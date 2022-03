Som med alle meme-mønter på markedet, har SafeMoon (SFM) været på en vedvarende nedadgående trend i den sidste uge eller deromkring. Men det ser ud til, at mønten er ved at ramme en trendvending, der kan indlede et afgørende tyreløb. Men hvordan vil det ske? Vi har nogle svar nedenfor, men først nogle bemærkelsesværdige højdepunkter.

SFM har fundet stærk støtte ved $0,00118 efter den seneste tilbagetrækning.

En trendvending ser ud til at være sandsynlig efter en periode med konsolidering.

På pressetidspunktet handlede SafeMoon (SFM) til $0,00103041.

Datakilde: CoinGecko

SafeMoon (SFM) – Trendvendingen at holde øje med

Den seneste nedadgående tendens, vi har set i de fleste meme-mønter, har været brutal. Men efter dages tilbagegang er det lykkedes SafeMoon (SFM) at stoppe blødningen. Tyre har formået at finde stærk støtte omkring $0,00118. I de sidste par dage har SFM konsolideret sig omkring denne zone, og en trendvending ser ud til at være ret nært forestående.

Dette vil nemt skubbe mønten på et afgørende tyreløb. Men hvor højt kan det stige? Fordelen for vækst er svær at sige. Men ser man på diagrammet, har SFM etableret en stærk forsyningszone mellem $0,00165 og $0,00175.

Vi forventer, at ethvert bullish løb trækker sig tilbage, når den zone er ramt. Men på trods af dette vil SFM stadig vinde 40% i rallyet. Desuden har vi set denne prishandling udspille sig før. For nylig, efter at SFM nåede bunden på $0,00106, fortsatte den med at vokse med næsten 30%. Der er ingen grund til, at dette ikke kan ske igen.

Hvad er fordelene ved at købe SafeMoon (SFM)?

Ikke mange investorer vil købe meme-mønter i perioder med markedsusikkerhed. Men meme-mønter kan være meget gode til kortsigtede investeringer.

I øjeblikket er et kortsigtet investering, der drager fordel af 40% svinget, meget muligt. Fra et langsigtet synspunkt er SafeMoon stadig anstændigt. Men du skal være forberedt på den vilde volatilitet.