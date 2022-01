Jim Cramer sagde mandag, at givet de tekniske udsigter for både Bitcoin og Ethereum, "kan det være for sent at sælge" og opfordrer investorer til at "overveje at købe."

Det brutale udsalg, der fik Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) til at falde mere end 50 % fra deres rekordhøje niveauer, kan være forbi, ifølge CNBCs Jim Cramer.

I mandags dykkede "Mad Money"-værten ned i de to kryptovalutaers tekniske udsigter.

Han fremhævede Tom DeMarks analyse af prisstigninger og udsalgsmønstre for at konkludere, at salget, der decimerede kryptovalutaer de sidste par uger, kunne være ved at slutte, hvis ikke allerede nåede udmattelsesniveauer.

"Når diagrammerne, som fortolket af Tom DeMark, siger, at både Bitcoin og Ethereum kunne se på nedadgående trendudmattelsesbundene i denne uge, hvis ikke i dag, tror jeg, du skal tage ham alvorligt," bemærkede han.

Brug af DeMarks analysemønster viser, at Bitcoins sidste store fald i april-juni sidste år har en lighed med denne måneds træk. På det store ben ned i 2021 faldt BTC-prisen kumulativt 55,89%, før et parabolsk rally, der så den nå et nyt højdepunkt over $69.000.

Diagram, der viser Tom DeMarks analysemønster for Bitcoin. Kilde: CNBC

Cramer pegede på analytikerens diagram, der viser tegningsformen, at ATH bærer en lignende fremskrivning. Ifølge investoren, "er der en god chance for, at historien fortsætter med at gentage sig selv." I dette tilfælde mener han, at der er potentiale for et frisk rally for BTC.

Diagrammet viser også, at Bitcoins prisfald har skubbet igennem 11 af de 13 udsalgssessioner på en nedtælling til en udmattelsesbund. Det betyder, at BTC stadig kan se yderligere to negative lukninger, med et potentielt fald til lavpunkter på $26.355, før DeMarks købssignal udløses.

Tom DeMarks nedtællingsmønster for Bitcoin. Kilde: CNBC

Hvad angår Ether, det indfødte token på Ethereum-netværket, viser diagrammet at nedstigningen "har allerede ramt 13" på DeMarks nedtælling til en købstrigger. Ligesom Bitcoin kunne Ethereum også "se på en trendudmattelsesbund," forklarede Cramer.

Med udsalget, der skubber ETH til et lavpunkt på $2.100 i denne uge, tror "Mad Money"-værten, at et andet ben nede kortvarigt kunne se ETH/USD genteste $1.859.

Hvad betyder det for alle, der ønsker at indkassere korrektionen? Cramer mener, at salg på nuværende tidspunkt ikke er et ideelt træk.

"For mig siger det, at det kan være for sent at sælge, og du skal overveje at købe, især hvis vi får et sidste ben ned," sagde han.

Bitcoin handler i øjeblikket til omkring $36.349 efter et skarpt opsving natten over, der inkluderede et 10% spring til intradag-høje på $37.475. Ethereum er også oppe i intradag-bevægelser, der i øjeblikket krammer $2.420-niveauet efter at have testet lavpunkter på $2.180.