Harmony, den 42. største mønt efter markedsværdi, er en af nutidens største vindere. Det er steget mere end 13 % de sidste 24 timer. Vil det snart bryde top 40? Denne guide forklarer funktionerne i Harmony, om det er en god investering, og de bedste steder at købe Harmony nu.

Harmony er en blockchain-platform designet til at lette oprettelsen og brugen af decentraliserede applikationer (DApps). Netværket har til formål at innovere den måde, decentraliserede applikationer fungerer på, ved at fokusere på tilfældig tilstandsskæring, som gør det muligt at skabe blokke på få sekunder.

Med fokus på behandlingshastighed og validering har Harmony mainnet til formål at revolutionere blokoprettelse. Ved at introducere sharding-processen reducerede virksomheden nodevalideringstider markant.

For at sikre beskyttelsen af noder og sikre valideringsprocessen introducerede Harmony den såkaldte Verifiable Random Function (VRF) for upartisk og uforudsigelig shard-medlemskab. Det betyder, at noder og validatorer tildeles og gentildeles på en randomiseret måde.

Projektets Harmony Grants-program er et initiativ, der har til formål at støtte innovation og tiltrække udviklere til Harmony mainnet.

Svaret afhænger af din risikovillighed og økonomiske forhold. ONE er et risikabelt og uforudsigeligt aktiv. Tag dig tid til at lave research og bestem det risikoniveau, du er villig til at acceptere, før du foretager en investering i Harmony.

De fleste prisforudsigelsestjenester er positive på Harmony, hvilket har vendt de fleste af tabene (-24%) i løbet af den seneste uge. GovCapital mener, at det vil handle for $0,532 denne gang næste år og stige til $2,7 om fem år.

TradingBeasts forventer $0,4 pr. 1 ONE i starten af næste år. Det højeste, det vil gå op til ved udgangen af 2025, er $0,41.

DigitalCoin forventer en gennemsnitspris på $0,44 i 2022, $0,52 i 2023, $0,67 i 2025 og $1,13 ved udgangen af 2028.

