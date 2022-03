Green Metaverse token (GMT) begynder at trække sig tilbage

Green Metaverse Token (GMT) viste sig som en af de hotteste performere på kryptomarkedet i løbet af de sidste par dage. Mønten startede ugen med at stige og overgik hele markedet med en enorm margin. Men nu begynder vi at se en tilbagetrækning. Her er højdepunkterne:

GMT nåede $0,43 mandag, det vil sige en gevinst på næsten 62%.

Der ser dog ud til at være et øjeblikkeligt tilbageslag.

GMT faldt næsten 25% på pressetidspunktet og handlede til $0,28.

Datakilde: Tradingview

Vil GMT stabilisere sig i de kommende dage?

En stigning på 60 % er ikke ualmindeligt i krypto. Men det forventes altid, at der kommer en korrektion efter sådan et bullish løb. For GMT ser det ud til, at korrektionen er kommet næsten med det samme. Efter at have nået højdepunkter på $0,43, har tokenet nu mistet næsten en fjerdedel af disse gevinster på mindre end 24 timer.

På pressetidspunktet handlede mønten faktisk til $0,28, et fald på omkring 25% i 24-timers intradag handel. Det er afgørende, at GMT har mistet en afgørende støttezone på $0,303. Af denne grund forventer vi, at korrektionen fortsætter i de kommende dage, indtil tokenet bunder på $0,22. Dette vil repræsentere over 20 % i tab fra den nuværende pris.

Den eneste måde, hvorpå denne nedtrend kan vende, er, hvis GMT kan finde et andet rally, der sætter det over $0,4. På nuværende tidspunkt virker dette ikke sandsynligt. Bjørne har momentum, og det nedadgående pres har stadig et stykke vej at gå.

The Green Metaverse Token – en god investering?

GMT er det indfødte utility-token for STEPN-netværket. STEPN fakturerer sig selv som en livsstilsapp, der tilbyder en bred vifte af sociale og spilfunktioner.

Det er en del af Web3-revolutionen og har en værdi på omkring $167 millioner. Der er mange ulåste potentialer her, især fra investorer, der ikke har noget imod at være tålmodige.