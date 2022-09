Hvorfor er Ethereum faldet efter Merge? ETH falder med 8%

Køb rygtet, sælg nyheden.

Ethereum-opgraderingen blev gennemført helt uden problemer, men priserne i det umiddelbare efterspil har dog skuffet investorerne. Derfor vil jeg hurtigt dykke ned i dette her for at tage et temperaturtjek på alle ting, der har med blockchainen at gøre.

Finansieringsraten bliver positiv

I optakten til Ethereum Merge ramte finansieringsraterne på Ethereum rekordlave niveauer. Dette skabte overskrifter, hvilket naturligvis var forventeligt. Idet indehaverne af Ethereum modtog et ETH PoW-token, så betød dette, at investorer valgte lange spot-ETH og korte futures for at modtage tokenet, mens de fjernede priseksponeringen.

Da dette svarede til en arbitrage-mulighed, så dikterer lovene for simpel markedsdynamik, at finansieringsrenten er nødt til at falde for at afspejle det overdimensionerede antal investorer, der shorter ETH-futures ind i Merge for at kunne foretage lange spots og modtage ETH PoW-tokenet.

Efter opgraderingen er de rekordlave finansieringsrater nu vendt tilbage til mere normale niveauer – og er endda blevet svagt positive. Så intet at melde om her, og den normale service er nu blevet genoptaget.

Hvorfor faldt Ethereum efter opgraderingen?

Da jeg spiste min morgenmad denne onsdag morgen (toast og en croissant med honning), så gennemførte Ethereum sin længe ventede Merge – ved block nr. 15.337.393 for at være helt præcis.

Prisen på ETH handlede til omkring $1.598 og steg efterfølgende en smule til $1.620 – en stigning på 1,4%. Prisen har dog siden trukket sig tilbage, og mens jeg sidder og skriver dette over min morgenmad denne fredag morgen (denne gang havregrød og blåbær), så handles ETH til $1.470, hvilket er 8% under niveauet i kølvandet på Merge-opgraderingen.

Således viste Merge-opgraderingen sig at være en klassisk sælg-nyheden begivenhed. I betragtning af at Bitcoin blot handler 2% under det niveau, som mønten befandt sig på, da opgraderingen blev afsluttet, så ser der derfor ud til at være en vis underpræstation til stede hos ETH.

Optionerne giver os også et hint om den negative stemning lige nu. Der var et volatilitets smil med en negativ divergens til stede i opløbet til ETH. Dette betyder, at når strike-prisen blev plottet mod den implicitte volatilitet, så var der større implicit volatilitet (på over 100%) ved lavere strike-priser – hvilket viser, at de handlende satsede på et sælg-nyheden scenarie.

Ser man på optionernes åbne rente efter strike-prisen, så var der også flere puts end calls – hvilket betyder, at de handlende satsede på, at prisen ville falde i stedet for at stige.

Federal Reserve vil i sidste ende diktere prisen

Alt dette vil naturligvis blive overskygget af det vigtige Federal Reserve møde, der vil blive afholdt den 20. og 21. september, hvor Fed forventes at annoncere endnu en væsentlig renteforhøjelse efter de skuffende inflationstal i denne uge.

Ikke desto mindre slår dette fast, at blot fordi der er en stor begivenhed på vej, så betyder dette dog ikke at prisen vil stige. Dette er med andre ord et klassisk eksempel på en køb-rygtet, sælg-nyheden begivenhed, og noget som vi ser på aktiemarkedet hele tiden.

Når dette så er sagt, hvad angår Ethereums langsigtede fremtid, så ligger Merge-opgraderingen nu i fortiden – og det hele gik som det skulle. Der er her tale om en kæmpe præstation, der er utroligt positivt for Ethereum helt generelt. Nu skal Jerome Powell og økonomien blot samarbejde!

eToro

Køb ETH med eToro i dag

Bitstamp

Bitstamp er en af de førende kryptovaluta børser, og tilbyder handel med fiat-valutaer og de mest populære kryptovalutaer. Bitstamp er en fuldt reguleret børs, som kan tilbyde brugerne en intuitiv grænseflade, en høj grad af sikkerhed for dine digitale aktiver, fremragende kundeservice og adskillige udbetalingsmetoder.

Køb ETH med Bitstamp i dag