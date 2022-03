USA's præsident Joe Biden underskrev en Executive Order, der instruerer føderale agenturer om at udarbejde en strategi om 'pengenes fremtid' og kryptoaktivernes rolle i den. Større kryptoer var i minus i løbet af de sidste 24 timer.

Alle tre amerikanske markeder steg i går, da antydninger af dialog mellem krigsførende Ukraine og Rusland dukkede op på trods af fortsat vold mellem de to lande.

UK100 havde sin bedste dag i næsten to år takket være investorernes tillid til mulige toneændringer i Ukraine-krisen med en stigning på 3,05 %.

Olieprisen styrtdykkede i går og faldt mere end 10 % på baggrund af rapporter om fremadskridende forhandlinger. De Forenede Arabiske Emirater lovede at støtte tiltag fra OPEC-lande for at øge produktionsniveauet for at dæmpe de stigende råoliepriser.

Top kryptoer

Avalanche faldt 8%, Solana og BNB faldt mere end 6%, og Ethereum mere end 4%. Bitcoin handlede over $39.000 i skrivende stund, et fald på mere end 5% i løbet af de sidste 24 timer.

Selvom Shiba Inu er faldet med 7%, stiger det på en nylig SHIB-brændingsfest og NFT-giveaway, arrangeret af platformen Bigger Entertainment. Det blev diskuteret af den tyrkiske økonomiminister ved en officiel begivenhed i dag.

Cosmos er den største taber i top 20 i dag, med et fald på mere end 8%.

Top movers

Situationen i top 100 er lige så dyster med nogle få bemærkelsesværdige undtagelser. Waves' rally fortsætter. Tokenet, skabt af ukrainske Alexander Ivanov, handlede for $26,72 på udgivelsestidspunktet og steg 11,50 % i de sidste 24 timer, hvilket bringer dens ugentlige gevinster op på over 45 %.

Tidligt i morges steg THORChains token RUNE med 34 %, efter at syntetiske aktiver blev aktiveret i økosystemet. Efter opdateringen har THORChain halvdelen af swapgebyrerne, hvilket gør swaps billigere og hurtigere for handlende. Det er nu muligt at lave næsten øjeblikkelige handler med et højt volumen.

OMG blev noteret under parret OMG/USDC på Bitrue i går, hvilket førte til en stigning i OMG Networks indfødte token. Det steg 11 % i dag.

Den største vinder er ICX, symbolet for det sydkoreanske økosystemikon. Efter at Yoon Suk-yeol vandt præsidentvalget i Sydkorea, brød tokenet ind i top 100. Det er steget 35 % i de sidste 24 timer, og nærmer sig det, der svarer til én dollar.

Den nye præsident ønsker at deregulere kryptoindustrien i Sydkorea og støtter Icon Network, som udsteder mønten.

Mens konflikten venter på en løsning, begynder privatlivsmønter at synke. Monero taber gevinster efter at have mistet 12% af sin værdi indtil videre i dag. Harmony er faldet 11%.

Trending

Den største vinder i dag er Kawakami, der skifter hænder for $0,000002. Kawakami er steget 828% inden for de sidste 24 timer.

Kawakami er det decentraliserede økosystem for meme-projekter drevet af $KAWA-tokenet. Selvom teamet går forrest i udviklingen, fungerer det som en decentraliseret selvstændig organisation.

Målet er at skabe et fuldt udbygget økosystem for meme-tokens med en række kraftfulde værktøjer og produkter, der gør det muligt for investorer at træffe kvalificerede beslutninger.