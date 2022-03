COMP handler med massive lavpunkter og har brudt supporten på $100.

COMP-adoptionen vokser, og generelt vokser DeFi-adoption.

Hvis det bredere marked bliver bullish igen, kan COMP give investorerne et højt ROI.

Compound ( COMP ) har klaret sig dårligere end det bredere marked siden slutningen af 2021. Det er på trods af, at hele kryptovalutamarkedet har været på et bjørnemarked siden november. Mens dens prishandling har skadet dem, der kom ind på sit højeste, handler Compound i øjeblikket ved et godt indgangspunkt for alle, der ville elske at komme ind nu.

Fra højder på over $800 sidste år, brød Compound for nylig gennem $100-mærket, hvilket er en vigtig langsigtet støtte. Dette kunne tyde på, at der kan komme lavere priser på kort sigt, især nu hvor det bredere marked er bearish.

På trods af de nuværende prisbevægelser skiller Compound sig stadig ud blandt en af de mest fundamentalt stærke kryptoer på markedet. Compound er en af de største DeFi-protokoller på markedet og har i øjeblikket en Total Value Locked på $6,41 milliarder. Det betyder, at når DeFi-markedet vokser, vil værdien af Compound også vokse.

Indtil videre ser tingene ret godt ud for DeFi. Milliarder af dollars er nu i DeFi, og tallene er stigende. Selv bankfolk slipper ud af centraliseret finans for at prøve sig frem i DeFi. Samtidig bliver kryptoreglerne bedre, hvilket betyder, at Compound og andre DeFi-protokoller sandsynligvis vil vokse sig endnu større fremadrettet.

Compound er ved et godt indgangspunkt

Kilde: TradingView

Det bedste tidspunkt at købe et aktiv er, når det handles til massive lavpunkter. Det er her, at der skabes rigdom. I tilfælde af Compound handler det til massive lavpunkter, og hvis markedet bliver bullish igen, er COMP en af dem, der kan give dig massive gevinster.

Konklusion

Compound handles i øjeblikket til massive lavpunkter. Med DeFi på en vækststi kan COMP registrere massiv vækst, når markedet bliver bullish.