Kryptomarkederne var for det meste højere i morges, hvor størstedelen af de 10 bedste kryptoer registrerede gevinster i løbet af de sidste 24 timer.

Amerikanske aktier steg tilbage i går, hvor nedslåede teknologivirksomheder førte an. Investorer vil nøje følge nogle få store udgivelser, der kommer ud af USA i dag.

12:30 GMT vil Census Bureau annoncere detail- og kernedetailsalg. Kl. 18:00 GMT vil Federal Reserve offentliggøre sine FOMC økonomiske fremskrivninger, FOMC-erklæring og Federal Funds Rate, efterfulgt af FOMC-pressekonferencen kl. 18:30.

Top kryptoer

Bitcoin steg omkring 1% og handlede over $39.000 i skrivende stund. Ethereum steg omkring 3%, og Cardano så små gevinster, mens XRP registrerede små tab.

Top movers

The Graph tilføjede 17 % til sin værdi. Dens pris er steget for nylig, hvilket kan skyldes den igangværende migration til dens platform. The Graph udviklere siger, at mange Ethereum-byggere omfavner deres netværk.

1inch er brudt gennem modstandslinjen. Den 99. største mønt steg 16 % i dag.

Waves steg yderligere 15%. Med den uophørlige støtte fra det globale samfund nåede kryptovalutaen skabt af den ukrainsk-fødte Alexander Ivanov en 39. plads efter markedsværdi. Det handler i øjeblikket for omkring $29.

eToro har opført Theta og Fantom. Fantom er steget 16 % i dag, men Theta Networks fremgang er mere moderat.

Andre vindere inkluderer BAT (+11%), Chainlink, AAVE og SAND (hver +9%), UniSwap (+8%) og Elrond (10%).

ThorChain-prisen vendte tilbage for et par dage siden, efter at udviklerne lancerede en række nye funktioner, herunder syntetiske aktiver, THORFi-platformen og mere. RUNE, dets oprindelige token, handlede til $7 i går, hvilket er omkring 126% over det laveste niveau i år.

På trods af det nuværende spring er mønten i en bearish trend, som forventes at fortsætte i de kommende dage. Den har mistet 12 % af sin værdi inden for de sidste 24 timer.

Trending

Det indfødte token af COVID Cutter (CVC), det første play-to-earn-tema nogensinde, Web3.0 og blockchain-aktiveret spilprojekt, steg 709 % i dag.