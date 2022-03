Kryptomarkedet var relativt mindre ustabilt i løbet af de sidste 24 timer.

UK100 faldt 1,03 % i går, da investorer reagerede dårligt på fornyede sanktioner mod russiske oligarker fra den britiske regering. Evraz kan blive afnoteret fra UK100 i næste uge takket være dens kollapsede aktiekurs.

De amerikanske markeder faldt i går, da friske inflationstal fornyede frygten for pengepolitiske stramninger. Den seneste amerikanske CPI-inflation viste, at priserne steg med 7,9 % om året.

Top kryptoer

De fleste af de 10 bedste kryptoer viste prisbevægelser på omkring 1% eller mindre. Avalanche steg med over 2% og Polkadot tilføjede 5% til sin værdi, det første i lang tid.

Top movers

Dagens topmover er Stacks, som er svævende, efter at kryptobørsen Okcoin annoncerede et partnerskab med L1 blockchain for at danne Bitcoin Odyssey.

Okcoin lover $165 millioner til grundlæggere og projekter, der udvikler decentraliserede applikationer på Bitcoin og Stacks. Stacks tilføjede mere end 30 % til sin værdi i dag.

Kadena steg 25 % på nyheder om en kommende notering på Binance. THORChain tilføjede 16% til sin værdi.

Elrond har gennemgået flere succesrige udviklinger for nylig, hvilket afspejler prisen. Det er steget omkring 10 % inden for de sidste 24 timer.

I går kom det frem, at netværket havde erhvervet Capital Finance Services, et medlem af det globalt kendte og aktive Twispay-brand, en e-pengeinstitution.

Privatlivsmønten Zcash er steget 11 % efter gårsdagens dyk. I den tabende ende er Arweave nede med 9%. Waves har tabt 5,89% efter et forlænget rally, men det har stadig 35% ugentlige gevinster.

Trending

FWC er symbolet på et projekt kaldet Qatar 2022 Token, hvis popularitet skyder i vejret, efterhånden som VM nærmer sig. 1 FWC er måske kun $2,88e-10 værd, men den er steget 532 % inden for de sidste 24 timer.