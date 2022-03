The Sandbox, en spilplatform lanceret på Ethereum blockchain for at udnytte non-fungible tokens (NFT'er) og kryptovalutaer, er i centrum for attraktion for store brands, der begiver sig ud i metaversen.

Som et resultat heraf er prisen på dets oprindelige token, SAND, begyndt at stige igen. I dag steg prisen på SAND f.eks. 10% til at handle for $2,97, efter at HSDC-banken og den amerikanske berømthed Paris Hilton valgte The Sandbox til deres metaverse-debut.

SAND er dog stadig 65 % under det rekordhøje niveau, det satte i november 2021.

HSBC partnerskab med The Sandbox

Her til morgen annoncerede HSBC, Europas næststørste bank, sit nye partnerskab med The Sandbox-platformen.

HSBC sigter mod at købe nogle virtuelle grunde af LAND på The Sandbox, som kan bruges af bankens kunder til at skabe spilaktiviteter og bygge forskellige esports.

I en forberedt erklæring sagde HSBC's Asien-Stillehavs-afdelings Chief Marketing Officer Suresh Balaji:

"Gennem vores partnerskab med The Sandbox gør vi vores indtog i metaverset, hvilket giver os mulighed for at skabe innovative brandoplevelser for nye og eksisterende kunder… Vi er glade for at arbejde sammen med vores sportspartnere, brandambassadører og Animoca Brands for at samskabe oplevelser, der er lærerige, inkluderende og tilgængelige."

Animoca Brands Company har stået bag succesen med The Sandbox og har investeret meget i spil og krypto. Den største forskel mellem The Sandbox og de andre populære platforme som Minecraft eller Roblox er, at i The Sandbox kan spillere tilpasse platformsdesign, avatarer og objekter, og virtuelle grunde kan også købes eller sælges.

Paris Hilton var med på The Sandbox SXSW-koncert

Tirsdag aften indledte Paris Hilton, en amerikansk berømthed, også sit partnerskab med The Sandbox i dette års SXSW-festivalkoncert, der blev holdt virtuelt af The Sandbox.

If you're attending SXSW and are a virtual LAND owner 🏞, you're on fast track for The Sandbox private party on Tuesday 03/15, with a special guest and DJ Paris Hilton DM for RSVP 🤘 pic.twitter.com/L7pBnaDxEp — Sebastien 🏞 (@borgetsebastien) March 14, 2022

I en pressemeddelelse sagde hun:

"Jeg er en stor tilhænger af metaverset og den måde, web3-teknologier styrker skabere, spillere og kunstnere…Det er en så vigtig bevægelse og et fællesskab, som jeg er stolt af at være en del af. Jeg kan ikke vente på, at folk ser hvilke fantastiske oplevelser The Sandbox og jeg bringer sammen til metaverset."

Stigende metaverse adoption blandt virksomheder

Den stigende popularitet af metaverse i den virtuelle verden har tiltrukket store virksomheder. Et godt eksempel er Facebook, som blev omdøbt til Meta af Zuckerbergs sociale medie-imperium med ønsket om at eje metaverse.

Andre mærker såsom Red Bull, Walmart, Nike, McDonald's fylder også varemærker med udtryk som 'NFT'er' og 'cryptocurrencies' til brug i virtuelle verdener, hvor deres metavers sandsynligvis vil blive tokeniseret.

Vi har også set store berømtheder og virksomheder vove sig ind i metaverset enten ved at skabe virtuelt hovedkvarter eller præge og sælge NFT'er.