville jeg helt sikkert være lidt mere nervøs i dag end jeg var i sidste uge. Som jeg sagde, da Terra gik ned, så er det udbytte, der tilbydes for disse produkter lige nu, simpelthen ikke risikoen værd. De fleste tilbyder et afkast på omkring 4% på Bitcoin (Nexos basisrente er på 3-4%) – er du virkelig villig til at risikere det hele for dette?

Det er også mærkeligt, at Nexo ikke advarede markedet på forhånd for at dæmpe enhver bekymring, da dette også ville have været indlysende.

Det smarte risiko-belønningsspil lige nu er blot at undgå de afkastskabende produkter indtil videre – indtil vi har et klarere billede. For selvom jeg synes at Nexo er OK, og at alt dette sandsynligvis er en stor ballade om ingenting – Jeg har talt om, hvor godt jeg mener, at Nexo kører i forhold til mange andre virksomheder indenfor branchen – vi kan ikke vide det med sikkerhed…og dette siger det hele.