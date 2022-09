ETH-prisen falder efter opgraderingen: her kan du købe Ethereum

Den længe ventede Merge-opgradering af Ethereum-netværket blev gennemført i de tidlige timer af denne torsdag den 15. september 2022. Timingen matchede de tidligere forudsigelser fra Ethereum-udviklerne alt afhængigt af Ethereum-hashraten.

Merge-opgraderingen skaber et mere energieffektivt blockchain-netværk, da Ethereum nu er skiftet fra at være et proof-of-work (PoW) blockchain-netværk til et proof-of-stake (PoS) netværk. Prisen på Ether (ETH) faldt dog kraftigt efter opgraderingen, og i de tidlige timer af denne fredag handlede den til $1.474,20, hvilket markerer et fald på omkring 7,93% fra torsdagens prisniveau.

Ikke desto mindre forventer analytikerne, at prisen vil stige i de kommende dage, når investorerne afvikler de hedges, som de havde købt i forventning om problemer i forbindelse med udrulningen. Indtil videre er der dog ikke rapporteret nogen problemer i forbindelse med opgraderingen; noget, der sandsynligvis vil udløse mere tillid blandt investorer og muligvis drive priserne endnu højere.

Ifølge Jon Charbonneau, der er en forsker ved kryptovaluta forskningsfirmaet Delphi Digital, så markerer opgraderingen den “største begivenhed inden for kryptovalutaerne siden skabelsen af Bitcoin og Ethereum. Forudsat at alt forbliver som det skal, så vil opmærksomheden vende sig mod de fremtidige Ethereum-opgraderinger.”

For at hjælpe de investorer og handlende, der er interesserede i at købe Ethereum-tokenet efter opgraderingen, så har Coinjournal skrevet denne korte guide for at give dig de bedste steder at købe Ethereum.

Læs videre her for at finde ud af mere.

Hvor kan man købe Ethereum (ETH)

Hvad er Ethereum?

Ethereum var det andet blockchain-netværk, der blev udviklet efter Bitcoin, som var den første blockchain der blev udviklet. Dets originale token/kryptovaluta Ether (ETH) er den næststørste kryptovaluta målt efter markedsværdi.

Ved deres lancering var både Bitcoin og Ethereum designet til at bruge en PoW-konsensusmekanisme til at bekræfte transaktionerne på de respektive netværk.

Dog har PoW-mekanismen vist sig at forbruge meget energi, hvilket har en negativ indvirkning på miljøet. Ethereum er derfor begyndt at skifte til en PoS-mekanisme, der er mindre involverende, mindre energiforbrugende og mere effektiv end PoW.

Ethereum har nu gennemført migreringen til et PoS-system gennem Merge opgraderingen denne torsdag den 15. september .

Efter Ethereum opgraderingen er en ny annoncekampagne nu skudt i gang, der er målrettet mod Bitcoins energiforbrug, hvilket skyldes netværkets proof-of-work (PoW) konsensusmekanisme.

Bør jeg købe ETH i dag?

Hvis du ønsker at investere i en populær kryptovaluta, der forventes at stige betydeligt i de kommende dage, så kunne ETH være et godt valg, og især efter den vellykkede Merge-opgradering.

Kryptovaluta markedet er dog ekstremt ustabilt, og du bør derfor investere forsigtigt.

Ethereum prisprognose

På trods af prisfaldet i kølvandet på opgraderingen, så forventer analytikerne, at prisen på Ethereum muligvis vil stige til over $2000 i de kommende dage, når investorerne afvikler deres hedge-positioner, og idet der i øjeblikket ikke er registreret nogen som helst problemer efter Merge-opgraderingen.

