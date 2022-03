Fantoms pris styrtdykkede efter en større omrokering i udviklerteamet, men dets tab er faldende, og det ser ud til, at det er ved at komme tilbage på sporet. Den 40. største mønt efter markedsværdi er kun faldet med 5 % i dag.

Hvis du er tiltrukket af unikke funktioner og ønsker at lære, hvordan og hvor du kan købe Fantom, er denne guide noget for dig.

Fantom er en rettet acyklisk graf (DAG) smart kontraktplatform, der leverer decentraliserede finanstjenester (DeFi) til udviklere med sin egen skræddersyede konsensusalgoritme.

Sammen med sit in-house token FTM sigter Fantom på at løse problemer forbundet med smart-kontrakt platforme, specifikt transaktionshastighed, som udviklere siger, de har reduceret til under to sekunder.

Fantom er en open source decentral platform for DApps og digitale aktiver, der blev skabt som et alternativ til Ethereum.

Det sigter mod at overvinde begrænsningerne ved tidligere generations blockchains og balancere tre komponenter: skalerbarhed, sikkerhed og decentralisering.

Projektet tilbyder et sæt værktøjer til at forenkle processen med at integrere eksisterende DApps, samt et detaljeret indsatsbelønningssystem og indbyggede DeFi-instrumenter.

I betragtning af hvor svært det er at komme med en nøjagtig forudsigelse af kryptovaluta, bør du aldrig tage nogen beslutninger, der påvirker din økonomi, før en dybdegående markedsanalyse er lavet. Invester ikke mere, end du har råd til at tabe.

DigitalCoin forudser, at Fantom vil handle for et gennemsnit på $1,68 i år og $1,82 i 2023. Det vil vokse til $2,43 i 2025 og til $5,82 i 2030.

På trods af Fantoms matte ydeevne er Price Prediction også bullish. De forventer et gennemsnit på $1,81 i 2022, $2,61 i 2023 og $5,30 i 2025. I 2030 vil det være steget til $32.

$FTM has been performing very poorly since the beginning of the year.

A weekly close above the red trendline is needed to have a bullish bias.

It seems likely it goes to $1 where it should find support.#Fantom #FTM #FTMUSDT #cryptosignals pic.twitter.com/IwGeOVinlC

— Crypto Koryo (@CryptoKoryo) March 11, 2022